Назван самый выгодный для инвестиций тип недвижимости

Инвестиции в загородную недвижимость окупаются быстрее, чем в квартиры в новостройках, пишет в понедельник "Мир квартир", ознакомившийся с масштабным исследованием на эту тему, проведённым экспертами премий Urban Awards и "Посёлок года".
Самым выгодным типом недвижимости для вложений оказались небольшие коттеджи площадью 100-150 кв. м — они могут приносить в среднем 10-12% годовых и окупаются за 8-10 лет. А потенциал доходности новых квартир — от 7% с перспективой окупаемости 14-22 лет.
"Интенсивный рост цен на первичном рынке в 2022-23 году отрицательно сказался на арендном потенциале нового жилья, снизив потенциальную доходность квартир. Вторичное предложение также испытало на себе влияние ценовой горячки. Частные дома, прежде всего объекты 100-150 кв. м, гораздо стабильнее и в плане ценовых колебаний, и в перспективе доходности", — пояснила руководительница премии "Посёлок года" Ольга Хасанова.
Основная особенность загородных домов — гораздо большая арендная плата: нижняя ценовая граница — это одновременно потолок для городских "однушек". Снять коттедж стоит в большинстве регионов от 40-50 до 80-100 тысяч рублей в месяц, а в Сочи и его окрестностях — от 120 до 300 тысяч.
Авторы исследования провели также углублённый анализ с разбивкой по регионам и отдельным сегментам того или иного типа недвижимости. Оказалось, что инвестиционный потенциал вторичного жилья чуть выше, особенно в Санкт-Петербурге и Твери. Компактные домики под сдачу выгоднее всего строить в Рязанской и Тверской областях, большие особняки — в Сочи.
Фото: Pix4free
Бразилия, ЮАР и Индонезия обеспокоены, что Запад смягчит условия для ударов по РФ
Федеративная Республика Бразилия, Индонезия и Южно-Африканская Республика встревожены тем, что западные государства безостановочно ослабляют условия использования Украиной своего оружия для атак по российской территории. Об этом на одном из мероприятий для СМИ информировал китайский дипломат Ли Хуэй, пишет РИА Новости.
Такер Карлсон: администрация Байдена поощряет арест Дурова
Задержание российского предпринимателя, создателя социальной сети "ВКонтакте" и системы Telegram Павла Дурова во Французской Республике – это отличительная черта диктатуры. Такое мнение высказал политический обозреватель, журналист из США Такер Карлсон. Об этом информирует агентство РИА Новости.
Яна Рудковская застряла в Сочи из-за мощного урагана и непогоды
Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, оказалась заложницей стихии в Сочи, когда мощный ураган обрушился на город.
Шура случайно подтвердил, что Глюкоза прошла лечение в рехабе
На недавнем концерте Глюк'oZa в Красноярске произошел скандал, который до сих пор не утихает.