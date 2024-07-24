Ведущий специалист по подбору персонала и карьерный консультант, а также генеральный директор компании B.lab executive search Ирина Баранова в беседе с NewsInfo.Ru подчеркнула важность умения грамотно презентовать себя на собеседовании. Она посоветовала открыто говорить о своих достижениях, структурировать свои мысли и использовать методику STAR для детального описания конкретных ситуаций, действий и результатов своей работы. Особое внимание следует уделить демонстрации понимания личной стратегии карьерного роста, включая планы на приобретение новых навыков и продвижение по служебной лестнице.
Важно также уметь кратко, в течение пяти минут, осветить ключевые моменты своей карьеры, подчеркивая основные успехи и сильные стороны, которые делают вас выдающимся специалистом. Ирина выделила особую важность не только перечисления выполняемых обязанностей, но и описания конкретных результатов вашей деятельности, подкреплённых цифрами, которые оказали влияние на развитие бизнеса.
Следует также быть внимательным к задаваемым вопросам и корректно на них отвечать, даже если возникает желание отступить от темы. Необходимо тщательно изучить предлагаемую вакансию и компанию, чтобы точно подчеркнуть свои соответствующие навыки и опыт, акцентируя внимание на своих достижениях и мотивации.
"Представьте, что через пять лет вы управляете успешным бизнесом с оборотом более миллиарда рублей, создаёте востребованный продукт, управляете командой и развиваете компанию, опираясь на свои профессиональные и личностные качества," — комментирует специалист.
Этот пример показывает, как важно видеть себя в будущем и стремиться к поставленным целям.
Фото: flickr.com/Amtec Photos (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
Слуцкий: заявление Кулебы о переговорах нуждается в разъяснении
Глава комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий выразил мнение, что недавние высказывания министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о возможности переговоров с Российской Федерацией нуждаются в дополнительном разъяснении. Слуцкий предположил, что эти заявления могут быть тактическим ходом, направленным на определенную аудиторию.
В Германии сообщили дату начала парламентских выборов
В соответствии с информацией, предоставленной агентством DPA, федеральное правительство Германии определило дату проведения следующих парламентских выборов. Согласно принятому решению, голосование состоится 28 сентября 2025 года.
Диетолог Соломатина: сухофрукты проходят обработку диоксидом серы
Магазинные сухофрукты проходят обработку диоксидом серы. Кроме того, от их употребления стоит отказаться аллергикам и людям с диабетом. Об этом NewsInfo.Ru сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
В США выяснили, какие продукты провоцируют болезни сердца и диабет
Исследование ученых Национального института рака в Мэриленде выявило, что чрезмерное употребление сладких напитков и переработанного мяса, такого как сосиски и колбасы, увеличивает риск преждевременной смерти от диабета и болезней сердца.