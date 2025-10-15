Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Утренняя тяжесть в животе
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 8:21

Когда живот сигналит тревогу: вздутие оказалось не таким безобидным, как кажется

Гастроэнтеролог Ткаченко: регулярное вздутие живота может быть признаком синдрома избыточного бактериального роста

Небольшое вздутие после плотного ужина — явление привычное и, как правило, неопасное. Но если оно повторяется регулярно, сопровождается тяжестью или болями, это может быть сигналом о нарушениях в работе желудочно-кишечного тракта.

Врач-терапевт, гастроэнтеролог и гепатолог Пётр Ткаченко в беседе с изданием Pravda. Ru объяснил, почему вздутие не стоит игнорировать и какие состояния могут скрываться за этим симптомом.

"Вздутие живота может быть сигналом нарушений в работе кишечника, в том числе синдрома избыточного бактериального роста", — предупредил врач Пётр Ткаченко.

Что такое синдром избыточного бактериального роста (СИБР)

СИБР — это состояние, при котором в тонком кишечнике размножается слишком много бактерий. Обычно большая часть микрофлоры сосредоточена в толстом отделе, где она помогает переваривать пищу. Но при нарушении баланса бактерии "мигрируют" выше, вызывая брожение и образование газов.

В результате человек ощущает вздутие, урчание, боль в животе, иногда — диарею или запор.

По словам Ткаченко, синдром может возникать после курса антибиотиков, при неправильном питании, злоупотреблении сладким или при хронических заболеваниях ЖКТ.

"Избыточный бактериальный рост может возникать после курса антибиотиков, при неправильном питании или избыточном потреблении сахара", — пояснил врач.

Почему возникает дисбаланс микрофлоры

Нормальная микрофлора кишечника — это сложная экосистема, в которой сотни видов бактерий живут в равновесии. Они помогают переваривать пищу, вырабатывать витамины группы B и защищают слизистую от патогенов.

Когда баланс нарушается, "плохие" микроорганизмы начинают активно размножаться, выделяя токсины и газы. Это приводит к вздутию и другим неприятным симптомам.

Основные причины дисбактериоза и СИБР:

  1. Курс антибиотиков. Препараты убивают не только вредные, но и полезные бактерии.

  2. Избыток сахара и мучных продуктов. Простые углеводы служат питанием для патогенной флоры.

  3. Хронический стресс. Нарушает моторику кишечника и выработку ферментов.

  4. Малоподвижный образ жизни. Замедляет пищеварение.

  5. Заболевания ЖКТ. Гастрит, панкреатит, синдром раздражённого кишечника.

Сравнение: вздутие при разных причинах

Причина Особенности симптомов Что помогает
СИБР Урчание, вздутие, непостоянный стул Пробиотики, диета, обследование
Нарушение моторики Чувство распирания после еды Регулярное питание, прогулки
Синдром раздражённого кишечника Боли, переменный стул, тревожность Подбор терапии у гастроэнтеролога
Переедание Вздутие сразу после обильной пищи Лёгкий ужин, травяной чай
Аллергия на продукты Зуд, высыпания, метеоризм Исключение аллергена

Почему вздутие нельзя игнорировать

На первый взгляд, вздутие — мелочь, но этот симптом может указывать на серьёзные функциональные расстройства или заболевания. Иногда за ним скрываются хронические воспалительные процессы, ферментная недостаточность или даже болезни печени.

"Чаще всего прописывают препараты для восстановления баланса кишечной микрофлоры, что бывает эффективно. Но возможны и другие причины, которые связаны с нарушением моторики, синдромом раздражённого кишечника или функциональными расстройствами", — отметил Ткаченко.

Если вздутие сопровождается потерей веса, тошнотой, кровью в стуле или болями, визит к врачу откладывать нельзя.

Советы шаг за шагом: как помочь кишечнику

  1. Скорректируйте питание. Уменьшите количество сахара, сладких напитков, выпечки и бобовых.

  2. Добавьте клетчатку. Овощи, зелень и цельнозерновые продукты способствуют нормальной моторике.

  3. Пейте больше воды. Жидкость помогает перевариванию и выведению токсинов.

  4. Ешьте медленно. Быстрое глотание воздуха усиливает газообразование.

  5. Двигайтесь. Пешие прогулки и лёгкая гимнастика стимулируют работу кишечника.

  6. Проверяйте лекарства. Некоторые препараты (например, антациды и антибиотики) могут провоцировать вздутие.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: принимать ферменты или сорбенты без назначения врача.
    Последствие: маскировка симптомов и неправильное лечение.
    Альтернатива: обследование у гастроэнтеролога и анализ на микрофлору.

  • Ошибка: полностью исключать углеводы.
    Последствие: сбой обмена веществ и упадок сил.
    Альтернатива: ограничить только рафинированный сахар, оставив клетчатку.

  • Ошибка: лечить "вздутие" народными средствами при болях.
    Последствие: упущенное время при серьёзной болезни.
    Альтернатива: диагностика — УЗИ, анализ кала, дыхательный тест на СИБР.

Плюсы и минусы пробиотиков

Плюсы Минусы
Восстанавливают микрофлору Эффект зависит от подбора штамма
Улучшают пищеварение Требуют длительного приёма
Снижают газообразование Не устраняют причину, если она в моторике
Повышают иммунитет Возможна индивидуальная непереносимость
Безопасны при длительном использовании Нужна консультация врача при хронических болезнях

А что если проблема не в микрофлоре?

Ткаченко отмечает, что вздутие не всегда связано с бактериями. Иногда оно вызвано нарушением моторики кишечника, снижением ферментной активности или психоэмоциональными факторами. В таких случаях требуется комплексное обследование, включая гастроскопию, дыхательные тесты и анализы крови.

Мифы и правда

  • Миф: вздутие — это просто переедание.
    Правда: оно часто сигнализирует о нарушении микрофлоры или воспалении.

  • Миф: достаточно выпить кефир — и всё пройдёт.
    Правда: кефир полезен, но не решает проблему при СИБР или функциональных расстройствах.

  • Миф: если живот вздулся — надо голодать.
    Правда: при голодании моторика замедляется, а газы только накапливаются.

FAQ

Как отличить СИБР от обычного вздутия?
При СИБР вздутие появляется независимо от приёма пищи, сопровождается урчанием и непостоянным стулом. Диагноз подтверждается дыхательным тестом.

Можно ли лечить вздутие самостоятельно?
Нет. Симптом требует обследования — без выявления причины лечение будет неэффективным.

Что поможет быстро снять дискомфорт?
Тёплая грелка на живот, лёгкий массаж по часовой стрелке и прогулка. Но при частых рецидивах — только врач.

