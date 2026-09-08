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Строительство многоэтажных домов
Строительство многоэтажных домов
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Главная / Недвижимость
Ирина Малова Опубликована сегодня в 11:16

Квартиры на нуле снова заманивают ценой: почему массовых проблем с застройщиками сейчас не ждут

Инвестиции в жилье на этапе котлована остаются наиболее выгодным финансовым инструментом, несмотря на сохраняющуюся проблему задержек при вводе объектов в эксплуатацию, сообщил NewsInfo советник президента Гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков. Эксперт отметил, что недавняя отмена моратория на штрафы для девелоперов заставляет компании строже соблюдать графики, а покупателям возвращает право на денежные компенсации за ожидание.

Ранее стало известно, что более половины российских застройщиков нарушают установленные сроки передачи ключей. Ситуация в столичном регионе выглядит еще более напряженной: по имеющимся данным, в 2026 году лишь одиннадцать процентов московских строительных компаний смогли сдать объекты строго по графику.

Ранее эксперты уже отмечали, что ситуация с проблемными активами меняется, а государство стремится поставить точку в затянувшихся историях долгостроев.

Барсуков пояснил, что текущая статистика срывов во многом является эхом периода действия моратория на штрафные санкции. Сейчас, когда защитные меры для бизнеса сняты, рынок постепенно возвращается в правовое поле. Девелоперы вновь несут материальную ответственность перед дольщиками, что стимулирует их ускорять работы.

"Мораторий убирали постепенно, поэтому штрафы начали применяться не сразу ко всем застройщикам. Сейчас за срывы сроков штрафы есть, компенсацию вы получите. Она не такая, как раньше, но она существует, ничего критичного в ситуации не вижу", — подчеркнул Барсуков.

Гражданам, решившим взыскать средства за некачественную работу или просрочку, полезно знать, что москвичи заставили строителей платить за допущенные ошибки, активно используя механизмы независимых экспертиз. При этом эксперт призывает не отказываться от покупки недвижимости на ранних этапах. По его словам, экономическая разница между покупкой "на нуле" и готовым объектом по-прежнему значительна.

"На нулевой стадии покупать выгоднее всегда было. И сейчас это выгоднее, чем на высокой стадии строительства. Выбор больше, цены меньше. Бояться массовых банкротств точно сейчас не нужно", — заверил специалист.

Для минимизации рисков при заключении сделки важно заранее изучить главные этапы покупки жилья, включая юридическую проверку репутации конкретной компании. Правильный выбор объекта позволяет избежать сценария, при котором покупатели уходят из новостроек из-за высоких цен или неуверенности в конечном результате.

Тем временем в профильных ведомствах обсуждается реформа строительного цикла, целью которой является радикальное сокращение времени возведения домов без потери их качества.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов, управленец муниципального уровня Андрей Власов

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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