Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Телефонные мошенники
Телефонные мошенники
© https://t.me/mediamvd
Главная / Сибирский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 6:11

Сначала дали прибыль, потом отобрали всё: как мошенники обманули жителя Ноябрьска

Житель Ноябрьска оформил кредиты и перевёл 522 тысячи рублей аферистам с "инвестиционной платформы"

Полиция Ноябрьска (ЯНАО) расследует уголовное дело о крупном интернет-мошенничестве. Жертвой аферистов стал 22-летний местный житель, который лишился более 548 тысяч рублей.

Как действовали мошенники
По данным окружной полиции, в конце июля 2025 года мужчина увидел рекламу "выгодных инвестиций" в интернете и перешёл по предложенной ссылке.

На сайте он оставил заявку, после чего с ним связалась женщина, представившаяся сотрудником платформы.
По её инструкции мужчина установил на телефон специальное приложение и зарегистрировался.
Первоначальный взнос составил 8,2 тысячи рублей.

Чтобы укрепить доверие, аферисты позволили вывести небольшую "прибыль" — 1,5 тысячи рублей. После этого подключился так называемый "брокер", который убеждал тюменца вложить больше для "крупного дохода".

Потери и последствия
Доверившись мошенникам, молодой человек оформил несколько кредитов и перевёл на их счета ещё 522 тысячи рублей. Вскоре его доступ к системе заблокировали, а вывести деньги стало невозможно.

Только тогда он понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело

"Житель Ноябрьска лишился более полумиллиона рублей в результате инвестиционного мошенничества", — сообщили в окружной полиции.

Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Правоохранители устанавливают личности подозреваемых.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Депутаты требуют пересмотра решения о росте тарифов на проезд в общественном транспорте Тюмени вчера в 22:49

Езда по городу превращается в роскошь: проезд в Тюмени резко дорожает

В Тюмени депутаты просят мэра Максима Афанасьева отменить резкое повышение цен на проезд, объяснённое ростом топлива и ремонтом транспорта.

Читать полностью » Более 500 сирот получили квартиры в Новосибирске благодаря экономии бюджета вчера в 22:25

Новосибирск превысил плановые показатели по обеспечению жильем детей-сирот

В Новосибирске в 2024 году обеспечат жильем 522 ребенка из категории "сирота" и детей, оставшихся без попечения родителей, что на 59 человек превышает первоначальный план. Как сообщил мэр города Максим Кудрявцев, такое стало возможным благодаря эффективному использованию бюджетных средств.

Читать полностью » В Кузбассе нашли шестерых заблудившихся грибников 24.08.2025 в 21:15

Спасение в чаще: как в кузбасских лесах нашли всех пропавших грибников

В Кемеровской области успешно завершена масштабная поисковая операция по спасению грибников, заблудившихся в лесу близ деревни Ясная Поляна. Как сообщает ГУ МВД России по региону, все шестеро пропавших сельчан были обнаружены живыми и невредимыми. Поиски велись силами сотрудников полиции, спасателей и волонтеров.

Читать полностью » Массовые задержки рейсов в аэропортах Сибири затронули более 1500 пассажиров 24.08.2025 в 14:22

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками рейсов в сибирских аэропортах

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила о масштабных задержках авиарейсов в семи сибирских аэропортах. По данным ведомства, более 1500 пассажиров не могут вылететь по расписанию из-за позднего прибытия воздушных судов. Наиболее сложная ситуация сложилась в аэропортах Кемерово, Новокузнецка и Барнаула.

Читать полностью » Кольцово сохранит особый статус наукограда и федеральную поддержку до 2041 года 23.08.2025 в 23:12

Мишустин подписал распоряжение: будущее сибирского центра биотехнологий обеспечено на 15 лет

Правительство Российской Федерации приняло решение о продлении особого статуса наукограда для поселка Кольцово в Новосибирской области. Соответствующее распоряжение было подписано председателем кабинета министров Михаилом Мишустиным. Согласно документу, поселок, который является одним из ведущих НПЦ страны, сохранит свой привилегированный статус на 15 лет.

Читать полностью » Полпред президента проинспектировал ход строительства СКИФа и кампуса НГУ в Сибири 23.08.2025 в 11:37

СКИФ и студенты: как в Новосибирске создают научный кластер мирового уровня

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев провел рабочую инспекцию ключевых научно-строительных проектов в Новосибирске. В фокусе внимания оказались возведение Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) и подготовка к открытию нового корпуса университетского кампуса.

Читать полностью » В Омске открыли первый в РФ вузовский эксперт-центр диагностики промоборудования и транспорта 22.08.2025 в 23:29

В Сибири состоялось открытие уникального экспертного центра промышленной диагностики

На базе Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета (СибАДИ) в Омске состоялось открытие уникального экспертного центра диагностики промышленного оборудования и транспорта G-Profi Expert Center. Проект реализован при поддержке компании "Газпромнефть — смазочные материалы".

Читать полностью » В новосибирских колледжах увеличили количество бюджетных мест на 431 22.08.2025 в 15:05

Конкурс до 10 человек на место: какие специальности стали самыми популярными у абитуриентов колледжей

В Новосибирской области подводят предварительные итоги приемной кампании в учреждения среднего профессионального образования. Как сообщила министр образования региона Мария Жафярова, в текущем году на обучение по программам СПО было выделено 13 514 бюджетных мест, что на 431 больше по сравнению с прошлым годом.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Крис Коламбус жалеет об удалённых сценах в "Гарри Поттере и философском камне"
ДФО

Дефицит бензина АИ-92: Итуруп вступает в борьбу за ресурсы — когда ожидается спасение
Питомцы

Исследования: взаимопонимание с собакой строится на диалоге, а не на подчинении
Еда

Как приготовить вафельный торт: пошаговая инструкция с ингредиентами
Авто и мото

Toyota протестировала систему Sweep для хранения энергии на батареях электромобилей в Хиросиме
Спорт и фитнес

Холли Перкинс: ягодичный мост с подтягиванием ног развивает ягодицы и бицепс бедра
Красота и здоровье

Доктор Мясников: без отказа от вредных привычек лекарства от старости не помогут
Садоводство

Энтомолог Рафия Хан назвала основных вредителей роз и способы борьбы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru