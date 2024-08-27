Назван самый выгодный для инвестиций тип недвижимости

Инвестиции в загородную недвижимость окупаются быстрее, чем в квартиры в новостройках, пишет в понедельник "Мир квартир", ознакомившийся с масштабным исследованием на эту тему, проведённым экспертами премий Urban Awards и "Посёлок года".

Самым выгодным типом недвижимости для вложений оказались небольшие коттеджи площадью 100-150 кв. м — они могут приносить в среднем 10-12% годовых и окупаются за 8-10 лет. А потенциал доходности новых квартир — от 7% с перспективой окупаемости 14-22 лет.

"Интенсивный рост цен на первичном рынке в 2022-23 году отрицательно сказался на арендном потенциале нового жилья, снизив потенциальную доходность квартир. Вторичное предложение также испытало на себе влияние ценовой горячки. Частные дома, прежде всего объекты 100-150 кв. м, гораздо стабильнее и в плане ценовых колебаний, и в перспективе доходности", — пояснила руководительница премии "Посёлок года" Ольга Хасанова.

Основная особенность загородных домов — гораздо большая арендная плата: нижняя ценовая граница — это одновременно потолок для городских "однушек". Снять коттедж стоит в большинстве регионов от 40-50 до 80-100 тысяч рублей в месяц, а в Сочи и его окрестностях — от 120 до 300 тысяч.

Авторы исследования провели также углублённый анализ с разбивкой по регионам и отдельным сегментам того или иного типа недвижимости. Оказалось, что инвестиционный потенциал вторичного жилья чуть выше, особенно в Санкт-Петербурге и Твери. Компактные домики под сдачу выгоднее всего строить в Рязанской и Тверской областях, большие особняки — в Сочи.