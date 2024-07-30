Специалист в области HR Елена Булкина в беседе с NewsInfo.Ru поделилась рекомендациями о том, как подобрать одежду для летнего собеседования. Она объяснила, что важно учитывать официальный стиль и климатические условия. Например, в офисах, где соблюдается строгий дресс-код, обычно есть кондиционеры, поэтому не стоит беспокоиться о жаре. В таких случаях можно безопасно носить официальную одежду, а пиджак или вещи с длинными рукавами принести с собой в сумке. В менее формальных компаниях, вроде торговых или развлекательных, лучше избегать слишком открытой одежды, чтобы сохранить профессиональный вид.

"Важно помнить, что солнце в городских условиях может быть вредным, особенно в рабочее время, поэтому стоит избегать открытых нарядов. И если вы не уверены, как одеваются в компании, всегда можно уточнить это у того, кто вас пригласил на собеседование. Спросить о дресс-коде совершенно нормально и даже рекомендуется," — отметила специалист.

Этот совет поможет соискателям подойти к выбору одежды осознанно, учитывая как стиль, так и комфорт в условиях летней жары.

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