Ошибки в туалете, которые видны в салоне: тайная причина запаха и воспалений

Интимная гигиена остаётся темой, которую многие стараются обходить стороной. Но именно молчание вокруг неё порождает неприятные ситуации и даже проблемы со здоровьем. Американская косметолог Рейчел Джонсон в одном из своих роликов поделилась наблюдениями о том, какие ошибки чаще всего совершают женщины перед посещением салона на процедуру интимной эпиляции.

Самая частая ошибка — использование туалетной бумаги

По словам косметолога, главная проблема — неправильное подтирание после туалета. Многие женщины делают это в неверном направлении, что становится причиной неприятного запаха и повышает риск инфекций.

Такой способ ухода ведёт к попаданию бактерий в уретру и влагалище, провоцируя цистит или воспаление. Специалист признаётся, что сразу узнаёт эту ошибку по запаху в кабинете во время процедуры.

Следы небрежности

Ещё одна проблема, на которую обращает внимание специалист, — частички туалетной бумаги, остающиеся между половыми губами. Такая, казалось бы, мелочь не только смущает мастера, но и ухудшает общее состояние кожи.

Кроме того, заметно, если клиентка накануне имела интимную близость. По словам Джонсон, даже запах может выдать этот факт. В некоторых случаях мышцы таза на мгновение теряют контроль во время процедуры, что приводит к неприятным инцидентам.

Душ перед процедурой — обязательный шаг

По наблюдениям мастера, многие приходят на приём после тренировки и не успевают принять душ. Часто женщины ограничиваются умыванием отдельных зон, забывая о комплексной гигиене.

Специалист подчёркивает: перед интимной эпиляцией крайне важно тщательно мыться с головы до ног. Нужно уделить внимание всем участкам тела, включая ноги, ягодицы и область между ними. Только так можно избежать неловких ситуаций и сохранить здоровье кожи.

Почему это важно не только для косметолога

Косметолог уверяет, что её цель — не пристыдить клиенток, а помочь им избежать проблем. Она не обращает внимания на дефекты кожи, лишний вес или вросшие волосы, но уровень чистоты для неё имеет принципиальное значение. Это облегчает её работу и снижает риск инфекций у самих клиенток.

Джонсон признаётся, что даже такие деликатные моменты, как случайные физиологические реакции, её не смущают. Но отсутствие базовой гигиены превращает процедуру в испытание и для мастера, и для женщины.