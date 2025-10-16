Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Упражнение планка
Упражнение планка
© helpworkouts.com by Elly Fairytale is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Опубликована сегодня в 1:24

Одно движение, которое способно вернуть осанку и лёгкость телу

Физиотерапевт Морозов: перевёрнутая планка помогает укрепить осанку

Хотите подтянуть мышцы, избавиться от боли в спине и почувствовать лёгкость в теле — без сложных программ и тренажёров? Иногда для заметных изменений достаточно всего одного движения. Перевёрнутая планка — упражнение, которое способно улучшить осанку, укрепить пресс и вернуть телу баланс. Главное — делать её правильно и регулярно.

Почему осанка — не просто вопрос внешности

Мы часами проводим время за компьютером, сутулимся в кресле, зажимаем плечи от стресса. Даже самые дорогие кремы и СПА-процедуры не исправят впечатление, если тело зажато и спина округлена. Правильная осанка — это не только красота, но и здоровье позвоночника, дыхания и внутренних органов.

"Когда человек сутулится, мышцы спины теряют тонус, а диафрагма работает хуже. Это влияет на самочувствие и даже на уровень энергии", — отметил физиотерапевт Алексей Морозов.

Что такое перевёрнутая планка

Перевёрнутая планка — это упражнение, в котором вы удерживаете тело в прямой линии, опираясь на ладони и пятки. В отличие от обычной планки, здесь корпус обращён вверх, и работают другие группы мышц: задняя поверхность бедра, ягодицы, пресс, спина и плечи.

Такое положение помогает "раскрыть" переднюю часть тела, снимает напряжение с шеи и компенсирует сутулость, возникающую из-за сидячего образа жизни.

Сравнение: обычная и перевёрнутая планка

Параметр Обычная планка Перевёрнутая планка
Направление корпуса Лицом вниз Лицом вверх
Основные мышцы Пресс, плечи, руки Спина, ягодицы, задняя поверхность ног
Цель Стабилизация центра тела Вытяжение и раскрытие грудного отдела
Подходит для Начинающих и продвинутых Для укрепления осанки и гибкости

Как выполнять перевёрнутую планку шаг за шагом

  1. Сядьте на коврик для фитнеса, вытяните ноги вперёд.

  2. Поставьте ладони за спиной на ширине плеч, пальцы направьте к стопам.

  3. Сделайте вдох, откиньтесь слегка назад, но не сутультесь.

  4. На выдохе поднимите таз, опираясь на ладони и пятки.

  5. Держите тело прямой линией: не проваливайтесь в пояснице, не запрокидывайте голову.

  6. Напрягите пресс и ягодицы, следите, чтобы дыхание оставалось ровным.

  7. Удерживайте положение 15-30 секунд, постепенно увеличивая время до минуты.

  8. Медленно опуститесь на пол, расслабьтесь и повторите ещё 2-3 раза.

Для мягкости используйте коврик для йоги, а для лучшей устойчивости — обувь с нескользящей подошвой.

Частые ошибки и как их избежать

Ошибка Последствие Альтернатива
Провисание таза Перегрузка поясницы Контролируйте линию тела, напрягайте пресс
Запрокидывание головы Напряжение в шее Держите взгляд в потолок или вперёд
Сутулость плеч Уплощение грудной клетки Раскройте плечи и вытяните руки
Задержка дыхания Усталость и головокружение Дышите ровно и глубоко

Как встроить упражнение в день

Перевёрнутая планка не требует отдельного времени — её можно делать утром после зарядки или вечером перед сном. Важно, чтобы мышцы были слегка разогреты. Отличный вариант — сочетать её с упражнениями на растяжку: поза кобры, мостик, наклон вперёд.

Регулярное выполнение 3-4 раза в неделю уже через две недели даст результат: осанка станет ровнее, спина перестанет болеть, а мышцы пресса укрепятся.

Плюсы и минусы перевёрнутой планки

Плюсы Минусы
Укрепляет мышцы спины и живота Требует хорошего контроля тела
Улучшает осанку и координацию Сложно удерживать новичкам
Не требует оборудования Может быть неудобной при проблемах с запястьями
Подходит для домашних тренировок Не заменяет полноценную силовую нагрузку

Совет

Если чувствуете дискомфорт в кистях, попробуйте выполнять упражнение, опираясь на предплечья или используя мягкий валик под запястья.

А что если…

  • Если вы давно не занимались спортом: начните с лёгкой версии — согните колени и держите корпус выше пола 10-15 секунд.

  • Если болят плечи: сократите амплитуду, используйте йога-блоки для поддержки.

  • Если хотите увеличить нагрузку: поднимите одну ногу вверх на 10-15 см — это активирует пресс и ягодицы сильнее.

Мифы и правда

Миф 1. Перевёрнутая планка подходит только спортсменам.
Правда. Она безопасна и полезна даже для новичков при правильной технике.

Миф 2. От одной планки нельзя улучшить осанку.
Правда. При регулярном выполнении упражнение укрепляет мышцы-стабилизаторы и помогает держать спину прямо.

Миф 3. Перевёрнутая планка растягивает позвоночник.
Правда. Она не тянет позвоночник, а равномерно распределяет нагрузку и снимает зажимы.

3 интересных факта

  1. Перевёрнутая планка — часть йоговской асаны Пурвоттанасана, которая символизирует "раскрытие" сердца и уверенность.

  2. Её часто используют в реабилитационных программах после травм спины.

  3. Даже 2 минуты планки в день активируют более 20 групп мышц.

FAQ

Как выбрать коврик для выполнения планки?
Выбирайте коврик для йоги толщиной 5-8 мм — он обеспечит устойчивость и не даст ладоням скользить.

Сколько времени нужно, чтобы появились результаты?
При регулярных тренировках — через 2-3 недели вы почувствуете улучшение осанки и лёгкость в теле.

Можно ли делать перевёрнутую планку при грыже?
Только после консультации с врачом. В лёгкой форме можно выполнять вариант с согнутыми коленями.

Что лучше — обычная или перевёрнутая планка?
Лучше чередовать: одна укрепляет переднюю часть корпуса, другая — заднюю, вместе они создают баланс.

Можно ли заменить спортзал только планкой?
Нет, но она станет отличным дополнением к тренировкам на гибкость и силу.

Исторический контекст

Перевёрнутая планка имеет корни в древней индийской гимнастике. В традиционной йоге она использовалась для раскрытия грудной клетки и восстановления энергетического потока после сидячей позы. Современные фитнес-тренеры адаптировали её под домашние тренировки, сохранив главную идею — гармонию тела и дыхания.

