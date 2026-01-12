Они выживут там, где другие умрут: почему гигантские рыбы-чужаки так опасны для экосистемы

Необычная находка в реке на юго-востоке Бразилии привлекла внимание не только местных жителей, но и ученых. В водоеме, где раньше никогда не фиксировали подобных видов, была выловлена гигантская пресноводная рыба, способная кардинально изменить баланс всей экосистемы. Об этом сообщает издание Diário do Litoral, рассказавшее о происшествии в штате Сан-Паулу.

Неожиданный улов в реке Маринейру

В сети рыбака из штата Сан-Паулу попалась арапаима — одна из крупнейших пресноводных рыб в мире. Экземпляр был выловлен в реке Маринейру и поразил своими размерами. Его длина составила 2,5 метра, а вес достиг 160 килограммов.

Сообщение о появлении арапаимы в этом водоеме быстро распространилось и вызвало обеспокоенность специалистов. Ранее представители этого вида здесь не встречались, поэтому сам факт поимки считается нетипичным для региона. Экологи отмечают, что единичная находка может указывать на более масштабный процесс расселения.

Почему арапаима считается угрозой

Арапаимы входят в число самых крупных пресноводных рыб на планете. Они способны вырастать до трех метров в длину и набирать вес до 200 килограммов. Помимо внушительных габаритов, у них есть особенность, делающая вид особенно устойчивым к неблагоприятным условиям.

Эти рыбы умеют дышать атмосферным воздухом, что позволяет им выживать в водоемах с крайне низким содержанием кислорода. Благодаря этому арапаимы легко адаптируются к новым условиям и быстро осваивают незнакомые территории. Попадая в чужую экосистему, они активно поедают местные виды рыб и начинают интенсивно размножаться.

Риски для экосистем и меры контроля

Ученые опасаются, что распространение арапаим в водоемах Сан-Паулу может привести к сокращению численности местной фауны. Как инвазивный вид, эта рыба способна вытеснять аборигенные виды и нарушать сложившиеся пищевые цепочки. В результате под угрозой может оказаться устойчивость всей речной экосистемы.

Власти региона уже отреагировали на ситуацию. За распространением арапаим следят сотрудники природоохранной полиции штата Сан-Паулу. Их вылов не только разрешен, но и всячески поощряется, поскольку рассматривается как способ сдерживания потенциально опасного инвазивного вида.