Поколение Z придумало новый вид инвестиций — и это не про деньги

Все чаще можно услышать о том, что молодые люди предпочитают тратить деньги не на вещи, а на впечатления. Поколение Z активно развивает подход, который называют "инвестированием в память". Для них ценнее не новый гаджет или предмет одежды, а поездка, концерт или даже простой вечер, проведённый с близкими.

Суть подхода

"Инвестирование в память" — это осознанный выбор направлять средства на события, которые оставляют яркие эмоции и долгие воспоминания. По словам руководителя отдела финансового благополучия Jenius Bank Джули Гантрип, речь идёт о вложениях в счастье и отношения, а не только в материальные активы.

Термин получил популярность после отчёта Cash App "Sound Investments". Исследование показало, что многие представители поколения Z рассматривают траты как способ создавать ценность в настоящем, а не откладывать удовольствие только ради будущего.

Почему это важно

"Опыт, хотя он и может стоить денег, часто действительно бесценен", — сказала помощник вице-президента Rockland Trust Джули Бекхэм.

Моменты, которые дарят эмоции, становятся источником радости на годы вперёд и нередко оказывают большее влияние, чем вещи, которые быстро теряют актуальность. Кроме того, приоритет впечатлений помогает сократить ненужное потребление и бережнее относиться к окружающей среде.

Финансовый преподаватель и блогер Бен Маркли отмечает, что такой подход меняет само восприятие денег. Они перестают быть лишь "средством выживания" и превращаются в инструмент для наполненной и осмысленной жизни.

Сильные стороны

более длительное чувство счастья по сравнению с покупкой вещей;

укрепление отношений и совместные воспоминания;

развитие осознанного отношения к деньгам;

формирование ощущения цели и ценности работы.

Скрытые риски

Несмотря на привлекательность концепции, эксперты предупреждают о подводных камнях. Если не учитывать баланс, вложения в память могут привести к неоправданным тратам и долгам.

Гантрип подчёркивает: впечатления будут в радость только тогда, когда они не сопровождаются финансовыми обязательствами. Схожего мнения придерживается основательница Clever Girl Finance Бола Сокунби: отсутствие плана может превратить стремление к воспоминаниям в импульсивное расходование.

Есть и психологический аспект. Маркли говорит о давлении ожиданий: если постоянно стремиться к "вау-эффекту", можно потерять радость в простых моментах.

Как внедрить

Эксперты советуют относиться к "инвестированию в память" как к части общего финансового плана. Несколько практичных шагов:

Определите, какие впечатления для вас действительно важны. Создайте отдельный "бюджет воспоминаний" или даже специальный счёт. Настройте автоматические переводы, чтобы постепенно копить. Начинайте с малого — новые места в городе или совместные активности тоже могут стать ценными моментами.

"Не все воспоминания связаны с тропическим отпуском", — сказал Маркли.

По его словам, ключ к успеху — сочетание осознанных расходов и умения присутствовать в моменте. Даже простое ведение дневника помогает замечать больше радостных событий в повседневной жизни.

"Инвестирование в память" — это не отказ от финансовой ответственности, а поиск баланса между будущим и настоящим. Для поколения Z это способ выстраивать жизнь, наполненную смыслом и впечатлениями, а не только вещами.