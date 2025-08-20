Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:49

Невидимые враги урожая: как зеленые захватчики превращают землю в пустыню

Агроном Дмитрий Петров предупреждает: инвазивные растения угрожают садовым участкам

Появление некоторых растений на садовом участке может сулить его владельцу серьезные проблемы. Речь идет об инвазивных видах, которые захватывают территорию, угнетая другие растения, а в некоторых случаях могут представлять опасность для здоровья человека. Эксперты раскрывают все тонкости этой проблемы.

Преподаватель Московской академии сельского хозяйства, агроном Дмитрий Петров рассказал, какие растения могут представлять потенциальную угрозу не только для других насаждений на участке, но и для человека, а также поделился советами по борьбе с этими нежелательными гостями.

Инвазивные растения проникают из других стран или регионов на территории, где раньше никогда не встречались, и начинают агрессивно отвоевывать себе жизненное пространство. Они размножаются с высокой скоростью, что делает их сложными врагами для садоводов.

Последствия: вред экономике и биологическому разнообразию

Эти растения также причиняют вред целому ряду отраслей экономики, поскольку на борьбу с ними тратится немало времени, сил и средств. Кроме того, они препятствуют сохранению биологического разнообразия, вытесняя местные виды растений.

Одним из наиболее опасных инвазивных видов считается борщевик Сосновского. Это растение, похожее на куст укропа огромных размеров, может достигать высоты, превышающей человеческий рост.

Сок этого растения содержит ядовитые вещества, которые под воздействием ультрафиолета вызывают сильные и долго не заживающие ожоги, что делает его опасным для здоровья человека.

Уничтожение флоры: бесплодная пустыня

Борщевик вытесняет все произрастающие на какой-либо территории культуры, в результате земля превращается в бесплодную пустыню, покрытую зарослями этого гиганта.

Борщевик Сосновского изначально выращивали как силосную культуру, но довольно быстро выяснилось, что растение проникает в естественные экосистемы и разрушает их. В настоящее время этот вид встречается практически на всей территории России.

"Не прикасайтесь к нему голыми руками и постарайтесь удалить до того, как он даст семена", — посоветовал агроном Дмитрий Петров, указывая на важность своевременного удаления борщевика.

Еще один неприятный гость на дачном участке — амброзия полыннолистная. Это однолетнее травянистое растение семейства Астровые, которое может вызывать серьезные проблемы со здоровьем.

Опасность: поллиноз и астма

Пыльца амброзии является сильнейшим аллергеном — она может спровоцировать поллиноз и даже астму, что делает ее особенно опасной для людей.

"Одно растение может дать до 150 тысяч семян, которые сохраняют всхожесть до 40 лет! Поэтому, если вы заметили амброзию на своем участке, действуйте быстро: удаляйте ее с корнем до цветения", — посоветовал эксперт.

Клен ясенелистный также считается растением-агрессором, который захватывает территорию, на которой произрастали березы и дубы, нарушая баланс в экосистеме.

Пыльца этого дерева является сильным аллергеном, что делает его опасным для людей, страдающих аллергией.

Растение под названием элодея канадская, известное как водяная чума, является угрозой для водоемов.

Заселение водоемов: препятствие для судоходства

Оно заселяет водоемы, препятствуя судоходству и рыболовству. Элодея может быстро распространяться и создавать серьезные проблемы для экосистем.

Если вы обнаружили на своем участке любое из этих растений, следуйте рекомендациям Дмитрия Петрова. Не позволяйте растению-вредителю набирать цвет и размножаться: можно скосить заросли или выкопать побег с корнем.

В крайнем случае можно воспользоваться гербицидами. Также агроэксперт посоветовал оповестить местную экологическую организацию о факте появления инвазивного растения на данной территории — это поможет принять меры на уровне региона.

Эксперт также напомнил, что врага нужно знать в лицо, чтобы никогда не пропустить опасного гостя.

"Эти растения могут появиться на вашем участке в любой момент. Знание — это первый шаг к защите вашего огорода и здоровья", — резюмировал Дмитрий Петров.

Интересные факты о растениях:

Некоторые растения могут перемещаться, например, мимоза стыдливая.
Растения могут общаться друг с другом через корневую систему.
Самое высокое дерево в мире — секвойя, достигающая высоты более 115 метров.
В мире существует около 390 000 видов растений.

