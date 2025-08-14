Бананы в Невинномысске и 700 миллиардов инвестиций: как Ставрополье становится экономическим локомотивом

Ставропольский край продолжает укреплять свои позиции в качестве одного из наиболее привлекательных регионов для инвестиций. В Невинномысске территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) пополнилась двумя новыми резидентами, среди которых — проект по выращиванию бананов сорта "анамур" в закрытом грунте. Общий объем вложений в рамках ТОСЭР уже превысил 27 миллиардов рублей, а число созданных рабочих мест приближается к 10,3 тысячам.

Губернатор Владимир Владимиров отметил, что край целенаправленно создает условия для бизнеса любого масштаба. Благодаря этому в регионе уже работают 52 компании-резидента, каждая из которых получает комплексную поддержку на всех этапах реализации проектов. Особое внимание уделяется развитию индустриальных парков — из девяти существующих площадок полностью освоены четыре, где разместились производства промышленной, перерабатывающей и сельскохозяйственной направленности.

Инвестиционный портфель региона насчитывает 313 активных проектов на сумму свыше 560 миллиардов рублей. По данным министерства экономического развития, только в 2024 году реализовано 35 инициатив на 20,9 миллиардов рублей. К 2030 году планируется привлечь более 700 миллиардов инвестиций и создать около 38 тысяч новых рабочих мест.

Экономический рост обеспечивается за счет системных мер поддержки, включая налоговые льготы. С 2014 года заключено 43 соглашения с инвесторами, что принесло в край 119,6 миллиардов рублей при объеме предоставленных преференций в 23,7 миллиарда. Такая политика позволила Ставрополью подняться в Национальном рейтинге инвестиционного климата, улучшив показатели по ключевым направлениям, включая строительство и энергоснабжение.

Особый акцент делается на развитие перспективных отраслей. В Нефтекумском округе планируется строительство мясоперерабатывающего завода за 20 миллиардов рублей, а в Предгорном округе уже работает первая очередь селекционно-генетического центра овцеводства. В ближайшие годы в Советском муниципальном округе появится десятый индустриальный парк площадью 178 гектаров, ориентированный на пищевую промышленность и переработку сельхозпродукции.