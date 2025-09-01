Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Шаман на VK-Фест
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 15:41

Возвращение легенды: что изменится для страны, если Shaman победит на "Интервидении"

Исполнитель Shaman, он же Ярослав Дронов, готовится представлять Россию на международном песенном конкурсе "Интервидение", который спустя десятилетия вновь возвращается на культурную арену. По мнению сенатора Наталии Косихиной, именно участие артиста и его возможная победа способны стать важным символом силы страны и показать её единство через музыку.

Ставка на Shaman

Shaman за последние годы стал одним из самых обсуждаемых исполнителей в России. Его мощный голос, харизма и искренность в подаче песен нашли отклик у миллионов слушателей. По словам Косихиной, именно эти качества делают его достойным претендентом на победу в конкурсе.

"До старта "Интервидения" остается совсем немного времени. Это событие, безусловно, станет важным культурным мостом между странами и продемонстрирует богатство и разнообразие музыкальных традиций. Я уверена, что наш представитель, Shaman, обладает всеми необходимыми качествами для победы. Его победа станет важным культурным символом, демонстрирующим силу и единство нашей страны", — заявила сенатор Наталия Косихина.

Она подчеркнула, что лидерство певца на конкурсе может укрепить позиции России на международной арене и подчеркнуть роль культуры как инструмента диалога между странами.

Возрождение старого формата

"Интервидение" имеет богатую историю. Оно зародилось ещё в середине XX века под эгидой Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT). Конкурс был создан как альтернатива "Евровидению", проводившемуся Европейским вещательным союзом. В разные годы в нём участвовали не только страны социалистического блока, но и такие государства, как Австрия, Португалия, Канада и Финляндия. В последний раз "Интервидение" проводилось в конце 1980-х годов.

Теперь, спустя несколько десятилетий, этот проект вновь оживает. В 2025 году конкурс пройдёт в Москве, и участие в нём подтвердили около двадцати стран, включая все государства объединения БРИКС. Организаторы уверены, что мероприятие станет не только музыкальным событием, но и важным дипломатическим шагом.

