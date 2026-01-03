Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Грузовик Pepsi
Грузовик Pepsi
© commons.wikimedia.org by Martin Hawlisch is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:28

Инвестиции можно остановить, права — нет: PepsiCo продолжает закреплять бренды и упаковки на рынке России

PepsiCo подала 14 заявок на товарные знаки в России за 2025 год — ТАСС

Американская PepsiCo в 2025 году заметно активизировала работу с брендами в России: компания подала десятки заявок на товарные знаки и одновременно довела до регистрации часть документов, поданных ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента. Речь идёт как о новых обозначениях, так и о регистрации внешнего вида упаковок и этикеток, что обычно используется для защиты узнаваемого дизайна на рынке.

Информация о поданных и зарегистрированных заявках отражена в официальной базе Роспатента. Документы поступали из США и охватывали сразу несколько категорий продуктов — от напитков до снеков, включая марки, хорошо известные российскому потребителю.

Что именно PepsiCo подала в 2025 году

Как выяснил корреспондент ТАСС, за январь-октябрь 2025 года PepsiCo подала 14 заявок на регистрацию товарных знаков. Заявки оформлялись по международной классификации товаров и услуг (МКТУ), что определяет перечень товаров, для которых компания закрепляет права.

Среди категорий, указанных в документах, — снеки, газированная вода, безалкогольные напитки, лимонады, изотоники, смузи и сиропы. Таким образом, портфель заявок охватывает ключевые направления, где традиционно присутствуют бренды PepsiCo, включая как классические напитки, так и расширенные линейки функциональных продуктов.

Какие заявки уже зарегистрированы

По данным Роспатента, в ноябре 2025 года была зарегистрирована заявка на внешний вид этикетки Evervess Cola. Ещё по одной заявке — Aqua Minerale Active Vitamin — в декабре 2025 года было принято решение о регистрации. Эти формулировки означают, что обозначения прошли процедуру рассмотрения и получили правовую защиту.

Помимо новых подач, PepsiCo в 2025 году зарегистрировала семь заявок прошлых лет. Это указывает на системную работу по закреплению прав на бренды и дизайн, которая продолжается даже при изменении коммерческой активности компании в стране.

Какие бренды из прошлых лет получили защиту

Так, две заявки на регистрацию внешнего вида упаковок для чипсов Lay's были поданы в октябре 2023 года и зарегистрированы в апреле 2025 года. Ещё четыре заявки, включая Aqua Minerale Pure и Aqua Minerale Silver, а также обозначения, связанные с Cheetos, были поданы в январе и июле 2024 года и также зарегистрированы в апреле 2025 года.

Остальные заявки, как следует из данных Роспатента, продолжают проходить экспертизу заявленного обозначения. Этот этап определяет, может ли товарный знак быть зарегистрирован с учётом возможных совпадений и требований законодательства.

Контекст: позиция компании после 2022 года

PepsiCo в марте 2022 года заявила о приостановке инвестиций, рекламной деятельности и продажи напитков в России. На этом фоне подача и регистрация товарных знаков в 2025 году выглядит как продолжение юридической работы с брендами и защитой интеллектуальной собственности, независимо от публично заявленных ограничений по бизнес-активности.

