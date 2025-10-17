Исчезает с экрана: в России создают бронежилет-невидимку для тепловизоров

Российские инженеры работают над созданием бронежилета нового поколения, который будет практически незаметен для тепловизоров. Об этом сообщил генеральный директор завода-разработчика "Октава" Павел Павленко в интервью РИА Новости.

Новый этап защиты: невидимость для тепловизоров

Современные боевые действия показывают, что защита от огнестрельного оружия — уже не единственный критерий эффективности экипировки. Всё чаще бойцы сталкиваются с угрозами, связанными с тепловизионным и инфракрасным наблюдением. Именно поэтому разработка "Октавы" стала важным шагом к созданию комплексов маскировки нового поколения.

"На данный момент весь комплекс материалов с необходимыми свойствами для нового изделия подобран", — сообщил Павел Павленко.

По словам руководителя предприятия, создаваемый бронежилет будет рассеивать инфракрасное излучение, снижая вероятность обнаружения бойца средствами ночного видения и тепловизорами противника. Это позволит защитить не только жизнь, но и позицию военнослужащего.

Как работает "невидимая" защита

В основе разработки лежат многослойные композитные материалы, способные равномерно распределять и отражать тепловое излучение. При этом бронежилет сохраняет все ключевые функции защиты — от пуль, осколков и ударов.

Главная особенность конструкции — многослойная термоизоляция, обеспечивающая:

рассеивание тепла, исходящего от тела;

блокировку тепловых "контуров" на поверхности;

устойчивость к перегреву и внешним погодным воздействиям.

Благодаря этому на тепловизоре человек в таком бронежилете будет выглядеть как малоконтрастное пятно, практически неотличимое от фона.

От идеи к внедрению

Разработка "Октавы" вписывается в стратегию по созданию экипировки "солдата будущего", где технологии маскировки, связи и защиты объединяются в единую систему. На предприятии отмечают, что материалы уже прошли лабораторные испытания и подтвердили свои характеристики.

Следующим шагом станут полевые тесты, которые позволят оценить эффективность бронежилета в реальных условиях — при различных температурах, влажности и уровнях радиационного фона.

Сравнение современных бронежилетов

Модель Класс защиты Особенности Технологии маскировки "Оберег" (Ростех) Бр4+ Защита от винтовочных пуль Отсутствует "Ратник" (Минобороны РФ) Бр4 Встроенные сенсоры и связь Ограниченная Проект "Октава" (новый) Бр4+ (предварительно) Тепловая маскировка, термостойкость Полноценная защита от ИК-обнаружения

Шаг за шагом: как создаётся инновационный бронежилет

Подбор материалов. Инженеры тестируют десятки типов керамики, углеродных волокон и полимеров. Лабораторные испытания. Проверяются прочность, термостойкость и устойчивость к обстрелам. Прототипирование. Создание опытных образцов с различными слоями рассеивания тепла. Полевые тесты. Проверка маскировочных свойств под контролем военных специалистов. Сертификация и внедрение. После подтверждения характеристик бронежилет поступит в серию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: Использовать стандартные ткани и покрытия без теплового рассеивания.

Последствие: Обнаружение бойца тепловизором на расстоянии до 1000 м.

Альтернатива: Применение многослойных термокомпозитов с микропористой структурой.

• Ошибка: Ставка только на металлические пластины.

Последствие: Перегрев и демаскирующий тепловой след.

Альтернатива: Керамические и углеродные бронепластины с термобарьером.

А что если технологии маскировки выйдут за рамки бронежилета?

Если результаты окажутся успешными, тот же принцип можно будет использовать для шлемов, дронов, бронетехники и униформы. Это позволит создавать комплекты "невидимой" защиты, где все элементы экипировки работают как единая система теплового рассеивания.

Плюсы и минусы инновационной защиты

Плюсы Минусы Незаметность для тепловизоров и датчиков Высокая стоимость производства Снижение демаскирующих факторов Увеличенный вес при многослойной конструкции Повышение живучести бойца Необходимость специального обслуживания Возможность интеграции с другими элементами экипировки Ограниченные данные о долговечности

FAQ

Когда бронежилет поступит в войска?

— Сроки пока не объявлены. После полевых испытаний будет решено, когда начнётся серийное производство.

К какому классу защиты относится новая модель?

— Ожидается уровень Бр4+, аналогичный бронежилету "Оберег" от Ростеха.

Можно ли использовать бронежилет в жарком климате?

— Да, терморегулирующий слой снижает нагрев и предотвращает перегрев бойца.

Мифы и правда

Миф: Полностью скрыться от тепловизора невозможно.

Правда: Современные материалы способны рассеивать и искажать тепловой профиль, снижая заметность в несколько раз.

Миф: Такой бронежилет будет слишком тяжёлым.

Правда: Использование керамики и углеродных волокон позволяет сохранить массу в пределах стандартных образцов.

Миф: Новая технология — только эксперимент.

Правда: Проект уже перешёл на стадию подготовки к натурным испытаниям.

Исторический контекст

Работы над средствами тепловой маскировки начались ещё в 1980-х, но тогда технологии не позволяли достичь нужной эффективности. Прорыв стал возможен благодаря развитию наноструктурных покрытий и инфракрасных отражающих материалов, которые сегодня применяются в авиации и космосе. Российские инженеры впервые адаптируют эти решения для индивидуальной защиты.

3 интересных факта