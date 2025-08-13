Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пэрис Джексон
Пэрис Джексон
© commons.wikimedia.org by Eb59 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:32

"Интервидение" готовит мировую сенсацию: на сцену выйдут имена, которые знают миллионы

США рассматривают дочь Майкла Джексона для участия в музыкальном конкурсе "Интервидение-2025"

Кто бы мог подумать, что в Москве может прозвучать голос дочери Майкла Джексона? Именно такой шанс появился у 27-летней Пэрис Джексон — по данным Mash, она попала в список кандидатов, которых США рассматривают для участия в "Интервидении-2025". Если её кандидатура будет утверждена, это станет одним из самых громких событий конкурса.

В том же лонг-листе фигурирует и рэпер Омер Бхатти — музыкант с норвежскими корнями и двойным гражданством. Его имя давно связано с легендарным поп-королём: в 2009 году западные СМИ распространили слухи о том, что он — внебрачный сын Джексона. Однако сам артист, которому сейчас 40 лет, тогда решительно опроверг эту информацию, подчеркнув, что их связывала лишь крепкая дружба.

Конкурс с историей и амбициями

"Интервидение" — это международный музыкальный конкурс, который в 2025 году пройдёт в Москве на площадке Live Арены. Дата уже определена: 20 сентября. Формат шоу позиционируется как альтернатива "Евровидению", а инициатором проведения стал президент России Владимир Путин, подписав соответствующий указ в феврале этого года.

География участников

Интерес к "Интервидению" оказался весьма широким. Уже известно, что в конкурсе примут участие представители 20 стран, включая США, Азербайджан, Беларусь, Венесуэлу, Вьетнам, Египет, Индию и Казахстан. Россию представит певец SHAMAN.

