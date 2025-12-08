Фондовый рынок — новый спаситель: почему россияне всё чаще ищут альтернативу банковским вкладам

Одной из основных причин увеличения вложений россиян в фондовый рынок стало снижение привлекательности банковских вкладов. Об этом в интервью "Известиям" заявил директор по стратегии ИК "Финам", преподаватель Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Ярослав Кабаков.

Падение ставок по депозитам

Как пояснил Кабаков, в III квартале 2025 года розничные инвесторы пополнили свои брокерские счета на рекордные 872 миллиарда рублей — это максимальный приток с начала 2021 года. По словам эксперта, снижение ставок по депозитам на фоне смягчения денежно-кредитной политики Банка России вынудило население искать альтернативные способы сохранения и приумножения своих средств. В частности, граждане стали интересоваться облигациями, доходность которых растет на фоне понижения ключевой ставки.

Перспективы фондового рынка

Кабаков отметил, что если Банк России продолжит действовать по выбранному курсу, то приток средств на фондовый рынок может сохраниться.

"Уменьшение ставок традиционно увеличивает интерес к фондовому рынку, и при стабильной инфляции, относительно предсказуемой геополитике и сохранении привлекательной доходности по облигациям и дивидендным акциям рост может продолжиться", — подчеркнул экономист.

По его мнению, текущая ситуация на рынке и в экономике в целом будет способствовать дальнейшему увеличению интереса россиян к инвестициям в фондовый рынок, особенно если условия останутся стабильными.