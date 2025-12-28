Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:02

Два варианта для ленивого инвестора: куда положить 13-ю зарплату, если вы ничего не понимаете в рынках

13-ю зарплату можно вложить в депозит или облигации — Аксаков

Новогодний денежный бонус, известный как "13-я зарплата", можно не только потратить на праздники, но и превратить в финансовую подушку: в Госдуме считают, что сейчас для этого есть два наиболее понятных инструмента с прогнозируемой доходностью. Об этом сообщает РИА Новости: глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что 13-ю зарплату можно направить на депозит или приобрести государственные облигации.

Почему депозит называют самым простым вариантом

Аксаков отметил, что банки сейчас предлагают по вкладам одни из самых высоких процентов. По его словам, это связано в том числе с высокой ключевой ставкой, поэтому депозит остается одним из наиболее очевидных способов сохранить и приумножить средства. Такой вариант удобен тем, что не требует специальных знаний и позволяет заранее понимать условия — срок, процент, график начислений.

"Сейчас самые высокие проценты предлагают банки по депозитам, в том числе из-за высокой ключевой ставки, поэтому можно и там оставить свои средства", — сообщил депутат.

Он подчеркнул, что для многих людей депозит — это оптимальный выбор, если цель заключается в том, чтобы зафиксировать доходность и снизить риски. В таких условиях вклад становится не просто "сбережением", а инструментом, который дает понятный финансовый результат.

Государственные облигации как альтернатива

Второй вариант, который упомянул Аксаков, — инвестиции на фондовом рынке, прежде всего в государственные облигации. По его словам, гособлигации могут обеспечить хорошую доходность при наличии гарантированных выплат, что делает их близкими по логике к депозиту, но с рыночным механизмом обращения. Такой инструмент может быть интересен тем, кто готов рассматривать не только банковские продукты, но и государственные бумаги.

Депутат отметил, что государственные облигации отличаются предсказуемостью выплат и позволяют получать доход, сопоставимый с другими консервативными инструментами. При этом сам формат инвестирования на фондовом рынке предполагает, что человек выбирает способ покупки и хранит бумаги через брокерский счет, что для части граждан может быть менее привычным, чем банковский вклад.

Что такое "13-я зарплата" и почему вопрос актуален

"Тринадцатая зарплата" — это дополнительное вознаграждение работодателя по итогам календарного года, которое обычно выплачивается в декабре. Формально это новогодний денежный бонус, который не является обязательным по закону, а зависит от политики компании и условий трудового договора. Для многих работников именно этот платеж становится единовременной суммой, которую можно либо потратить на крупные покупки, либо использовать для накоплений.

В условиях, когда людям важно одновременно сохранить средства и получить доходность без высоких рисков, рекомендации о депозите и гособлигациях выглядят как максимально консервативный подход. Аксаков подчеркнул, что оба инструмента дают возможность "поработать" деньгам после праздников и не растворить бонус в краткосрочных расходах. При этом выбор зависит от того, какой формат человеку ближе: банковский вклад или рынок государственных бумаг.

