Бронежилет
Бронежилет
© https://www.dvidshub.net/video/705277/pc-geniii-training-video (screencapture) by Kenneth Kunze is licensed under Public Domain
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:16

Исчезает с экрана: в России создают бронежилет-невидимку для тепловизоров

Российские инженеры создают бронежилет нового поколения с тепловой маскировкой

Российские инженеры работают над созданием бронежилета нового поколения, который будет практически незаметен для тепловизоров. Об этом сообщил генеральный директор завода-разработчика "Октава" Павел Павленко в интервью РИА Новости.

Новый этап защиты: невидимость для тепловизоров

Современные боевые действия показывают, что защита от огнестрельного оружия — уже не единственный критерий эффективности экипировки. Всё чаще бойцы сталкиваются с угрозами, связанными с тепловизионным и инфракрасным наблюдением. Именно поэтому разработка "Октавы" стала важным шагом к созданию комплексов маскировки нового поколения.

"На данный момент весь комплекс материалов с необходимыми свойствами для нового изделия подобран", — сообщил Павел Павленко.

По словам руководителя предприятия, создаваемый бронежилет будет рассеивать инфракрасное излучение, снижая вероятность обнаружения бойца средствами ночного видения и тепловизорами противника. Это позволит защитить не только жизнь, но и позицию военнослужащего.

Как работает "невидимая" защита

В основе разработки лежат многослойные композитные материалы, способные равномерно распределять и отражать тепловое излучение. При этом бронежилет сохраняет все ключевые функции защиты — от пуль, осколков и ударов.

Главная особенность конструкции — многослойная термоизоляция, обеспечивающая:

  • рассеивание тепла, исходящего от тела;

  • блокировку тепловых "контуров" на поверхности;

  • устойчивость к перегреву и внешним погодным воздействиям.

Благодаря этому на тепловизоре человек в таком бронежилете будет выглядеть как малоконтрастное пятно, практически неотличимое от фона.

От идеи к внедрению

Разработка "Октавы" вписывается в стратегию по созданию экипировки "солдата будущего", где технологии маскировки, связи и защиты объединяются в единую систему. На предприятии отмечают, что материалы уже прошли лабораторные испытания и подтвердили свои характеристики.

Следующим шагом станут полевые тесты, которые позволят оценить эффективность бронежилета в реальных условиях — при различных температурах, влажности и уровнях радиационного фона.

Сравнение современных бронежилетов

Модель Класс защиты Особенности Технологии маскировки
"Оберег" (Ростех) Бр4+ Защита от винтовочных пуль Отсутствует
"Ратник" (Минобороны РФ) Бр4 Встроенные сенсоры и связь Ограниченная
Проект "Октава" (новый) Бр4+ (предварительно) Тепловая маскировка, термостойкость Полноценная защита от ИК-обнаружения

Шаг за шагом: как создаётся инновационный бронежилет

  1. Подбор материалов. Инженеры тестируют десятки типов керамики, углеродных волокон и полимеров.

  2. Лабораторные испытания. Проверяются прочность, термостойкость и устойчивость к обстрелам.

  3. Прототипирование. Создание опытных образцов с различными слоями рассеивания тепла.

  4. Полевые тесты. Проверка маскировочных свойств под контролем военных специалистов.

  5. Сертификация и внедрение. После подтверждения характеристик бронежилет поступит в серию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Использовать стандартные ткани и покрытия без теплового рассеивания.
Последствие: Обнаружение бойца тепловизором на расстоянии до 1000 м.
Альтернатива: Применение многослойных термокомпозитов с микропористой структурой.

Ошибка: Ставка только на металлические пластины.
Последствие: Перегрев и демаскирующий тепловой след.
Альтернатива: Керамические и углеродные бронепластины с термобарьером.

А что если технологии маскировки выйдут за рамки бронежилета?

Если результаты окажутся успешными, тот же принцип можно будет использовать для шлемов, дронов, бронетехники и униформы. Это позволит создавать комплекты "невидимой" защиты, где все элементы экипировки работают как единая система теплового рассеивания.

Плюсы и минусы инновационной защиты

Плюсы Минусы
Незаметность для тепловизоров и датчиков Высокая стоимость производства
Снижение демаскирующих факторов Увеличенный вес при многослойной конструкции
Повышение живучести бойца Необходимость специального обслуживания
Возможность интеграции с другими элементами экипировки Ограниченные данные о долговечности

FAQ

Когда бронежилет поступит в войска?
— Сроки пока не объявлены. После полевых испытаний будет решено, когда начнётся серийное производство.

К какому классу защиты относится новая модель?
— Ожидается уровень Бр4+, аналогичный бронежилету "Оберег" от Ростеха.

Можно ли использовать бронежилет в жарком климате?
— Да, терморегулирующий слой снижает нагрев и предотвращает перегрев бойца.

Мифы и правда

Миф: Полностью скрыться от тепловизора невозможно.
Правда: Современные материалы способны рассеивать и искажать тепловой профиль, снижая заметность в несколько раз.

Миф: Такой бронежилет будет слишком тяжёлым.
Правда: Использование керамики и углеродных волокон позволяет сохранить массу в пределах стандартных образцов.

Миф: Новая технология — только эксперимент.
Правда: Проект уже перешёл на стадию подготовки к натурным испытаниям.

Исторический контекст

Работы над средствами тепловой маскировки начались ещё в 1980-х, но тогда технологии не позволяли достичь нужной эффективности. Прорыв стал возможен благодаря развитию наноструктурных покрытий и инфракрасных отражающих материалов, которые сегодня применяются в авиации и космосе. Российские инженеры впервые адаптируют эти решения для индивидуальной защиты.

3 интересных факта

  1. Материалы, используемые в бронежилете, частично применяются в теплоизоляции космических аппаратов.

  2. "Октава" ранее специализировалась на связи и акустике, но теперь активно развивает направление оборонных технологий.

  3. Тепловая маскировка может быть интегрирована в систему управления микроклиматом бойца — бронежилет "дышит", но не пропускает тепло наружу.

