Ограничение в рационе жирной, жареной и копченой пищи позволяет организму самостоятельно восстановить микрофлору кишечника после антибактериальной терапии в течение суток. Об этом NewsInfo рассказала врач высшей категории, доктор медицинских наук Анна Гончарова.

По словам специалиста, в подавляющем большинстве ситуаций человеческий микробиом обладает способностью к самовосстановлению за 24-48 часов. Главным фактором поддержки организма в этот период становится максимальное снижение нагрузки на желудочно-кишечный тракт. Врач рекомендует временно отказаться от тяжелых продуктов и сделать основой рациона легкие супы, содержащие термически обработанную клетчатку, а также свежие кисломолочные продукты с коротким сроком годности и подтвержденным наличием живых микроорганизмов.

Подобная диета минимизирует риски сбоев. В медицинском сообществе подчеркивают, что несбалансированное меню часто провоцирует причины метеоризма и другие дискомфортные ощущения.

Дополнительные препараты для коррекции баланса бактерий требуются далеко не всегда, вопреки распространенным стереотипам, говорит врач.

"Пробиотики используем только если есть выраженные диспептические явления. Вздутие живота, нарушение стула, тошнота. Тогда прием пребиотиков и пробиотиков желателен. В каждом случае желательно обсуждение с вашим лечащим врачом с учетом состояния желудочно-кишечного тракта, возможных аллергических реакций", — отметила Гончарова.

Попытки бесконтрольно принимать аптечные средства без реальных показаний являются мифом и заблуждением, подчеркивает доктор медицинских наук. При возникновении затяжных неприятных симптомов необходимо пройти обследование, поскольку они могут сигнализировать об обострении хронического гастрита, панкреатита или патологий желчного пузыря, а не просто о последствиях приема медикаментов.

Для защиты внутренних органов критически важно убрать из меню полуфабрикаты, фастфуд и продукты длительной заморозки. Стоит помнить, что регулярные полуфабрикаты повышают риск ожирения и серьезно перегружают печень.

Особое внимание качеству пищи стоит уделять и тем, кто совмещает процесс выздоровления с физической активностью. Врачи напоминают, что слишком плотный или отказ от жирной пищи перед тренировкой напрямую влияет на выносливость и общее самочувствие. Также во время восстановления важно соблюдать питьевой режим, избегая при этом чрезмерных объемов жидкости за один раз.

Физиологи указывают, что именно дробное питье воды во время спорта оберегает от колик в боку. Любые резкие изменения в диете должны быть плавными. Для улучшения моторики полезно применять мягкие физические практики, ведь специальная скрутки для кишечника мягко стимулирует внутренние органы и активизирует выработку ферментов.

"Свое собственное восстановится во всех случаях. Просто помогите ему, не забрасывая в желудок и кишечник фастфуд и продукты длительной заморозки, копчености. Нужно соблюдать рекомендации по питанию в течение хотя бы нескольких дней. Больше термически обработанной щадящей пищи. Похлебки, жаркое, рагу и все будет хорошо", — резюмировала Гончарова.

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