Ведущий специалист по подбору персонала и карьерный консультант, а также генеральный директор компании B.lab executive search Ирина Баранова в беседе с NewsInfo.Ru подчеркнула важность умения грамотно презентовать себя на собеседовании. Она посоветовала открыто говорить о своих достижениях, структурировать свои мысли и использовать методику STAR для детального описания конкретных ситуаций, действий и результатов своей работы. Особое внимание следует уделить демонстрации понимания личной стратегии карьерного роста, включая планы на приобретение новых навыков и продвижение по служебной лестнице.

Важно также уметь кратко, в течение пяти минут, осветить ключевые моменты своей карьеры, подчеркивая основные успехи и сильные стороны, которые делают вас выдающимся специалистом. Ирина выделила особую важность не только перечисления выполняемых обязанностей, но и описания конкретных результатов вашей деятельности, подкреплённых цифрами, которые оказали влияние на развитие бизнеса.

Следует также быть внимательным к задаваемым вопросам и корректно на них отвечать, даже если возникает желание отступить от темы. Необходимо тщательно изучить предлагаемую вакансию и компанию, чтобы точно подчеркнуть свои соответствующие навыки и опыт, акцентируя внимание на своих достижениях и мотивации.

"Представьте, что через пять лет вы управляете успешным бизнесом с оборотом более миллиарда рублей, создаёте востребованный продукт, управляете командой и развиваете компанию, опираясь на свои профессиональные и личностные качества," — комментирует специалист.

Этот пример показывает, как важно видеть себя в будущем и стремиться к поставленным целям.

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