Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Лазерная эпиляция в одной из клиник Москвы
Лазерная эпиляция в одной из клиник Москвы
© Одна из сетей клиник is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:28

Ошибки в туалете, которые видны в салоне: тайная причина запаха и воспалений

Косметолог Рейчел Джонсон назвала главные ошибки женщин перед интимной эпиляцией

Интимная гигиена остаётся темой, которую многие стараются обходить стороной. Но именно молчание вокруг неё порождает неприятные ситуации и даже проблемы со здоровьем. Американская косметолог Рейчел Джонсон в одном из своих роликов поделилась наблюдениями о том, какие ошибки чаще всего совершают женщины перед посещением салона на процедуру интимной эпиляции.

Самая частая ошибка — использование туалетной бумаги

По словам косметолога, главная проблема — неправильное подтирание после туалета. Многие женщины делают это в неверном направлении, что становится причиной неприятного запаха и повышает риск инфекций.

Такой способ ухода ведёт к попаданию бактерий в уретру и влагалище, провоцируя цистит или воспаление. Специалист признаётся, что сразу узнаёт эту ошибку по запаху в кабинете во время процедуры.

Следы небрежности

Ещё одна проблема, на которую обращает внимание специалист, — частички туалетной бумаги, остающиеся между половыми губами. Такая, казалось бы, мелочь не только смущает мастера, но и ухудшает общее состояние кожи.

Кроме того, заметно, если клиентка накануне имела интимную близость. По словам Джонсон, даже запах может выдать этот факт. В некоторых случаях мышцы таза на мгновение теряют контроль во время процедуры, что приводит к неприятным инцидентам.

Душ перед процедурой — обязательный шаг

По наблюдениям мастера, многие приходят на приём после тренировки и не успевают принять душ. Часто женщины ограничиваются умыванием отдельных зон, забывая о комплексной гигиене.

Специалист подчёркивает: перед интимной эпиляцией крайне важно тщательно мыться с головы до ног. Нужно уделить внимание всем участкам тела, включая ноги, ягодицы и область между ними. Только так можно избежать неловких ситуаций и сохранить здоровье кожи.

Почему это важно не только для косметолога

Косметолог уверяет, что её цель — не пристыдить клиенток, а помочь им избежать проблем. Она не обращает внимания на дефекты кожи, лишний вес или вросшие волосы, но уровень чистоты для неё имеет принципиальное значение. Это облегчает её работу и снижает риск инфекций у самих клиенток.

Джонсон признаётся, что даже такие деликатные моменты, как случайные физиологические реакции, её не смущают. Но отсутствие базовой гигиены превращает процедуру в испытание и для мастера, и для женщины.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врачи раскрыли: как одиночество влияет на вес – 3 способа справиться с проблемой сегодня в 14:25

Еда вместо любви: вот что одиночество делает с вашей фигурой – ужасающие последствия

Одиночество и лишний вес: есть неочевидная связь! Диетологи утверждают, что эмоциональное состояние влияет на фигуру. Узнайте, как разорвать порочный круг и вернуть стройность!

Читать полностью » Стоматолог Давидян: отсутствие даже одного зуба может нарушить прикус и вызвать атрофию кости сегодня в 14:15

Потеря зуба — это не только эстетика: что происходит в организме дальше

Стоматолог объяснил, почему откладывать установку импланта дольше трёх-четырёх месяцев опасно для здоровья зубов и челюсти.

Читать полностью » Железо в печени: почему врачи рекомендуют минимальную термообработку сегодня в 13:25

Бюджетный суперфуд, перед которым меркнет мясо — 4 причины рискнуть и попробовать

Врач-диетолог Анна Белоусова раскрыла секреты субпродуктов: сердце с коэнзимом Q10, печень как рекордсмен по железу, скрытые риски мозгов и почки для диет. Кому категорически запрещено их употреблять?

Читать полностью » Врач Ахмеров: лишний вес связан с 30% случаев онкологии репродуктивной системы сегодня в 13:12

Ожирение и рак: связь, о которой редко говорят вслух

Онкогинеколог рассказал, как ожирение повышает риск рака яичников и почему лишний вес делает лечение сложнее и менее эффективным.

Читать полностью » Травматолог Терновой предупреждает: использование смартфона в неправильной позе повышает риск инсульта сегодня в 12:40

Держите телефон на уровне глаз: простая хитрость, которая спасет от инсульта

Травматолог Константин Терновой предупреждает: неправильное использование смартфона может вызвать инсульт и инфаркт спинного мозга. Узнайте, как избежать рисков и сохранить здоровье позвоночника.

Читать полностью » Волкова: свежие ягоды содержат больше витаминов и антиоксидантов, чем привезённые аналоги сегодня в 12:19

Осень на вкус: свежие ягоды, которые заряжают энергией

Врач объяснила, почему свежие сезонные ягоды полезнее замороженных и привозных, и какие плоды особенно стоит включить в рацион.

Читать полностью » 300 минут спорта и средиземноморская диета: гериатр Прощаев рассказал о профилактике когнитивных нарушений сегодня в 11:40

Три цифры, которые перевернут ваше представление о старении — спрятаны в обычной диспансеризации

Врач-гериатр Кирилл Прощаев раскрыл методы снижения риска деменции: средиземноморская диета, 300 минут спорта в неделю, контроль сна и ИМТ. Узнайте, как сохранить ясность ума после 50 лет.

Читать полностью » Врач Мария Беляева предупредила об опасности бесконтрольного приёма витаминов сегодня в 11:16

Аптечные комплексы без назначения врача: скрытая угроза для здоровья

Врач рассказала, почему бесконтрольный приём витаминов может быть опасен и какие безопасные способы восполнить их запасы существуют.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Сад без тли: простой раствор уничтожит вредителя за считанные часы – проверено
Спорт и фитнес

Джаред Мичем перечислил причины отсутствия прогресса в тренировке икр
Наука и технологии

Ледники Памира тают из-за снижения осадков с 2018 года — климатологи
Авто и мото

Продажи электромобилей в России в августе снизились на 17% — данные рынка
СФО

Перечень получателей выплат инвалидам боевых действий расширен решением правительства региона
Еда

Картофель, лук, бананы и помидоры теряют вкус и портятся в холодильнике
Дом

Дизайнер Екатерина Коталевская рассказала, как организовать рабочее место в нише квартиры
Питомцы

Сладости снижают иммунитет питомцев в холодный сезон
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet