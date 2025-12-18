Инженеры заслуживают праздника: как предложение Сухарева изменит отношение к профессии

Депутат Государственной Думы от ЛДПР Иван Сухарев предложил учредить в России новый профессиональный праздник — День инженера, который, по его мнению, должен отмечаться 19 января. Письмо с этим предложением направлено первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову, и его текст оказался в распоряжении ТАСС.

День инженера: предложение и история

Иван Сухарев в своём обращении отметил, что учреждение профессионального праздника для инженеров станет признанием их значительного вклада в развитие науки, техники и экономики России. В качестве даты празднования предлагается 19 января, что связано с историческим событием — указом Петра I от 19 января 1724 года об учреждении Российской академии наук.

"В знак признания выдающегося вклада российских инженеров в развитие науки, техники и экономики нашей страны предлагается установить профессиональный праздник — День инженера и определить дату его празднования — 19 января", — говорится в обращении Сухарева.

Сухарев также подчеркнул, что указ Петра I положил начало развитию инженерного образования и науки в России, что стало важной вехой в истории российской инженерии.

Современная роль инженеров

Депутат отметил, что сегодня инженеры играют ключевую роль в разработке передовых технологий, таких как искусственный интеллект. Инженерное мышление и технические навыки критически важны для проектирования, тестирования и эксплуатации сложных систем, основанных на таких технологиях.

"Инженерное мышление и технические навыки необходимы для проектирования, тестирования и эксплуатации сложных систем, основанных на искусственном интеллекте. Специалисты, способные сочетать глубокое знание физики, математики и программирования, становятся основой инновационных прорывов в области робототехники, беспилотных транспортных средств, автоматизированных производств и диагностики заболеваний", — подчеркнул Сухарев.

Привлечение молодежи и повышение престижа профессии

По мнению Сухарева, введение Дня инженера поможет повысить престиж инженерных профессий в России, привлечь молодежь к обучению по инженерным специальностям и подчеркнуть важность роли инженеров в инновационных областях, включая искусственный интеллект и другие прорывные технологии.