Одно движение, которое способно вернуть осанку и лёгкость телу
Хотите подтянуть мышцы, избавиться от боли в спине и почувствовать лёгкость в теле — без сложных программ и тренажёров? Иногда для заметных изменений достаточно всего одного движения. Перевёрнутая планка — упражнение, которое способно улучшить осанку, укрепить пресс и вернуть телу баланс. Главное — делать её правильно и регулярно.
Почему осанка — не просто вопрос внешности
Мы часами проводим время за компьютером, сутулимся в кресле, зажимаем плечи от стресса. Даже самые дорогие кремы и СПА-процедуры не исправят впечатление, если тело зажато и спина округлена. Правильная осанка — это не только красота, но и здоровье позвоночника, дыхания и внутренних органов.
"Когда человек сутулится, мышцы спины теряют тонус, а диафрагма работает хуже. Это влияет на самочувствие и даже на уровень энергии", — отметил физиотерапевт Алексей Морозов.
Что такое перевёрнутая планка
Перевёрнутая планка — это упражнение, в котором вы удерживаете тело в прямой линии, опираясь на ладони и пятки. В отличие от обычной планки, здесь корпус обращён вверх, и работают другие группы мышц: задняя поверхность бедра, ягодицы, пресс, спина и плечи.
Такое положение помогает "раскрыть" переднюю часть тела, снимает напряжение с шеи и компенсирует сутулость, возникающую из-за сидячего образа жизни.
Сравнение: обычная и перевёрнутая планка
|Параметр
|Обычная планка
|Перевёрнутая планка
|Направление корпуса
|Лицом вниз
|Лицом вверх
|Основные мышцы
|Пресс, плечи, руки
|Спина, ягодицы, задняя поверхность ног
|Цель
|Стабилизация центра тела
|Вытяжение и раскрытие грудного отдела
|Подходит для
|Начинающих и продвинутых
|Для укрепления осанки и гибкости
Как выполнять перевёрнутую планку шаг за шагом
-
Сядьте на коврик для фитнеса, вытяните ноги вперёд.
-
Поставьте ладони за спиной на ширине плеч, пальцы направьте к стопам.
-
Сделайте вдох, откиньтесь слегка назад, но не сутультесь.
-
На выдохе поднимите таз, опираясь на ладони и пятки.
-
Держите тело прямой линией: не проваливайтесь в пояснице, не запрокидывайте голову.
-
Напрягите пресс и ягодицы, следите, чтобы дыхание оставалось ровным.
-
Удерживайте положение 15-30 секунд, постепенно увеличивая время до минуты.
-
Медленно опуститесь на пол, расслабьтесь и повторите ещё 2-3 раза.
Для мягкости используйте коврик для йоги, а для лучшей устойчивости — обувь с нескользящей подошвой.
Частые ошибки и как их избежать
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Провисание таза
|Перегрузка поясницы
|Контролируйте линию тела, напрягайте пресс
|Запрокидывание головы
|Напряжение в шее
|Держите взгляд в потолок или вперёд
|Сутулость плеч
|Уплощение грудной клетки
|Раскройте плечи и вытяните руки
|Задержка дыхания
|Усталость и головокружение
|Дышите ровно и глубоко
Как встроить упражнение в день
Перевёрнутая планка не требует отдельного времени — её можно делать утром после зарядки или вечером перед сном. Важно, чтобы мышцы были слегка разогреты. Отличный вариант — сочетать её с упражнениями на растяжку: поза кобры, мостик, наклон вперёд.
Регулярное выполнение 3-4 раза в неделю уже через две недели даст результат: осанка станет ровнее, спина перестанет болеть, а мышцы пресса укрепятся.
Плюсы и минусы перевёрнутой планки
|Плюсы
|Минусы
|Укрепляет мышцы спины и живота
|Требует хорошего контроля тела
|Улучшает осанку и координацию
|Сложно удерживать новичкам
|Не требует оборудования
|Может быть неудобной при проблемах с запястьями
|Подходит для домашних тренировок
|Не заменяет полноценную силовую нагрузку
Совет
Если чувствуете дискомфорт в кистях, попробуйте выполнять упражнение, опираясь на предплечья или используя мягкий валик под запястья.
А что если…
-
Если вы давно не занимались спортом: начните с лёгкой версии — согните колени и держите корпус выше пола 10-15 секунд.
-
Если болят плечи: сократите амплитуду, используйте йога-блоки для поддержки.
-
Если хотите увеличить нагрузку: поднимите одну ногу вверх на 10-15 см — это активирует пресс и ягодицы сильнее.
Мифы и правда
Миф 1. Перевёрнутая планка подходит только спортсменам.
Правда. Она безопасна и полезна даже для новичков при правильной технике.
Миф 2. От одной планки нельзя улучшить осанку.
Правда. При регулярном выполнении упражнение укрепляет мышцы-стабилизаторы и помогает держать спину прямо.
Миф 3. Перевёрнутая планка растягивает позвоночник.
Правда. Она не тянет позвоночник, а равномерно распределяет нагрузку и снимает зажимы.
3 интересных факта
-
Перевёрнутая планка — часть йоговской асаны Пурвоттанасана, которая символизирует "раскрытие" сердца и уверенность.
-
Её часто используют в реабилитационных программах после травм спины.
-
Даже 2 минуты планки в день активируют более 20 групп мышц.
FAQ
Как выбрать коврик для выполнения планки?
Выбирайте коврик для йоги толщиной 5-8 мм — он обеспечит устойчивость и не даст ладоням скользить.
Сколько времени нужно, чтобы появились результаты?
При регулярных тренировках — через 2-3 недели вы почувствуете улучшение осанки и лёгкость в теле.
Можно ли делать перевёрнутую планку при грыже?
Только после консультации с врачом. В лёгкой форме можно выполнять вариант с согнутыми коленями.
Что лучше — обычная или перевёрнутая планка?
Лучше чередовать: одна укрепляет переднюю часть корпуса, другая — заднюю, вместе они создают баланс.
Можно ли заменить спортзал только планкой?
Нет, но она станет отличным дополнением к тренировкам на гибкость и силу.
Исторический контекст
Перевёрнутая планка имеет корни в древней индийской гимнастике. В традиционной йоге она использовалась для раскрытия грудной клетки и восстановления энергетического потока после сидячей позы. Современные фитнес-тренеры адаптировали её под домашние тренировки, сохранив главную идею — гармонию тела и дыхания.
