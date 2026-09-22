Самостоятельный прием йода вошел в моду: щитовидка может не простить такой профилактики

Самостоятельная "загрузка йодом" может спровоцировать критические нарушения в эндокринной системе, предупредил главный специалист по направлению "Эндокринология" ГК МЕДСИ, кандидат медицинских наук Илья Барсуков. В беседе с NewsInfo эксперт подчеркнул, что бесконтрольное употребление различных форм этого микроэлемента несет прямую угрозу здоровью.

Ранее сообщалось, что популярный в социальных сетях тренд на прием высоких доз йода не помогает нормализовать функции органов, а, напротив, опасен для людей с уже имеющимися патологиями. Избыток вещества может стать триггером для обострения скрытых заболеваний.

Эндокринолог пояснил, что увлечение препаратами часто базируется на мифе о тотальном дефиците йода в России. Хотя многие регионы страны формально считаются йододефицитными из-за состава почвы и воды, современная логистика продуктов нивелирует эту проблему. Сегодня на столах россиян присутствуют товары со всего мира, что снижает риск развития тяжелых состояний. При этом важно помнить, что неоправданное опасное самолечение витаминами и микроэлементами часто приводит к системным сбоям.

"Ни в коем случае так делать не надо, потому что непонятно, о каких дозах и формах препаратов идет речь. Избыток йода может привести к существенно серьезным проблемам в работе щитовидной железы. Для взрослого человека достаточно просто использовать вместо обычной соли йодированную", — рассказал Барсуков.

Для большинства людей йодированная соль является исчерпывающим методом профилактики. Дополнительный прием медикаментов требуется лишь узким категориям населения, например, детям или беременным женщинам. Однако даже в этих случаях терапия должна назначаться исключительно педиатром или эндокринологом после обследования. Нередко пациенты путают нехватку микроэлементов с другими состояниями, когда скрытые проблемы с щитовидкой проявляются через упадок сил.

Специалист также разграничил понятия дефицита йода и гипотиреоза. Это не тождественные диагнозы, хотя длительная нехватка вещества может стать одним из факторов развития болезни. Часто заторможенность и туман в голове списывают на нехватку йода, игнорируя реальные механизмы работы гормонов.

Врачи напоминают: прежде чем покупать добавки, необходимо сдать анализы. Нередко яркие упаковки добавок лишь маскируют отсутствие реальной медицинской помощи. Также стоит учитывать, что общее недомогание может провоцировать не щитовидная железа, а скрытая нехватка железа, требующая иного подхода к лечению.

"Дефицит йода — это не диагноз, который мы рутинно ставим. Есть группа заболеваний, например, узлы щитовидной железы и гипотиреоз, которые относятся по механизму развития к йододефицитным. То есть хронический тяжелый дефицит йода может действительно привести к гипотиреозу, а может и не привести", — подытожил эксперт.

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