Евгений Акопян Опубликована сегодня в 5:16

Французские дороги теперь под присмотром: автомобили без опознавательных знаков делают своё дело

Во Франции количество частных автомобилей с радарами достигнет 300 к концу 2025 года — Межведомственный комитет по безопасности

Скорость остаётся главным врагом на французских дорогах. Каждое третье смертельное ДТП связано именно с превышением. Чтобы сократить эти цифры, власти пошли на нестандартный шаг — доверили контроль частным компаниям, а вместе с ними и их "невидимым" автомобилям.

Рождение новой системы

История "Декстера" началась в 2018 году в Нормандии. Тогда в городе Эврё впервые протестировали автомобили без опознавательных знаков, оборудованные инфракрасными радарами. В отличие от привычных стационарных камер или служебных машин, эти автомобили не привлекают внимания: ни вспышки, ни предупреждающего сигнала. Водитель даже не догадывается, что его уже "поймали".

География расширяется

Поначалу система действовала лишь в нескольких департаментах. Теперь же охватывает почти всю страну — исключением остаются только Иль-де-Франс и Корсика. Летом 2025 года к проекту подключились ещё шесть департаментов, а в августе — Луара.

Чем больше машин на дорогах, тем выше шанс, что нарушитель попадётся. Но главная ставка — именно на эффект неопределённости: автомобилисты не знают, где именно работает радар, и вынуждены держать скорость под контролем.

Деньги и безопасность

Экономическая сторона вопроса тоже впечатляет. По данным Лиги водителей, один такой автомобиль приносит государству около 194 тысяч евро в год. Власти не скрывают: высокая эффективность объясняет быстрые темпы внедрения. К концу года число частных машин с радарами достигнет 300 — плюс 150 автомобилей останутся на вооружении полиции.

Национальный тендер выиграли две компании.

  • Mobiom отвечает за север и запад страны.
  • OTC работает на юге.

Маршруты их автомобилей определяют власти, учитывая аварийность, интенсивность движения и местные особенности. В Луаре, например, график строят с оглядкой на сложный рельеф и рост населения в отдельных районах.

Двойная выгода для властей

По словам Межведомственного комитета по безопасности дорожного движения, система решает сразу две задачи:

  • Увеличивает время наблюдения за дорогами.
  • Освобождает полицию для более серьёзных операций — расследований, задержаний и профилактики.

Как и для любых радаров, действует технический допуск: 10 км/ч при скорости до 100 км/ч и 10% — при скорости выше.

Дискуссия в обществе

Несмотря на положительную статистику, часть водителей считает "Декстер" скорее способом пополнить бюджет, чем реальной профилактикой. Однако власти остаются непреклонны: каждый штраф — это минус один потенциальный риск на дороге.

Именно этот аргумент и становится главным в защите спорной системы, которая, как надеются во Франции, со временем позволит сократить смертность на трассах.

