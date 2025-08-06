Почему утренний секс полезнее вечернего: мнение невролога и психолога

Интим близко к рассвету или днём, но точно не ночью? Оказывается, время суток действительно влияет на удовольствие и даже на пользу секса для организма.

Об этом рассказала невролог Кэтрин Мафла в интервью изданию ADN, а также психолог Лара Феррейро. Обе специалистки уверены: выбирать "когда" — не менее важно, чем с кем.

Утро: идеальный старт дня

Секс между 7:30 и 8:30 утра, по словам Мафлы, оказывает выраженный положительный эффект на тело и мозг:

усиливает выработку эндорфинов (гормонов счастья),

помогает снизить уровень стресса,

улучшает настроение на весь день.

"Люди, которые занимаются сексом в это время, чувствуют себя более расслабленными и получают более яркие оргазмы", — подчёркивает невролог.

А ночь — не такое уж подходящее время?

Несмотря на то что вечер традиционно считается "временем для любви", специалисты не рекомендуют откладывать близость до поздней ночи. Организм уже уставший, а уровень энергии — снижен.

Психолог Лара Феррейро уверена, что оптимальное "время X" — это днём, между 15:00 и 16:00.

"В это время у мужчин и женщин наблюдается гормональный пик, а значит, сексуальное возбуждение и чувственность на высоте", — объясняет она.

Когда — это важно

Итак, если вы хотите, чтобы интим был не только приятным, но и полезным:

выбирайте утренние часы — для бодрости, удовольствия и настроения,

рассматривайте дневное время — для гормонального совпадения и ярких ощущений,

избегайте позднего вечера, если чувствуете усталость.

Прислушивайтесь к своему телу — и к биоритмам.