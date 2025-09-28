Российский вопрос разорвал спорт: МОК отстранился, федерации в тупике

В мире спорта вновь разгорелась дискуссия вокруг участия российских атлетов в международных соревнованиях. На этот раз громкое заявление сделал норвежский журналист и спортивный комментатор телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт, резко высказавшийся в адрес Международного олимпийского комитета.

По его мнению, организация проявила слабость, не решившись вынести окончательное решение по допуску спортсменов из России и передав эту ответственность международным федерациям.

"Руководство МОК трусы, они переложили ответственность за судьбу российских спортсменов на федерации", — заявил журналист Ян Петтер Сальтведт.

Он подчеркнул, что теперь всё зависит от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), которая пока не определилась с позицией.

Ситуация вокруг МОК

Международный олимпийский комитет в последние месяцы не раз заявлял, что вопрос допуска российских спортсменов требует отдельного подхода. Однако вместо единых правил МОК предложил, чтобы каждое профильное объединение принимало решение самостоятельно.

Такой шаг вызвал критику не только у спортивных экспертов, но и у представителей СМИ. Многие считают, что отсутствие единой позиции приведёт к хаосу и неравенству условий для спортсменов в разных видах спорта.

Сравнение позиций