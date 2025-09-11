Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:27

Обычный запах может предсказать рак толстой кишки — не игнорируйте этот знак

Медики: резкий запах стула и газов может быть признаком воспалительных заболеваний кишечника

Кишечник — это не просто часть пищеварительной системы, а настоящий центр здоровья. От его состояния зависит не только усвоение пищи, но и работа иммунитета, уровень энергии и даже настроение. Всемирная организация здравоохранения отмечает: миллионы людей по всему миру страдают от синдрома раздражённого кишечника, воспалительных заболеваний или рака толстой кишки. В России, по данным Минздрава, хронические проблемы с кишечником испытывают до 15% населения. При этом многие не придают значения ранним сигналам организма, среди которых — необычные запахи стула, дыхания, газов или тела.

Как кишечник связан с запахами?

Кишечник отвечает за переваривание, синтез витаминов, вывод токсинов и поддержание микрофлоры. В нём живут триллионы бактерий, которые регулируют иммунитет и обмен веществ. Если баланс нарушается, это отражается на запахе тела и выделений.

Причины неприятных запахов:

  • продукты жизнедеятельности бактерий — сероводород, аммиак и другие соединения;
  • остатки непереваренной пищи, вызывающие брожение;
  • воспалительные процессы, изменяющие метаболизм;
  • накопление токсинов, выводящихся через дыхание или кожу.

Запахи, на которые стоит обратить внимание

1. Гнилостный запах стула

Нормальный стул имеет умеренный запах, связанный с ферментацией. Если же он становится резко неприятным, это тревожный знак. Причины могут быть в дисбактериозе, недостатке ферментов при панкреатите, воспалительных заболеваниях кишечника или опухолях.

Признаки: необычный запах, изменение цвета, присутствие слизи или крови. Такие проявления часто сопровождаются диареей, запорами и болями.

2. Запах изо рта (галитоз)

Обычно неприятный запах устраняется зубной щёткой и ополаскивателем. Но если проблема возвращается, стоит проверить кишечник. До 20% случаев хронического галитоза связаны с гастроэнтерологическими болезнями.

Причины:

  1. дисбактериоз и СИБР (синдром избыточного бактериального роста);

  2. рефлюкс, при котором содержимое желудка попадает в пищевод;

  3. хронические запоры;

  4. гастрит или нарушения метаболизма.

Характерный признак — запах, усиливающийся после еды, особенно жирной или белковой.

3. Зловонные газы

Метеоризм — естественный процесс, но при нарушении работы кишечника газы приобретают резкий запах. Чаще всего это связано с дисбалансом микрофлоры, непереносимостью лактозы, воспалением или кишечными инфекциями.

Признаки: серный или тухлый запах, боли и вздутие. Симптомы усиливаются после молочных или бобовых продуктов.

4. Запах тела

Иногда о проблемах сигнализирует кожа. При нарушении работы кишечника токсины выходят не только через стул, но и через пот. Такой запах может быть кислым, резким или даже рыбным. Он не исчезает после душа и дезодоранта.

Причины: хронические запоры, дисбактериоз, метаболические нарушения, реже — онкология.

Что делать при тревожных симптомах?

Если запахи изменились и сопровождаются болью, изменением стула или потерей веса, необходимо обратиться к врачу. Для диагностики используют:

  • копрограмму и анализы на дисбактериоз;
  • колоноскопию;
  • тесты на СИБР;
  • УЗИ органов брюшной полости.

Профилактика включает правильное питание, достаточное количество клетчатки, отказ от чрезмерного потребления сахара и алкоголя, а также приём пробиотиков по назначению врача.

