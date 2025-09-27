Интровертный пёс — это луна: светит только избранным, а для других скрыт во тьме

Не все псы одинаково воспринимают общение с людьми и другими животными. Одни готовы часами играть, другие же предпочитают спокойствие и одиночество. Владельцы таких питомцев нередко удивляются: может быть, их любимец — настоящий интроверт?

Интроверсия у собак: норма или проблема?

Среди хозяев распространено заблуждение, что замкнутая собака обязательно страдает тревожностью или проблемами в поведении. На деле интроверсия — это естественная особенность характера.

"Интроверсия — это нормальное поведенческое проявление, не связанное напрямую с тревожностью", — сказал сооснователь Dogboy NYC, тренер Роберт Хауссман.

Животные разных видов проявляют интроверсию и экстраверсию: от приматов до осьминогов. Собаки в этом плане ничем не отличаются. Их склонность к замкнутости формируется под влиянием генетики, опыта ранней социализации и условий жизни.

Сравнение: интровертные и экстравертные собаки