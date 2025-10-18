Диарея чаще вирусная, а не бактериальная: врачи объяснили, почему таблетки только вредят

Возможная причина диареи Природа возбудителя Как проявляется Необходимость антибиотиков Ротавирус, аденовирус Вирус Повышение температуры, рвота, жидкий стул Нет Энтеровирус Вирус Диарея, боли в животе, сыпь Нет Сальмонелла, шигелла Бактерии Высокая температура, кровь в стуле Только по назначению врача Лямблии, амёбы Паразиты Затяжное расстройство, метеоризм После лабораторного подтверждения

"Многие думают, что в расстройстве кишечника виноваты бактерии, поэтому торопятся приобрести антибиотики. Они могут сделать хуже", — подчеркнул гастроэнтеролог.

Что такое "болезнь грязных рук"

Часто кишечные инфекции передаются бытовым путём — через немытые руки, загрязнённую воду, овощи или посуду. Поэтому врачи называют такие заболевания "болезнью грязных рук".

"При 'болезни грязных рук' лучше обратиться к врачу и не заниматься самолечением", — отметил Парамонов.

Патогены легко попадают в организм, особенно в жаркое время года. Достаточно одного касания к продукту или поверхности, где остались вирусные частицы, чтобы вызвать воспаление слизистой кишечника.

Основная защита — гигиена и осмотрительность: регулярное мытьё рук, питьё только очищенной воды и избегание уличной еды сомнительного происхождения.

Когда нужно срочно к врачу

Некоторые случаи диареи требуют не домашнего лечения, а неотложной медицинской помощи.

"Опасными симптомами являются повышение температуры тела, диарея дольше трёх дней, кровь в стуле", — предупредил гастроэнтеролог.

Такие проявления могут указывать на бактериальную инфекцию или воспалительные заболевания кишечника.

Затягивание визита к врачу приводит к обезвоживанию и тяжёлым осложнениям — от электролитного дисбаланса до острого воспаления поджелудочной железы.

Что делать до приёма врача

"До приёма врача важно пить больше воды и регидрон", — напомнил специалист.

Главная опасность при кишечных расстройствах — обезвоживание. С жидким стулом организм теряет не только воду, но и соли, калий, натрий, которые необходимы для нормальной работы сердца и мышц.

Регидрон или его аналоги помогают восстановить баланс электролитов. Если аптечного раствора нет под рукой, можно приготовить аналог самостоятельно:

в литр воды добавить половину чайной ложки соли и две столовые ложки сахара.

Также полезно:

пить тёплую воду или слабый чай маленькими глотками;

избегать кофе и молочных продуктов;

исключить жирную и тяжёлую пищу;

соблюдать постельный режим при повышенной температуре.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: приём антибиотиков без назначения врача.

Последствие: разрушение микрофлоры, усиление диареи.

Альтернатива: консультация специалиста и регидратация. Ошибка: прекращение питья из-за тошноты.

Последствие: обезвоживание и слабость.

Альтернатива: пить часто, но небольшими порциями. Ошибка: употребление молока, фруктов и сладостей.

Последствие: брожение и усиление боли в животе.

Альтернатива: щадящая диета — рис, отвар картофеля, сухари.

Когда диарея опасна

Иногда диарея — лишь симптом более серьёзных заболеваний: язвенного колита, синдрома раздражённого кишечника, непереносимости глютена или лактозы.

Если приступы повторяются часто или сопровождаются похудением, слабостью и болью, нужно обратиться к гастроэнтерологу и пройти обследование.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли при диарее пить кофе или сок?

Нет. Кофеин и кислоты раздражают слизистую. Лучше тёплый чай или воду.

Помогает ли активированный уголь?

Да, но только в первые часы после начала симптомов.

Нужно ли голодать при поносе?

Первые 6-12 часов — да, затем вводить лёгкую еду.

Как предотвратить диарею в поездках?

Пейте бутилированную воду, мойте руки и избегайте уличной еды.