Кавказ.РФ, как единый институт развития СКФО, планирует привлечь более 20 млрд рублей инвестиций в различные проекты. Важным событием стало подписание соглашений о строительстве первого пятизвездочного отеля на Каспийском прибрежном кластере и гостиничного комплекса на Эльбрусе.
Дополнительно, проекты включают развитие зарядной инфраструктуры для электротранспорта и спортивных баз на Северном Кавказе.
В рамках Кавказского инвестиционного форума (КИФ) обсуждались разнообразные направления для улучшения инвестиционного климата региона, включая агропромышленность, жилищную инфраструктуру и цифровизацию, сообщает ТАСС.
Фото: vascoplanet.com/Vyacheslav Argenberg (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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