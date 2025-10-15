Когда живот сигналит тревогу: вздутие оказалось не таким безобидным, как кажется

Небольшое вздутие после плотного ужина — явление привычное и, как правило, неопасное. Но если оно повторяется регулярно, сопровождается тяжестью или болями, это может быть сигналом о нарушениях в работе желудочно-кишечного тракта.

Врач-терапевт, гастроэнтеролог и гепатолог Пётр Ткаченко в беседе с изданием Pravda. Ru объяснил, почему вздутие не стоит игнорировать и какие состояния могут скрываться за этим симптомом.

"Вздутие живота может быть сигналом нарушений в работе кишечника, в том числе синдрома избыточного бактериального роста", — предупредил врач Пётр Ткаченко.

Что такое синдром избыточного бактериального роста (СИБР)

СИБР — это состояние, при котором в тонком кишечнике размножается слишком много бактерий. Обычно большая часть микрофлоры сосредоточена в толстом отделе, где она помогает переваривать пищу. Но при нарушении баланса бактерии "мигрируют" выше, вызывая брожение и образование газов.

В результате человек ощущает вздутие, урчание, боль в животе, иногда — диарею или запор.

По словам Ткаченко, синдром может возникать после курса антибиотиков, при неправильном питании, злоупотреблении сладким или при хронических заболеваниях ЖКТ.

Почему возникает дисбаланс микрофлоры

Нормальная микрофлора кишечника — это сложная экосистема, в которой сотни видов бактерий живут в равновесии. Они помогают переваривать пищу, вырабатывать витамины группы B и защищают слизистую от патогенов.

Когда баланс нарушается, "плохие" микроорганизмы начинают активно размножаться, выделяя токсины и газы. Это приводит к вздутию и другим неприятным симптомам.

Основные причины дисбактериоза и СИБР:

Курс антибиотиков. Препараты убивают не только вредные, но и полезные бактерии. Избыток сахара и мучных продуктов. Простые углеводы служат питанием для патогенной флоры. Хронический стресс. Нарушает моторику кишечника и выработку ферментов. Малоподвижный образ жизни. Замедляет пищеварение. Заболевания ЖКТ. Гастрит, панкреатит, синдром раздражённого кишечника.

Сравнение: вздутие при разных причинах