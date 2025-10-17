Исчезает с экрана: в России создают бронежилет-невидимку для тепловизоров
Российские инженеры работают над созданием бронежилета нового поколения, который будет практически незаметен для тепловизоров. Об этом сообщил генеральный директор завода-разработчика "Октава" Павел Павленко в интервью РИА Новости.
Новый этап защиты: невидимость для тепловизоров
Современные боевые действия показывают, что защита от огнестрельного оружия — уже не единственный критерий эффективности экипировки. Всё чаще бойцы сталкиваются с угрозами, связанными с тепловизионным и инфракрасным наблюдением. Именно поэтому разработка "Октавы" стала важным шагом к созданию комплексов маскировки нового поколения.
"На данный момент весь комплекс материалов с необходимыми свойствами для нового изделия подобран", — сообщил Павел Павленко.
По словам руководителя предприятия, создаваемый бронежилет будет рассеивать инфракрасное излучение, снижая вероятность обнаружения бойца средствами ночного видения и тепловизорами противника. Это позволит защитить не только жизнь, но и позицию военнослужащего.
Как работает "невидимая" защита
В основе разработки лежат многослойные композитные материалы, способные равномерно распределять и отражать тепловое излучение. При этом бронежилет сохраняет все ключевые функции защиты — от пуль, осколков и ударов.
Главная особенность конструкции — многослойная термоизоляция, обеспечивающая:
-
рассеивание тепла, исходящего от тела;
-
блокировку тепловых "контуров" на поверхности;
-
устойчивость к перегреву и внешним погодным воздействиям.
Благодаря этому на тепловизоре человек в таком бронежилете будет выглядеть как малоконтрастное пятно, практически неотличимое от фона.
От идеи к внедрению
Разработка "Октавы" вписывается в стратегию по созданию экипировки "солдата будущего", где технологии маскировки, связи и защиты объединяются в единую систему. На предприятии отмечают, что материалы уже прошли лабораторные испытания и подтвердили свои характеристики.
Следующим шагом станут полевые тесты, которые позволят оценить эффективность бронежилета в реальных условиях — при различных температурах, влажности и уровнях радиационного фона.
Сравнение современных бронежилетов
|Модель
|Класс защиты
|Особенности
|Технологии маскировки
|"Оберег" (Ростех)
|Бр4+
|Защита от винтовочных пуль
|Отсутствует
|"Ратник" (Минобороны РФ)
|Бр4
|Встроенные сенсоры и связь
|Ограниченная
|Проект "Октава" (новый)
|Бр4+ (предварительно)
|Тепловая маскировка, термостойкость
|Полноценная защита от ИК-обнаружения
Шаг за шагом: как создаётся инновационный бронежилет
-
Подбор материалов. Инженеры тестируют десятки типов керамики, углеродных волокон и полимеров.
-
Лабораторные испытания. Проверяются прочность, термостойкость и устойчивость к обстрелам.
-
Прототипирование. Создание опытных образцов с различными слоями рассеивания тепла.
-
Полевые тесты. Проверка маскировочных свойств под контролем военных специалистов.
-
Сертификация и внедрение. После подтверждения характеристик бронежилет поступит в серию.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: Использовать стандартные ткани и покрытия без теплового рассеивания.
Последствие: Обнаружение бойца тепловизором на расстоянии до 1000 м.
Альтернатива: Применение многослойных термокомпозитов с микропористой структурой.
• Ошибка: Ставка только на металлические пластины.
Последствие: Перегрев и демаскирующий тепловой след.
Альтернатива: Керамические и углеродные бронепластины с термобарьером.
А что если технологии маскировки выйдут за рамки бронежилета?
Если результаты окажутся успешными, тот же принцип можно будет использовать для шлемов, дронов, бронетехники и униформы. Это позволит создавать комплекты "невидимой" защиты, где все элементы экипировки работают как единая система теплового рассеивания.
Плюсы и минусы инновационной защиты
|Плюсы
|Минусы
|Незаметность для тепловизоров и датчиков
|Высокая стоимость производства
|Снижение демаскирующих факторов
|Увеличенный вес при многослойной конструкции
|Повышение живучести бойца
|Необходимость специального обслуживания
|Возможность интеграции с другими элементами экипировки
|Ограниченные данные о долговечности
FAQ
Когда бронежилет поступит в войска?
— Сроки пока не объявлены. После полевых испытаний будет решено, когда начнётся серийное производство.
К какому классу защиты относится новая модель?
— Ожидается уровень Бр4+, аналогичный бронежилету "Оберег" от Ростеха.
Можно ли использовать бронежилет в жарком климате?
— Да, терморегулирующий слой снижает нагрев и предотвращает перегрев бойца.
Мифы и правда
Миф: Полностью скрыться от тепловизора невозможно.
Правда: Современные материалы способны рассеивать и искажать тепловой профиль, снижая заметность в несколько раз.
Миф: Такой бронежилет будет слишком тяжёлым.
Правда: Использование керамики и углеродных волокон позволяет сохранить массу в пределах стандартных образцов.
Миф: Новая технология — только эксперимент.
Правда: Проект уже перешёл на стадию подготовки к натурным испытаниям.
Исторический контекст
Работы над средствами тепловой маскировки начались ещё в 1980-х, но тогда технологии не позволяли достичь нужной эффективности. Прорыв стал возможен благодаря развитию наноструктурных покрытий и инфракрасных отражающих материалов, которые сегодня применяются в авиации и космосе. Российские инженеры впервые адаптируют эти решения для индивидуальной защиты.
3 интересных факта
-
Материалы, используемые в бронежилете, частично применяются в теплоизоляции космических аппаратов.
-
"Октава" ранее специализировалась на связи и акустике, но теперь активно развивает направление оборонных технологий.
-
Тепловая маскировка может быть интегрирована в систему управления микроклиматом бойца — бронежилет "дышит", но не пропускает тепло наружу.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru