Бой с самым агрессивным раком мозга: впервые в ЕМС применят уникальную технологию

В Европейском медицинском центре (ЕМС) разрабатывается и внедряется новая передовая методика терапии глиобластомы — самой агрессивной и злокачественной формы опухоли мозга.

Эта технология обещает значительно повысить эффективность лечения и улучшить качество жизни пациентов, столкнувшихся с этим тяжелым диагнозом. Впервые подобный метод будет применяться на этапе первичной диагностики, что открывает новые горизонты в нейрохирургии и онкологии.

Разработка и суть метода

Новая техника, созданная командой специалистов ЕМС, включает два последовательных этапа. Первый этап — хирургическое удаление опухоли. После завершения операции в образовавшуюся полость, которая остается после удаления раковых клеток, помещается специальный баллон с источником радиации. Этот баллон предназначен для проведения внутриоперационной радиотерапии — брахитерапии — направленной на уничтожение оставшихся раковых клеток, способных вызвать рецидив заболевания.

Баллон извлекается сразу после завершения операции, что позволяет минимизировать риск осложнений и обеспечить максимально точное воздействие на пораженную область. Такой подход отличается от традиционных методов внешней лучевой терапии, которые зачастую не дают достаточной концентрации радиации в очаге опухоли и могут повреждать здоровые ткани мозга.

Преимущества новой методики

Главное преимущество интраоперационной брахитерапии заключается в высокой точности воздействия. В отличие от внешней радиотерапии, которая проводится после операции и может затрагивать окружающие здоровые участки мозга, новая техника позволяет локализовать радиацию непосредственно в области удаления опухоли. Это значительно снижает риск побочных эффектов и осложнений, таких как паралич или потеря зрения.

Кроме того, применение этой технологии дает возможность использовать более высокие дозы радиации без увеличения риска для пациента. В результате повышается вероятность полного уничтожения оставшихся раковых клеток и снижается вероятность рецидива заболевания. В дополнение к радиотерапии пациентам назначается комплексная химиолучевая терапия для усиления эффекта лечения.

Цели проекта и критерии отбора

Глава отделения нейрохирургии ЕМС профессор Алексей Кривошапкин подчеркнул, что главная цель внедрения новой методики — не только продлить жизнь пациентам с глиобластомой, но и значительно повысить ее качество. Также важной задачей является стабилизация заболевания и снижение риска его повторного возникновения.

На данный момент ведется отбор участников проекта. Критерии включают возраст от 40 до 75 лет, проживание в Вологодской области, Мурманской области или Республике Карелия. Обязательным условием является подтвержденная МРТ-диагностика глиобластомы и оценка по шкале Карновского не ниже 70%. Это обеспечивает подбор наиболее подходящих пациентов для участия в экспериментальной программе.

Интересные факты по теме

1. Глиобластома составляет около 15% всех злокачественных опухолей мозга у взрослых и характеризуется очень быстрым ростом и высокой агрессивностью.

2. Брахитерапия — один из старейших методов внутренней радиотерапии, впервые примененный еще в начале XX века для лечения рака шейки матки.

3. Исследования показывают, что использование внутриоперационной радиотерапии при глиобластоме может увеличить среднюю продолжительность жизни пациентов на 4-6 месяцев по сравнению с традиционными методами лечения.

Внедрение инновационной методики интраоперационной брахитерапии в Европейском медицинском центре открывает новые перспективы в борьбе с глиобластомой — одной из самых сложных форм онкологических заболеваний мозга.

Такой подход позволяет более точно воздействовать на очаги поражения, минимизировать побочные эффекты и повысить шансы на долгосрочную ремиссию. В будущем эта технология может стать стандартом лечения для многих пациентов по всей России и за ее пределами.