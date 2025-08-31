Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
собака в машине
собака в машине
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:34

Поколение Z придумало новый вид инвестиций — и это не про деньги

Исследование Cash App: молодые люди тратят деньги на эмоции и воспоминания, а не на вещи

Все чаще можно услышать о том, что молодые люди предпочитают тратить деньги не на вещи, а на впечатления. Поколение Z активно развивает подход, который называют "инвестированием в память". Для них ценнее не новый гаджет или предмет одежды, а поездка, концерт или даже простой вечер, проведённый с близкими.

Суть подхода

"Инвестирование в память" — это осознанный выбор направлять средства на события, которые оставляют яркие эмоции и долгие воспоминания. По словам руководителя отдела финансового благополучия Jenius Bank Джули Гантрип, речь идёт о вложениях в счастье и отношения, а не только в материальные активы.

Термин получил популярность после отчёта Cash App "Sound Investments". Исследование показало, что многие представители поколения Z рассматривают траты как способ создавать ценность в настоящем, а не откладывать удовольствие только ради будущего.

Почему это важно

"Опыт, хотя он и может стоить денег, часто действительно бесценен", — сказала помощник вице-президента Rockland Trust Джули Бекхэм.

Моменты, которые дарят эмоции, становятся источником радости на годы вперёд и нередко оказывают большее влияние, чем вещи, которые быстро теряют актуальность. Кроме того, приоритет впечатлений помогает сократить ненужное потребление и бережнее относиться к окружающей среде.

Финансовый преподаватель и блогер Бен Маркли отмечает, что такой подход меняет само восприятие денег. Они перестают быть лишь "средством выживания" и превращаются в инструмент для наполненной и осмысленной жизни.

Сильные стороны

  • более длительное чувство счастья по сравнению с покупкой вещей;
  • укрепление отношений и совместные воспоминания;
  • развитие осознанного отношения к деньгам;
  • формирование ощущения цели и ценности работы.

Скрытые риски

Несмотря на привлекательность концепции, эксперты предупреждают о подводных камнях. Если не учитывать баланс, вложения в память могут привести к неоправданным тратам и долгам.

Гантрип подчёркивает: впечатления будут в радость только тогда, когда они не сопровождаются финансовыми обязательствами. Схожего мнения придерживается основательница Clever Girl Finance Бола Сокунби: отсутствие плана может превратить стремление к воспоминаниям в импульсивное расходование.

Есть и психологический аспект. Маркли говорит о давлении ожиданий: если постоянно стремиться к "вау-эффекту", можно потерять радость в простых моментах.

Как внедрить

Эксперты советуют относиться к "инвестированию в память" как к части общего финансового плана. Несколько практичных шагов:

  1. Определите, какие впечатления для вас действительно важны.
  2. Создайте отдельный "бюджет воспоминаний" или даже специальный счёт.
  3. Настройте автоматические переводы, чтобы постепенно копить.
  4. Начинайте с малого — новые места в городе или совместные активности тоже могут стать ценными моментами.

"Не все воспоминания связаны с тропическим отпуском", — сказал Маркли.

По его словам, ключ к успеху — сочетание осознанных расходов и умения присутствовать в моменте. Даже простое ведение дневника помогает замечать больше радостных событий в повседневной жизни.

"Инвестирование в память" — это не отказ от финансовой ответственности, а поиск баланса между будущим и настоящим. Для поколения Z это способ выстраивать жизнь, наполненную смыслом и впечатлениями, а не только вещами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Шокирующие 90%: почему большинство возвращает вес после монодиет — данные исследований сегодня в 14:25

Монодиеты украли ваши мышцы — вот как восстановить метаболизм после опасных экспериментов

Монодиеты обещают быстрый результат, но скрывают опасность: потеря мышц, нарушение метаболизма и эффект отскока. Эксперты раскрывают, почему экспресс-похудение вредит здоровью и как правильно снижать вес.

Читать полностью » Мария Куликова о важности правильного питания для детей в учебном году сегодня в 14:13

Почему регулярные перекусы важнее, чем завтрак: секреты поддержания энергии

Как организовать здоровое питание для школьников? Врач-нутрициолог дала советы по выбору завтраков и перекусов для детей.

Читать полностью » Секрет пользы винограда для здоровья: мнение диетолога Мухиной сегодня в 13:39

Магия цвета: какой виноград принесёт вам максимальную пользу – красный, зелёный или фиолетовый

Диетолог рассказала о пользе винограда! Узнайте, какие сорта полезнее всего и сколько можно есть в день. Откройте секреты здоровья в каждой ягоде!

Читать полностью » Университет Эдит Коуэн: как спорт меняет бактерии кишечника и повышает выносливость сегодня в 13:25

Эти бактерии делают вас выносливее — как спорт перестраивает внутренний мир

Исследования показывают: спорт изменяет состав кишечной микробиоты, повышая выносливость и ускоряя восстановление. Учёные выявили роль VO₂ max и лактата в этом процессе, открыв перспективы для спортивной медицины.

Читать полностью » Влияние курения на спортивные достижения: как никотин ухудшает физическую подготовку сегодня в 13:10

Курение разрушает тренировки: как никотин снижает эффективность упражнений

Как курение влияет на бегунов и их тренировки? Нарколог объяснил, почему важно отказаться от никотина для улучшения физической формы.

Читать полностью » Диетолог Цуканова предупреждает: 5 рисков мясной диеты для сердечно-сосудистой системы сегодня в 12:28

Не просто холестерин: как мясная монодиета отбирает у вас годы жизни — неожиданные выводы врачей

Врачи предупреждают: мясная «диета хищника» повышает холестерин, перегружает почки и печень, вызывает дефицит витаминов. Эксперт объяснил, чем опасен полный отказ от углеводов.

Читать полностью » Ливерпульские специалисты рекомендуют 3,7 литра воды в день для снижения кортизола сегодня в 12:25

Неожиданный ключ к здоровью: что добавить в рацион, чтобы избежать ожирения и диабета — секрет врачей

Исследование учёных Ливерпуля доказало: потребление 4,4 л воды в день снижает кортизол на 55%, защищая от стресса, ожирения и диабета. Рекомендация — 3,7 л ежедневно.

Читать полностью » Сергей Коробка о том, как снизить тревогу перед посещением стоматологической клиники сегодня в 12:16

Как избавиться от страха перед стоматологом и вернуться к здоровым зубам

Как преодолеть страх перед стоматологом? Врач-ортопед поделился советами, как справиться с тревогой перед визитом в стоматологическую клинику.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Силовые тренировки: рекомендации Минздрава США по работе с двумя группами мышц
Дом

Кондиционер для белья: польза, состав и правила применения — советы эксперта химчистки
Садоводство

Редкий полив - не проблема: самополив грядок из пластиковых бутылок – ваш урожай спасен
Авто и мото

Москва, Подмосковье и Дагестан лидируют по числу нарушителей ПДД — данные МВД
Еда

Агрономы: округлая форма и широкие полосы на кожуре говорят о сладости арбуза
Спорт и фитнес

Фитнес-тренеры назвали русские повороты эффективным упражнением для косых мышц живота
Садоводство

Эксперты объяснили основные приёмы повышения урожайности помидоров
Питомцы

Кинологи назвали пять причин взять собаку без породы из приюта
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru