Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Раковые клетки
Раковые клетки
© https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox (Photographer) is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:12

Бой с самым агрессивным раком мозга: впервые в ЕМС применят уникальную технологию

Надежда для пациентов: EMC предлагает инновационное лечение глиобластомы

В Европейском медицинском центре (ЕМС) разрабатывается и внедряется новая передовая методика терапии глиобластомы — самой агрессивной и злокачественной формы опухоли мозга.

Эта технология обещает значительно повысить эффективность лечения и улучшить качество жизни пациентов, столкнувшихся с этим тяжелым диагнозом. Впервые подобный метод будет применяться на этапе первичной диагностики, что открывает новые горизонты в нейрохирургии и онкологии.

Разработка и суть метода

Новая техника, созданная командой специалистов ЕМС, включает два последовательных этапа. Первый этап — хирургическое удаление опухоли. После завершения операции в образовавшуюся полость, которая остается после удаления раковых клеток, помещается специальный баллон с источником радиации. Этот баллон предназначен для проведения внутриоперационной радиотерапии — брахитерапии — направленной на уничтожение оставшихся раковых клеток, способных вызвать рецидив заболевания.

Баллон извлекается сразу после завершения операции, что позволяет минимизировать риск осложнений и обеспечить максимально точное воздействие на пораженную область. Такой подход отличается от традиционных методов внешней лучевой терапии, которые зачастую не дают достаточной концентрации радиации в очаге опухоли и могут повреждать здоровые ткани мозга.

Преимущества новой методики

Главное преимущество интраоперационной брахитерапии заключается в высокой точности воздействия. В отличие от внешней радиотерапии, которая проводится после операции и может затрагивать окружающие здоровые участки мозга, новая техника позволяет локализовать радиацию непосредственно в области удаления опухоли. Это значительно снижает риск побочных эффектов и осложнений, таких как паралич или потеря зрения.

Кроме того, применение этой технологии дает возможность использовать более высокие дозы радиации без увеличения риска для пациента. В результате повышается вероятность полного уничтожения оставшихся раковых клеток и снижается вероятность рецидива заболевания. В дополнение к радиотерапии пациентам назначается комплексная химиолучевая терапия для усиления эффекта лечения.

Цели проекта и критерии отбора

Глава отделения нейрохирургии ЕМС профессор Алексей Кривошапкин подчеркнул, что главная цель внедрения новой методики — не только продлить жизнь пациентам с глиобластомой, но и значительно повысить ее качество. Также важной задачей является стабилизация заболевания и снижение риска его повторного возникновения.

На данный момент ведется отбор участников проекта. Критерии включают возраст от 40 до 75 лет, проживание в Вологодской области, Мурманской области или Республике Карелия. Обязательным условием является подтвержденная МРТ-диагностика глиобластомы и оценка по шкале Карновского не ниже 70%. Это обеспечивает подбор наиболее подходящих пациентов для участия в экспериментальной программе.

Интересные факты по теме

1. Глиобластома составляет около 15% всех злокачественных опухолей мозга у взрослых и характеризуется очень быстрым ростом и высокой агрессивностью.
2. Брахитерапия — один из старейших методов внутренней радиотерапии, впервые примененный еще в начале XX века для лечения рака шейки матки.
3. Исследования показывают, что использование внутриоперационной радиотерапии при глиобластоме может увеличить среднюю продолжительность жизни пациентов на 4-6 месяцев по сравнению с традиционными методами лечения.

Внедрение инновационной методики интраоперационной брахитерапии в Европейском медицинском центре открывает новые перспективы в борьбе с глиобластомой — одной из самых сложных форм онкологических заболеваний мозга.

Такой подход позволяет более точно воздействовать на очаги поражения, минимизировать побочные эффекты и повысить шансы на долгосрочную ремиссию. В будущем эта технология может стать стандартом лечения для многих пациентов по всей России и за ее пределами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Онкогинеколог Иван Комар: рак матки и яичников всё чаще выявляют у молодых женщин сегодня в 6:32

Рак матки и яичников всё чаще поражает молодых: врачи бьют тревогу

Онкогинеколог Иван Комар рассказал, какие ранние признаки могут указывать на рак матки и яичников и почему их нельзя оставлять без внимания.

Читать полностью » Хронический стресс: что будет, если долго игнорировать тревогу — ответ эксперта Савельевой сегодня в 6:28

Тревожный звонок: что хронический стресс делает с вашим организмом

Узнайте, как хронический стресс разрушает здоровье. Эксперт рассказывает о влиянии на гормоны, метаболизм и способах борьбы с тревогой через питание и психологию.

Читать полностью » Специалисты объяснили, кому подходит масло батана и как правильно его использовать вчера в 23:45

Масло батана: как этот тропический секрет ухаживает за вашими волосами

Масло батана — тропический секрет для ухода за волосами, но подходит не всем. Узнайте, какие преимущества и ограничения у этого удивительного продукта.

Читать полностью » Врач объяснила, почему пасмурные дни приводят к ранней выработке мелатонина вчера в 23:44

Не стать как зомби: почему пасмурная погода бьёт сильнее, чем будильник

Пасмурные дни крадут силы и делают нас сонными. Но всего три привычки могут вернуть энергию и прояснить мысли.

Читать полностью » Эндокринолог: положение лёжа после еды повышает вероятность изжоги и отрыжки вчера в 23:41

Грыжа, кровотечения и изжога: что скрывает привычка лечь после трапезы

Короткий отдых после еды может обернуться не расслаблением, а опасностью для жизни. Врач объяснила, почему привычка «полежать» так коварна.

Читать полностью » Медики из Уфы объяснили, почему пивной алкоголизм развивается незаметно вчера в 23:26

От радости к раздражению: незаметная грань между бокалом и зависимостью

Врачи назвали тревожные признаки пивного алкоголизма: от литра в день до «пивного живота» и раздражительности без бутылки в доме.

Читать полностью » Медики объяснили, как физическая активность и витамин D влияют на здоровье мужчин после 50 лет вчера в 22:40

50 лет — новый 30: как современные мужчины меняют понятие старения

Мужчины после 50 становятся символами энергии и уверенности в себе. Как они развивают физическую активность, открывают новые смыслы и становятся важными фигурами в обществе?

Читать полностью » Сексологи: качество интимной жизни зависит от общения вчера в 22:27

Без прикосновений: лучший секрет отличного секса — вовсе не позы и приёмы

Сексологи объяснили, что главный секрет яркой интимной жизни — это вовсе не техника, а честное общение с партнером до и после близости.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Лактация после установки грудных имплантов: главное о сохранении функции
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Самюэль Бекуртни назвал комплекс упражнений для укрепления спины и сужения талии
Наука и технологии

Морские черви раскрывают секрет выживания в токсичных гидротермальных источниках
Еда

Как приготовить пирог с помидорами и сыром: пошаговая инструкция
Садоводство

Секреты салата: когда собирать урожай и нужно ли затенение для нежного вкуса
Спорт и фитнес

Натан Холладэй: физические упражнения при синдроме хронической усталости могут быть опасны
Садоводство

Вторая жизнь вещей: 11 идей для сада, которые вы найдете в ванной комнате
Еда

Приготовление маффинов на кефире: рекомендации по выбору ингредиентов и техники
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru