Сначала дали прибыль, потом отобрали всё: как мошенники обманули жителя Ноябрьска

Полиция Ноябрьска (ЯНАО) расследует уголовное дело о крупном интернет-мошенничестве. Жертвой аферистов стал 22-летний местный житель, который лишился более 548 тысяч рублей.

Как действовали мошенники

По данным окружной полиции, в конце июля 2025 года мужчина увидел рекламу "выгодных инвестиций" в интернете и перешёл по предложенной ссылке.

На сайте он оставил заявку, после чего с ним связалась женщина, представившаяся сотрудником платформы.

По её инструкции мужчина установил на телефон специальное приложение и зарегистрировался.

Первоначальный взнос составил 8,2 тысячи рублей.

Чтобы укрепить доверие, аферисты позволили вывести небольшую "прибыль" — 1,5 тысячи рублей. После этого подключился так называемый "брокер", который убеждал тюменца вложить больше для "крупного дохода".

Потери и последствия

Доверившись мошенникам, молодой человек оформил несколько кредитов и перевёл на их счета ещё 522 тысячи рублей. Вскоре его доступ к системе заблокировали, а вывести деньги стало невозможно.

Только тогда он понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело

"Житель Ноябрьска лишился более полумиллиона рублей в результате инвестиционного мошенничества", — сообщили в окружной полиции.

Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Правоохранители устанавливают личности подозреваемых.