Страна, где объявили войну крысам и горностаям — и всерьёз готовятся победить

За последние десятилетия Новая Зеландия стала символом решительной борьбы с чужеродными хищниками. После успешного искоренения инвазивных видов на небольших островах вроде Ланди (4,45 км²), Руапуке (16 км²) и Южной Георгии (3500 км²) страна нацелилась на куда более масштабную задачу — очистить от них Северный (114 000 км²) и Южный (150 000 км²) острова.

Эта идея кажется героической и в то же время утопической. Ведь именно завезённые людьми животные — крысы, горностаи, ласки, опоссумы — нанесли непоправимый ущерб уникальной фауне архипелага. Из-за них вымерло около тридцати видов птиц, а сотни других оказались на грани исчезновения.

Национальный план без прецедентов

Когда правительство Веллингтона объявило о намерении искоренить три вида крыс, а также горностаев, ласок, хорьков и кистехвостых опоссумов, весь мир замер от удивления. Проект получил название Predator Free New Zealand и стал самым масштабным экологическим вызовом в истории страны.

"Охрана природы перешла от того, что мы делаем в национальных парках и лесах, к тому, что мы делаем в наших городах и у себя дома", — сказала представитель организации Predator Free New Zealand Trust Джесси Морган.

Почему именно Новая Зеландия?

В отличие от большинства стран, Новая Зеландия миллионы лет развивалась без наземных хищников. Единственные местные млекопитающие — три вида летучих мышей. Поэтому местные птицы, вроде киви или какапо, оказались совершенно беззащитны перед инвазивными видами, привезёнными колонистами в XIX веке.

Европейцы завезли кроликов, чтобы охотиться, а затем и хищников, чтобы сдерживать их численность. Позже появились опоссумы, которых выращивали ради меха. Благодаря мягкому климату и отсутствию естественных врагов, эти животные быстро распространились по всей стране.

Хрупкое равновесие природы

Сегодня Новая Зеландия борется не просто с животными — она пытается исправить ошибки прошлого. Некоторые виды, например, попугай какапо, существуют только в огороженных заповедниках и на небольших островах.

Биолог Кэролин Кинг, работающая в стране с 1971 года, подчёркивает важность этой миссии:

"Если мы не приложим все усилия для сохранения остатков наших исчезающих видов, к 2050 году защищать будет нечего", — считает Кинг.

Однако учёная сомневается, что полностью искоренить хищников на таких обширных территориях возможно. По её словам, "повторные вторжения делают национальную цель почти недостижимой, за исключением прибрежных островов или ограждений".

Сравнение стратегий

Подход Масштаб Эффективность Основные трудности Полное искоренение на больших островах Национальный Низкая Огромные ресурсы, повторные вторжения Очищенные огороженные заповедники Локальный Высокая Дорогая инфраструктура, ограниченная площадь Контроль численности Региональный Средняя Нужен постоянный мониторинг

Почему это сложно

Уничтожение хищников требует не только техники, но и колоссальных ресурсов. Биолог Брюс Уорбертон, специалист по контролю млекопитающих-вредителей, скептически оценивает шансы проекта:

"Нужно заставить каждую особь засунуть голову в ловушку или съесть отравленную приманку", — отметил учёный. — "Если это невозможно, искоренить вид нельзя".

Он предлагает сосредоточиться на ограниченных территориях — островах и огороженных заповедниках, таких как "Маунгатаутари" (3000 га), где удалось спасти бурого киви, такахе и других редких птиц.

Советы шаг за шагом: как действуют экологи

Создают зоны полного контроля с заграждениями. Используют яды (бродифакум, 1080) в труднодоступных местах. Применяют ловушки с приманками. Привлекают волонтёров и местных жителей. Проводят мониторинг повторных вторжений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использование ядов вне охраняемых зон.

Последствие: гибель нецелевых животных.

Альтернатива: применение ловушек с избирательной механикой и биотехнологий.

А что если проект не удастся?

Даже если полностью искоренить всех крыс и горностаев не выйдет, Новая Зеландия уже показала миру, что крупномасштабная экологическая мобилизация возможна. Благодаря PFNZ тысячи жителей по всей стране участвуют в природоохранных проектах, устанавливают ловушки во дворах и следят за дикой природой.

Так формируется новая экологическая культура — осознанная, коллективная и практическая.

Плюсы и минусы программы

Плюсы Минусы Восстановление исчезающих видов Огромные финансовые затраты Вовлечение населения Риск повторного появления хищников Улучшение международного имиджа Этические споры о методах уничтожения Развитие экотуризма Негативное воздействие ядов на экосистему

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать стратегию борьбы?

Для небольших островов подойдёт полное искоренение, для крупных — комбинация заграждений и контроля численности.

Сколько стоит проект Predator Free New Zealand?

По оценкам аналитиков, реализация к 2050 году может обойтись более чем в 20 млрд новозеландских долларов.

Что лучше: отстрел или ловушки?

Ловушки гуманнее и безопаснее для окружающей среды, особенно при использовании современных технологий.

Мифы и правда

Миф: уничтожение хищников приведёт к хаосу в экосистеме.

Правда: контроль инвазивных видов уже доказал эффективность — на очищенных островах восстановились десятки популяций.

Миф: отравленные приманки опасны для всех животных.

Правда: современные составы, такие как 1080, почти не влияют на птиц и применяются в строго ограниченных районах.

Миф: проект невозможен без тотального истребления кошек.

Правда: программа избегает конфронтации с владельцами домашних животных, но учитывает угрозу со стороны диких кошек.

Три интересных факта

• В Новой Зеландии живёт больше кошек на душу населения, чем где-либо в мире.

• Самая редкая птица страны — какапо — дожила благодаря ночным рейдам волонтёров, охраняющих гнёзда.

• На Южной Георгии для уничтожения крыс использовали вертолёты, сбрасывающие приманки с GPS-навигацией.

Исторический контекст