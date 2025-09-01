Исполнитель Shaman, он же Ярослав Дронов, готовится представлять Россию на международном песенном конкурсе "Интервидение", который спустя десятилетия вновь возвращается на культурную арену. По мнению сенатора Наталии Косихиной, именно участие артиста и его возможная победа способны стать важным символом силы страны и показать её единство через музыку.

Ставка на Shaman

Shaman за последние годы стал одним из самых обсуждаемых исполнителей в России. Его мощный голос, харизма и искренность в подаче песен нашли отклик у миллионов слушателей. По словам Косихиной, именно эти качества делают его достойным претендентом на победу в конкурсе.

"До старта "Интервидения" остается совсем немного времени. Это событие, безусловно, станет важным культурным мостом между странами и продемонстрирует богатство и разнообразие музыкальных традиций. Я уверена, что наш представитель, Shaman, обладает всеми необходимыми качествами для победы. Его победа станет важным культурным символом, демонстрирующим силу и единство нашей страны", — заявила сенатор Наталия Косихина.

Она подчеркнула, что лидерство певца на конкурсе может укрепить позиции России на международной арене и подчеркнуть роль культуры как инструмента диалога между странами.

Возрождение старого формата

"Интервидение" имеет богатую историю. Оно зародилось ещё в середине XX века под эгидой Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT). Конкурс был создан как альтернатива "Евровидению", проводившемуся Европейским вещательным союзом. В разные годы в нём участвовали не только страны социалистического блока, но и такие государства, как Австрия, Португалия, Канада и Финляндия. В последний раз "Интервидение" проводилось в конце 1980-х годов.

Теперь, спустя несколько десятилетий, этот проект вновь оживает. В 2025 году конкурс пройдёт в Москве, и участие в нём подтвердили около двадцати стран, включая все государства объединения БРИКС. Организаторы уверены, что мероприятие станет не только музыкальным событием, но и важным дипломатическим шагом.