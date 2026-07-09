Новичок приходит за миллионом на биржу: вот почему мечта о быстрых деньгах быстро разбивается

Желание быстро заработать на инвестициях превращает неопытных граждан в легкую добычу для мошенников, считает экономист, финансовый аналитик Александр Лежава. В беседе с NewsInfo эксперт пояснил, почему обещания легкой прибыли — это классическая уловка, ведущая к потере капитала.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском была зафиксирована очередная жертва мошенников: местная жительница перевела аферистам пять с половиной миллионов рублей, надеясь на обещания помощи преумножить ее сбережения.

Подобные схемы мошенничества остаются актуальными, а гражданам следует помнить о проверке легальности любых финансовых договоров.

Лежава отметил, что инвестиционная деятельность требует профессиональных навыков и опыта, который нарабатывается годами работы в финансовой сфере. Без глубокого понимания инструментов и процессов частный инвестор неизбежно проигрывает рыночным игрокам.

"Инвестиции — это точно такая же работа. Чтобы грамотно инвестировать и зарабатывать, нужно в этом разбираться. Если вы лет десять-пятнадцать проработали в банковской или финансовой структуре, тогда такая возможность есть. Если вы этим не занимались никогда и считаете, что сегодня купите акции или облигации и завтра станете миллионером, вы глубоко ошибаетесь", — отметил эксперт.

По мнению аналитика, неподготовленные участники рынка становятся лишь финансовой базой для опытных спекулянтов. При этом важно понимать, что наличие даже профессионального опыта не является гарантией успеха — рынок непредсказуем для всех. Понимать риски помогает стратегический подход к капиталу, который требует терпения, а не погони за моментальным доходом.

Эксперт подчеркнул, что рынок работает по жестким законам, где выживают наиболее адаптивные игроки. Даже исторические примеры, описанные в литературе, показывают, насколько опасен крах финансовых институтов для рядовых вкладчиков. Стоит учитывать, что высокая доходность почти всегда сопряжена с серьезными рисками убытков, характерными для любых спекуляций. Кроме того, эксперты напоминают, что для достижения реальных финансовых результатов необходимо наличие конкретной долгосрочной цели, а не порыв к быстрому обогащению.

"Это отражение инвестиционного рынка, который существует. Вне зависимости от страны, будь то Россия, Европа, Штаты, Япония, Китай, совершенно все равно", — подчеркнул Лежава.

В текущих экономических условиях наблюдается рост интереса граждан к фондовому рынку, однако аналитик призывает проявлять крайнюю осторожность при реагировании на любые объявления о легком заработке. Главный совет экономиста — держаться от подобных навязчивых предложений как можно дальше.

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