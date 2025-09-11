Обычный запах может предсказать рак толстой кишки — не игнорируйте этот знак
Кишечник — это не просто часть пищеварительной системы, а настоящий центр здоровья. От его состояния зависит не только усвоение пищи, но и работа иммунитета, уровень энергии и даже настроение. Всемирная организация здравоохранения отмечает: миллионы людей по всему миру страдают от синдрома раздражённого кишечника, воспалительных заболеваний или рака толстой кишки. В России, по данным Минздрава, хронические проблемы с кишечником испытывают до 15% населения. При этом многие не придают значения ранним сигналам организма, среди которых — необычные запахи стула, дыхания, газов или тела.
Как кишечник связан с запахами?
Кишечник отвечает за переваривание, синтез витаминов, вывод токсинов и поддержание микрофлоры. В нём живут триллионы бактерий, которые регулируют иммунитет и обмен веществ. Если баланс нарушается, это отражается на запахе тела и выделений.
Причины неприятных запахов:
- продукты жизнедеятельности бактерий — сероводород, аммиак и другие соединения;
- остатки непереваренной пищи, вызывающие брожение;
- воспалительные процессы, изменяющие метаболизм;
- накопление токсинов, выводящихся через дыхание или кожу.
Запахи, на которые стоит обратить внимание
1. Гнилостный запах стула
Нормальный стул имеет умеренный запах, связанный с ферментацией. Если же он становится резко неприятным, это тревожный знак. Причины могут быть в дисбактериозе, недостатке ферментов при панкреатите, воспалительных заболеваниях кишечника или опухолях.
Признаки: необычный запах, изменение цвета, присутствие слизи или крови. Такие проявления часто сопровождаются диареей, запорами и болями.
2. Запах изо рта (галитоз)
Обычно неприятный запах устраняется зубной щёткой и ополаскивателем. Но если проблема возвращается, стоит проверить кишечник. До 20% случаев хронического галитоза связаны с гастроэнтерологическими болезнями.
Причины:
-
дисбактериоз и СИБР (синдром избыточного бактериального роста);
-
рефлюкс, при котором содержимое желудка попадает в пищевод;
-
хронические запоры;
-
гастрит или нарушения метаболизма.
Характерный признак — запах, усиливающийся после еды, особенно жирной или белковой.
3. Зловонные газы
Метеоризм — естественный процесс, но при нарушении работы кишечника газы приобретают резкий запах. Чаще всего это связано с дисбалансом микрофлоры, непереносимостью лактозы, воспалением или кишечными инфекциями.
Признаки: серный или тухлый запах, боли и вздутие. Симптомы усиливаются после молочных или бобовых продуктов.
4. Запах тела
Иногда о проблемах сигнализирует кожа. При нарушении работы кишечника токсины выходят не только через стул, но и через пот. Такой запах может быть кислым, резким или даже рыбным. Он не исчезает после душа и дезодоранта.
Причины: хронические запоры, дисбактериоз, метаболические нарушения, реже — онкология.
Что делать при тревожных симптомах?
Если запахи изменились и сопровождаются болью, изменением стула или потерей веса, необходимо обратиться к врачу. Для диагностики используют:
- копрограмму и анализы на дисбактериоз;
- колоноскопию;
- тесты на СИБР;
- УЗИ органов брюшной полости.
Профилактика включает правильное питание, достаточное количество клетчатки, отказ от чрезмерного потребления сахара и алкоголя, а также приём пробиотиков по назначению врача.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru