Секс на первом свидании: последствия
Секс на первом свидании: последствия
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:30

Сексуальность после менопаузы: миф о "конце" развеивается

Врачи напоминают: беременность возможна до постменопаузы, контрацепция остаётся актуальной

После наступления менопаузы многие женщины замечают перемены в интимной жизни. На самооценку влияют изменения внешности, гормональные колебания снижают уровень либидо, а сухость влагалища делает секс неприятным. Всё это способно привести к тому, что женщина начнёт избегать близости. Но прекращение менструации не означает конец сексуальности. Есть множество способов сохранить гармонию и удовольствие.

Увлажняющие и смягчающие средства

Первое, что советуют гинекологи, — использовать специальные средства для увлажнения слизистой. Лубриканты помогают снять дискомфорт во время полового акта, уменьшают трение и делают процесс более приятным. Лучше всего выбирать варианты на водной основе — они универсальны и безопасны в сочетании с презервативами и секс-игрушками.

Помимо этого, существуют ежедневные увлажнители для влагалища. В их составе часто встречается гиалуроновая кислота, удерживающая влагу, или пантенол, который способствует заживлению и снятию раздражений. Такие препараты, например "Эстрогиал" или "Гинокомфорт", поддерживают ткани в здоровом состоянии и делают интимную жизнь комфортнее.

Локальная гормональная терапия

Сухость и зуд в интимной зоне можно облегчить с помощью местных гормональных препаратов. Это могут быть кремы, свечи, гели или специальные кольца, которые восполняют нехватку эстрогенов. Но такие средства назначаются только врачом — у них есть противопоказания и ограничения. Самолечение в данном случае недопустимо.

Заместительная гормональная терапия

Для более выраженных симптомов применяется системная заместительная гормональная терапия. Она помогает уменьшить проявления климакса, в том числе дискомфорт во влагалище. Но решение о её назначении принимает врач после обследования, поскольку такие препараты подходят не всем.

Разговор с партнёром

Многие трудности связаны не только с физиологией, но и с психологией. Женщине может казаться, что она потеряла привлекательность, а мужчина может не понимать причин изменений. Важно откровенно говорить о проблемах. Совместный диалог позволяет снять барьеры, укрепить доверие и найти решения, которые устроят обоих.

Психологическая поддержка

Иногда трудности становятся причиной напряжённости в отношениях и даже конфликтов. В таких случаях стоит обратиться к специалисту — психологу или сексологу. Он поможет разобраться в причинах и предложит практики, которые вернут близость.

"Если проблемы в интимной жизни вызывают сильный стресс или конфликты с партнером, с которыми вы не можете справиться самостоятельно, стоит обратиться к сексологу", — считает медицинский журналист Екатерина Кушнир.

Больше внимания прелюдии

После менопаузы организму может требоваться больше времени для возбуждения. Не стоит спешить — длинная прелюдия и разнообразные ласки помогут настроиться на близость. Это может быть медленный переход к сексу или акцент на оральных практиках. Чем больше внимания уделяется подготовке, тем комфортнее и приятнее сам процесс.

Эксперименты и новизна

Новые впечатления и эксперименты помогают усилить возбуждение. Кроме того, с возрастом для достижения оргазма часто требуется более интенсивная стимуляция клитора. В этом могут помочь секс-игрушки, которые усиливают чувствительность и разнообразят интимную жизнь.

Регулярность как поддержка здоровья

Регулярные сексуальные контакты или мастурбация сами по себе благотворно влияют на здоровье влагалищных тканей. Они стимулируют кровообращение и повышают естественное увлажнение. Но важно помнить: если желания нет, заставлять себя не нужно. Отказ от секса — это тоже нормальный выбор.

Забота о себе

Сексуальное желание во многом зависит от общего самочувствия. Усталость, стресс и недосып снижают интерес к близости. Правильное питание, физическая активность и полноценный сон помогут сохранить энергию и улучшить настроение. А значит, и интимная жизнь будет приносить больше радости.

Контрацепция не теряет актуальности

Важно помнить, что беременность возможна до наступления постменопаузы. Врачи советуют предохраняться ещё год после окончания менструаций. Барьерные методы остаются необходимыми не только для защиты от нежелательной беременности, но и для профилактики инфекций

