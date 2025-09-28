Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:43

Российский вопрос разорвал спорт: МОК отстранился, федерации в тупике

Норвежский комментатор Сальтведт раскритиковал МОК за передачу решений федерациям

В мире спорта вновь разгорелась дискуссия вокруг участия российских атлетов в международных соревнованиях. На этот раз громкое заявление сделал норвежский журналист и спортивный комментатор телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт, резко высказавшийся в адрес Международного олимпийского комитета.

По его мнению, организация проявила слабость, не решившись вынести окончательное решение по допуску спортсменов из России и передав эту ответственность международным федерациям.

"Руководство МОК трусы, они переложили ответственность за судьбу российских спортсменов на федерации", — заявил журналист Ян Петтер Сальтведт.

Он подчеркнул, что теперь всё зависит от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), которая пока не определилась с позицией.

Ситуация вокруг МОК

Международный олимпийский комитет в последние месяцы не раз заявлял, что вопрос допуска российских спортсменов требует отдельного подхода. Однако вместо единых правил МОК предложил, чтобы каждое профильное объединение принимало решение самостоятельно.

Такой шаг вызвал критику не только у спортивных экспертов, но и у представителей СМИ. Многие считают, что отсутствие единой позиции приведёт к хаосу и неравенству условий для спортсменов в разных видах спорта.

Сравнение позиций

Сторона Позиция Последствия
МОК Делегирует решения федерациям Разные правила в разных дисциплинах
Федерация FIS Пока не приняла решения Неопределённость для лыжников и сноубордистов
Критики (СМИ, эксперты) Обвиняют МОК в трусости Потеря доверия к организации

А что если…

А что если FIS примет решение допустить российских лыжников и сноубордистов под нейтральным флагом? Это откроет дорогу к возвращению на крупные турниры, но поставит новые вопросы о равенстве условий и восприятии спортсменов на международной арене.

FAQ

Когда FIS примет решение?
Конкретных сроков пока нет, обсуждение продолжается.

Что будет с Олимпиадой?
Пока российские спортсмены могут рассчитывать только на участие под нейтральным флагом, если федерации согласятся.

Можно ли оспорить решения федераций?
Да, такие вопросы можно передавать в Спортивный арбитражный суд (CAS).

