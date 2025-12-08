Кандидаты выходят из тени: собеседования становятся ареной для сильных

Кандидат, пришедший на собеседование, оценивает компанию не меньше, чем она его. Но часто именно претенденты забывают, что диалог на равных помогает лучше понять, совпадают ли ожидания сторон. Об этом сообщает издание "MosTimes".

Вопрос как инструмент профессионала

По словам руководителя проектов по подбору персонала высшего звена Ирины Смирновой, активная позиция на интервью — признак зрелого профессионала. Кандидат, заинтересованный в развитии, должен спрашивать не только о зарплате, но и о сути работы.

"Если человек ищет не просто заработок, а место применения своих навыков, реализации своих талантов и амбиций, ему не стоит занимать пассивную позицию на собеседовании, отводя себе роль "опрашиваемого". Это вопросы про функционал, обязанности, полномочия, рамки принятия решений, инструменты, которыми он сможет пользоваться", — пояснила эксперт.

Такие вопросы помогают понять, насколько должность соответствует уровню компетенций кандидата. Кроме того, они демонстрируют работодателю осознанный подход и готовность включаться в процесс.

Что важно уточнить о компании

Смирнова отмечает, что работа — это не только набор задач, но и среда, в которой человек будет проводить большую часть времени. Поэтому уместно спрашивать о корпоративной культуре, стиле управления, привычках руководителя и принципах взаимодействия в команде.

"Можно спрашивать про социальный пакет, перспективы роста, про иные возможности, которые может предоставить компания, например, обучение", — добавила она.

Подобные уточнения помогают заранее оценить, насколько комфортно будет сотрудничать с конкретным менеджером и коллективом, а также понять, какие нематериальные бонусы компания предлагает своим сотрудникам.

Такт и уместность

Однако эксперт предупреждает, что даже самые важные вопросы следует задавать с чувством меры. Интервью — не допрос, а диалог.

Смирнова подчеркнула, что лучше "дозировать" вопросы по мере продвижения общения, выбирая момент в зависимости от этапа собеседования и статуса собеседника.

Такой подход создаёт атмосферу уважения и помогает кандидату выстроить конструктивное впечатление о себе.