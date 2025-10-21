Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 8:42

Кишечная инфекция атакует внезапно: врачи рассказали, почему антибиотики могут только навредить

Гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал, когда при кишечной инфекции нужны антибиотики

Острая кишечная инфекция (ОКИ) — одна из самых распространённых болезней в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно миллионы людей сталкиваются с симптомами, которые варьируются от лёгких расстройств пищеварения до тяжёлых случаев обезвоживания. О том, какие методы лечения действительно работают, а какие давно устарели, рассказал врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, руководитель Центра доказательной медицины "Рассвет" Алексей Парамонов.

"В большинстве случаев при острой кишечной инфекции антибиотики не требуются. Но в отдельных ситуациях они необходимы — при наличии тревожных признаков, таких как высокая температура, диарея дольше трёх дней и примесь крови в стуле", — объяснил врач Алексей Парамонов.

Почему кишечные инфекции так распространены

Источником заражения чаще всего становятся некачественные продукты или грязная вода. Вирусы и бактерии быстро размножаются при комнатной температуре, поэтому пищевые отравления нередко происходят летом и в тёплые месяцы осени.

Типичные симптомы — тошнота, рвота, боли в животе, диарея, повышение температуры. Большинство случаев протекают легко и проходят за несколько дней, если не допустить обезвоживания. Однако неправильное лечение может привести к осложнениям.

Когда нужны антибиотики

Антибиотики при кишечных инфекциях назначаются только по показаниям. Большинство возбудителей — вирусы, и в таких случаях препараты бесполезны. Однако если заболевание сопровождается высокой температурой, кровью в стуле и длительной диареей (более трёх дней), врач может заподозрить бактериальную инфекцию и назначить анализы.

"Антибиотики применяются в случае подтверждения бактериальной инфекции, строго по назначению врача", — подчеркнул специалист.

Самолечение антибиотиками может нарушить микрофлору кишечника и привести к ещё более тяжёлым последствиям.

Что делать при подозрении на пищевое отравление

Если вы чувствуете, что съели что-то испорченное, важно действовать быстро.

"Самое действенное — в первые часы промыть желудок: выпить около литра тёплой воды и искусственно вызвать рвоту", — советует Парамонов.

Это поможет удалить токсины до того, как они попадут в кишечник. После этого нужно восполнять потерю жидкости — пить воду, регидратационные растворы или некрепкий чай.

Какие средства действительно помогают

  • Растворы для регидратации (Регидрон, ОРС). Восстанавливают водно-солевой баланс и предотвращают обезвоживание.

  • Противодиарейные препараты. Применяются только после консультации с врачом, если диарея незначительная.

  • Спазмолитики и противорвотные средства. Облегчают самочувствие, но не устраняют причину болезни.

  • Пробиотики. Помогают восстановить микрофлору кишечника после болезни или курса антибиотиков.

Какие лекарства не работают

"Препараты на основе нифуроксазида нецелесообразны с позиций современной доказательной медицины", — отметил гастроэнтеролог.

Также он пояснил, что метронидазол эффективен только при заражении простейшими (например, лямблиями), но бесполезен при вирусных и бактериальных инфекциях.

"Ферментные препараты не имеют доказанного эффекта при острых кишечных инфекциях", — добавил врач.

Советы шаг за шагом: что делать при кишечной инфекции

  1. Пейте больше жидкости. При диарее и рвоте организм теряет много воды. Пейте понемногу, но часто.

  2. Откажитесь от твёрдой пищи в первые часы. Лучше употреблять прозрачные бульоны, кисели и каши на воде.

  3. Не принимайте антибиотики без назначения. Они не ускорят выздоровление при вирусной инфекции.

  4. Не применяйте противодиарейные препараты при высокой температуре. Это может замедлить выведение токсинов.

  5. После выздоровления восстановите питание. Постепенно вводите овощи, нежирное мясо и кисломолочные продукты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: сразу принимать антибиотики.
    Последствие: дисбактериоз, осложнения, устойчивость бактерий.
    Альтернатива: пить больше жидкости, наблюдать за симптомами, обращаться к врачу при ухудшении.

  • Ошибка: голодать дольше двух дней.
    Последствие: ослабление организма, медленное восстановление.
    Альтернатива: лёгкая пища — рис, картофель, сухари, бульон.

  • Ошибка: пить сладкую газировку или кофе.
    Последствие: усиливает обезвоживание и раздражает кишечник.
    Альтернатива: вода, травяной чай, аптечные регидратационные растворы.

Таблица: что можно и нельзя при кишечной инфекции

Можно Нельзя
Тёплая вода, регидратационные растворы Сладкие напитки, кофе, алкоголь
Каши на воде, рис, варёный картофель Жирная и жареная пища
Куриный бульон Молоко и свежие овощи
Кисломолочные продукты (через 2-3 дня) Острые приправы и фастфуд

А что если симптомы не проходят

Если диарея и боль в животе сохраняются более трёх дней, температура поднимается выше 38 °C, или в стуле появляется кровь — нужно немедленно обратиться к врачу. В таких случаях возможно заражение бактериями (сальмонеллой, шигеллой, кампилобактером), которое требует медицинского вмешательства.

Самолечение может замаскировать симптомы, но не устранить источник болезни.

Мифы и правда

Миф 1. Кишечная инфекция всегда требует антибиотиков.
Правда. В 80% случаев она вирусная и проходит самостоятельно.

Миф 2. Уголь и сорбенты лечат отравление.
Правда. Они лишь временно связывают токсины, но не воздействуют на причину.

Миф 3. При отравлении нужно полностью отказаться от еды.
Правда. Полное голодание допустимо только в первые часы, далее важно постепенно питаться.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли заразиться кишечной инфекцией от другого человека?
Да, вирусные формы передаются через грязные руки и посуду.

Помогает ли активированный уголь?
Он может облегчить состояние при лёгком отравлении, но не влияет на вирусы и бактерии.

Нужно ли принимать ферменты?
Нет, доказательств их эффективности при острых кишечных инфекциях нет.

Можно ли заниматься спортом после болезни?
Физические нагрузки допустимы только после полного восстановления.

Три интересных факта

  1. Каждый год кишечными инфекциями болеет до 600 миллионов человек, а основная причина — несоблюдение гигиены.

  2. Вирусы кишечных инфекций могут выживать на поверхностях до 10 дней.

  3. Обезвоживание остаётся главной причиной госпитализаций при ОКИ.

Исторический контекст

Кишечные инфекции известны человечеству с древности. Ещё Гиппократ описывал болезни, вызываемые "испорченной пищей и водой". В XIX веке их массовые вспышки приводили к эпидемиям, пока не появились методы гигиены и водоочистки. Сегодня, несмотря на прогресс, кишечные инфекции остаются актуальной проблемой — и главная профилактика по-прежнему проста: чистые руки, свежая еда и разумное лечение.

