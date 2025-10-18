Диарея чаще вирусная, а не бактериальная: врачи объяснили, почему таблетки только вредят
Кишечные расстройства — одна из самых распространённых проблем, с которыми сталкивается человек в повседневной жизни. Диарея может начаться внезапно — после поездки, некачественной пищи или вирусной инфекции.
Но, как отмечают врачи, не все способы борьбы с этой неприятностью безопасны. Многие допускают ошибки, которые лишь усугубляют состояние.
О том, что действительно помогает при кишечных инфекциях и чего следует избегать, рассказал врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов в беседе с "Комсомольской правдой".
Почему диарея чаще вирусная, а не бактериальная
"Если диарея застала врасплох, с большей вероятностью причина кроется в вирусах", — пояснил доктор Алексей Парамонов.
По словам специалиста, люди часто ошибочно считают, что расстройство кишечника вызывают исключительно бактерии, и начинают пить антибиотики. Но на самом деле в большинстве случаев виновниками становятся вирусы - ротавирус, аденовирус или энтеровирус.
Антибиотики в таких ситуациях не просто бесполезны, но и могут усугубить течение болезни. Они нарушают микрофлору кишечника, ослабляя естественные защитные механизмы.
|Возможная причина диареи
|Природа возбудителя
|Как проявляется
|Необходимость антибиотиков
|Ротавирус, аденовирус
|Вирус
|Повышение температуры, рвота, жидкий стул
|Нет
|Энтеровирус
|Вирус
|Диарея, боли в животе, сыпь
|Нет
|Сальмонелла, шигелла
|Бактерии
|Высокая температура, кровь в стуле
|Только по назначению врача
|Лямблии, амёбы
|Паразиты
|Затяжное расстройство, метеоризм
|После лабораторного подтверждения
"Многие думают, что в расстройстве кишечника виноваты бактерии, поэтому торопятся приобрести антибиотики. Они могут сделать хуже", — подчеркнул гастроэнтеролог.
Что такое "болезнь грязных рук"
Часто кишечные инфекции передаются бытовым путём — через немытые руки, загрязнённую воду, овощи или посуду. Поэтому врачи называют такие заболевания "болезнью грязных рук".
"При 'болезни грязных рук' лучше обратиться к врачу и не заниматься самолечением", — отметил Парамонов.
Патогены легко попадают в организм, особенно в жаркое время года. Достаточно одного касания к продукту или поверхности, где остались вирусные частицы, чтобы вызвать воспаление слизистой кишечника.
Основная защита — гигиена и осмотрительность: регулярное мытьё рук, питьё только очищенной воды и избегание уличной еды сомнительного происхождения.
Когда нужно срочно к врачу
Некоторые случаи диареи требуют не домашнего лечения, а неотложной медицинской помощи.
"Опасными симптомами являются повышение температуры тела, диарея дольше трёх дней, кровь в стуле", — предупредил гастроэнтеролог.
Такие проявления могут указывать на бактериальную инфекцию или воспалительные заболевания кишечника.
Затягивание визита к врачу приводит к обезвоживанию и тяжёлым осложнениям — от электролитного дисбаланса до острого воспаления поджелудочной железы.
Что делать до приёма врача
"До приёма врача важно пить больше воды и регидрон", — напомнил специалист.
Главная опасность при кишечных расстройствах — обезвоживание. С жидким стулом организм теряет не только воду, но и соли, калий, натрий, которые необходимы для нормальной работы сердца и мышц.
Регидрон или его аналоги помогают восстановить баланс электролитов. Если аптечного раствора нет под рукой, можно приготовить аналог самостоятельно:
в литр воды добавить половину чайной ложки соли и две столовые ложки сахара.
Также полезно:
-
пить тёплую воду или слабый чай маленькими глотками;
-
избегать кофе и молочных продуктов;
-
исключить жирную и тяжёлую пищу;
-
соблюдать постельный режим при повышенной температуре.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: приём антибиотиков без назначения врача.
Последствие: разрушение микрофлоры, усиление диареи.
Альтернатива: консультация специалиста и регидратация.
-
Ошибка: прекращение питья из-за тошноты.
Последствие: обезвоживание и слабость.
Альтернатива: пить часто, но небольшими порциями.
-
Ошибка: употребление молока, фруктов и сладостей.
Последствие: брожение и усиление боли в животе.
Альтернатива: щадящая диета — рис, отвар картофеля, сухари.
Когда диарея опасна
Иногда диарея — лишь симптом более серьёзных заболеваний: язвенного колита, синдрома раздражённого кишечника, непереносимости глютена или лактозы.
Если приступы повторяются часто или сопровождаются похудением, слабостью и болью, нужно обратиться к гастроэнтерологу и пройти обследование.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли при диарее пить кофе или сок?
Нет. Кофеин и кислоты раздражают слизистую. Лучше тёплый чай или воду.
Помогает ли активированный уголь?
Да, но только в первые часы после начала симптомов.
Нужно ли голодать при поносе?
Первые 6-12 часов — да, затем вводить лёгкую еду.
Как предотвратить диарею в поездках?
Пейте бутилированную воду, мойте руки и избегайте уличной еды.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru