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Туристы в Кемере пожаловались на отравление в отпуске
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Туристы в четырехзвездочном отеле в Турции столкнулись с отравлением и скудным питанием

Туристы в Кемере пожаловались на отравление в отпуске

Туристы, отдыхающие в четырехзвездочном отеле Beldibi Beach Hotel в Кемере, пожаловались на отравление и скудное питание. Гости рассказали, что выбор блюд на шведском столе ограничен, а мясо дают только на ужин.

Сергей, его жена и ребенок отравились на четвертый день пребывания, предположив, что причиной могли стать разбавленные соки. Туристы также отметили грязный бассейн.

Администрация отеля после жалоб немного расширила ассортимент блюд. Туроператор предложил переселение в другой отель с доплатой, что не устроило туристов. Юрист турагентства объяснила, как можно требовать компенсацию за некачественный отдых, включая сбор доказательств и обращение в суд, сообщает Tourdom.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/Holger.Ellgaard (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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