Выявлены бактерии микрофлоры
© https://commons.wikimedia.org by www.scientificanimations.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:12

Диарея чаще вирусная, а не бактериальная: врачи объяснили, почему таблетки только вредят

Гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал, почему диарею чаще вызывают вирусы, а не бактерии

Кишечные расстройства — одна из самых распространённых проблем, с которыми сталкивается человек в повседневной жизни. Диарея может начаться внезапно — после поездки, некачественной пищи или вирусной инфекции.
Но, как отмечают врачи, не все способы борьбы с этой неприятностью безопасны. Многие допускают ошибки, которые лишь усугубляют состояние.

О том, что действительно помогает при кишечных инфекциях и чего следует избегать, рассказал врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов в беседе с "Комсомольской правдой".

Почему диарея чаще вирусная, а не бактериальная

"Если диарея застала врасплох, с большей вероятностью причина кроется в вирусах", — пояснил доктор Алексей Парамонов.

По словам специалиста, люди часто ошибочно считают, что расстройство кишечника вызывают исключительно бактерии, и начинают пить антибиотики. Но на самом деле в большинстве случаев виновниками становятся вирусы - ротавирус, аденовирус или энтеровирус.

Антибиотики в таких ситуациях не просто бесполезны, но и могут усугубить течение болезни. Они нарушают микрофлору кишечника, ослабляя естественные защитные механизмы.

Возможная причина диареи Природа возбудителя Как проявляется Необходимость антибиотиков
Ротавирус, аденовирус Вирус Повышение температуры, рвота, жидкий стул Нет
Энтеровирус Вирус Диарея, боли в животе, сыпь Нет
Сальмонелла, шигелла Бактерии Высокая температура, кровь в стуле Только по назначению врача
Лямблии, амёбы Паразиты Затяжное расстройство, метеоризм После лабораторного подтверждения

"Многие думают, что в расстройстве кишечника виноваты бактерии, поэтому торопятся приобрести антибиотики. Они могут сделать хуже", — подчеркнул гастроэнтеролог.

Что такое "болезнь грязных рук"

Часто кишечные инфекции передаются бытовым путём — через немытые руки, загрязнённую воду, овощи или посуду. Поэтому врачи называют такие заболевания "болезнью грязных рук".

"При 'болезни грязных рук' лучше обратиться к врачу и не заниматься самолечением", — отметил Парамонов.

Патогены легко попадают в организм, особенно в жаркое время года. Достаточно одного касания к продукту или поверхности, где остались вирусные частицы, чтобы вызвать воспаление слизистой кишечника.

Основная защита — гигиена и осмотрительность: регулярное мытьё рук, питьё только очищенной воды и избегание уличной еды сомнительного происхождения.

Когда нужно срочно к врачу

Некоторые случаи диареи требуют не домашнего лечения, а неотложной медицинской помощи.

"Опасными симптомами являются повышение температуры тела, диарея дольше трёх дней, кровь в стуле", — предупредил гастроэнтеролог.

Такие проявления могут указывать на бактериальную инфекцию или воспалительные заболевания кишечника.
Затягивание визита к врачу приводит к обезвоживанию и тяжёлым осложнениям — от электролитного дисбаланса до острого воспаления поджелудочной железы.

Что делать до приёма врача

"До приёма врача важно пить больше воды и регидрон", — напомнил специалист.

Главная опасность при кишечных расстройствах — обезвоживание. С жидким стулом организм теряет не только воду, но и соли, калий, натрий, которые необходимы для нормальной работы сердца и мышц.

Регидрон или его аналоги помогают восстановить баланс электролитов. Если аптечного раствора нет под рукой, можно приготовить аналог самостоятельно:
в литр воды добавить половину чайной ложки соли и две столовые ложки сахара.

Также полезно:

  • пить тёплую воду или слабый чай маленькими глотками;

  • избегать кофе и молочных продуктов;

  • исключить жирную и тяжёлую пищу;

  • соблюдать постельный режим при повышенной температуре.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: приём антибиотиков без назначения врача.
    Последствие: разрушение микрофлоры, усиление диареи.
    Альтернатива: консультация специалиста и регидратация.

  2. Ошибка: прекращение питья из-за тошноты.
    Последствие: обезвоживание и слабость.
    Альтернатива: пить часто, но небольшими порциями.

  3. Ошибка: употребление молока, фруктов и сладостей.
    Последствие: брожение и усиление боли в животе.
    Альтернатива: щадящая диета — рис, отвар картофеля, сухари.

Когда диарея опасна

Иногда диарея — лишь симптом более серьёзных заболеваний: язвенного колита, синдрома раздражённого кишечника, непереносимости глютена или лактозы.
Если приступы повторяются часто или сопровождаются похудением, слабостью и болью, нужно обратиться к гастроэнтерологу и пройти обследование.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли при диарее пить кофе или сок?
Нет. Кофеин и кислоты раздражают слизистую. Лучше тёплый чай или воду.

Помогает ли активированный уголь?
Да, но только в первые часы после начала симптомов.

Нужно ли голодать при поносе?
Первые 6-12 часов — да, затем вводить лёгкую еду.

Как предотвратить диарею в поездках?
Пейте бутилированную воду, мойте руки и избегайте уличной еды.

