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Следственный комитет проводит проверку по отравлении детей в лагере под Калининградом
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Следственные органы начали проверку по сообщениям об отравлении детей в детском лагере

Следственный комитет проводит проверку по отравлении детей в лагере под Калининградом

Следственные органы Калининградской области проводят проверку по сообщениям об отравлении 32 детей в детском лагере "Огонек" в Светлогорске. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что у детей выявлена острая кишечная инфекция, и пять из них госпитализированы.

Заболевание в основном протекает в легкой форме, и жизни детей ничего не угрожает.

Лагерь приостановил свою деятельность с 3 августа, и проводится эпидемиологическое расследование. Прокуратура области также начала проверку по этому инциденту, чтобы оценить исполнение федерального законодательства и принять необходимые меры.

Фото: web.archive.org/pikval (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

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