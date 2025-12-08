Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Собеседование
© commons.wikimedia.org by HSGTalents is licensed under CC BY-SA 3.0
Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:56

Кандидаты выходят из тени: собеседования становятся ареной для сильных

Кандидаты уточняют полномочия и зоны ответственности — Ирина Смирнова

Кандидат, пришедший на собеседование, оценивает компанию не меньше, чем она его. Но часто именно претенденты забывают, что диалог на равных помогает лучше понять, совпадают ли ожидания сторон. Об этом сообщает издание "MosTimes".

Вопрос как инструмент профессионала

По словам руководителя проектов по подбору персонала высшего звена Ирины Смирновой, активная позиция на интервью — признак зрелого профессионала. Кандидат, заинтересованный в развитии, должен спрашивать не только о зарплате, но и о сути работы.
"Если человек ищет не просто заработок, а место применения своих навыков, реализации своих талантов и амбиций, ему не стоит занимать пассивную позицию на собеседовании, отводя себе роль "опрашиваемого". Это вопросы про функционал, обязанности, полномочия, рамки принятия решений, инструменты, которыми он сможет пользоваться", — пояснила эксперт.

Такие вопросы помогают понять, насколько должность соответствует уровню компетенций кандидата. Кроме того, они демонстрируют работодателю осознанный подход и готовность включаться в процесс.

Что важно уточнить о компании

Смирнова отмечает, что работа — это не только набор задач, но и среда, в которой человек будет проводить большую часть времени. Поэтому уместно спрашивать о корпоративной культуре, стиле управления, привычках руководителя и принципах взаимодействия в команде.
"Можно спрашивать про социальный пакет, перспективы роста, про иные возможности, которые может предоставить компания, например, обучение", — добавила она.

Подобные уточнения помогают заранее оценить, насколько комфортно будет сотрудничать с конкретным менеджером и коллективом, а также понять, какие нематериальные бонусы компания предлагает своим сотрудникам.

Такт и уместность

Однако эксперт предупреждает, что даже самые важные вопросы следует задавать с чувством меры. Интервью — не допрос, а диалог.
Смирнова подчеркнула, что лучше "дозировать" вопросы по мере продвижения общения, выбирая момент в зависимости от этапа собеседования и статуса собеседника.
Такой подход создаёт атмосферу уважения и помогает кандидату выстроить конструктивное впечатление о себе.

Читайте также

Злоумышленники используют фальшивые видео и голосовые сообщения для обмана — RWB сегодня в 8:57
Мошенничество 2.0: Россияне теряют деньги из-за дипфейков — и не всегда понимают, как их распознать

Каждый десятый россиянин стал жертвой мошенничества с дипфейками. Эксперты дают советы, как распознать фальшивку и не попасться на уловки злоумышленников.

Читать полностью » Эксперты предупреждают о мошенничестве через взломанные аккаунты на сегодня в 8:57
Взлом аккаунта на "Госуслугах" — не только кредит, но и налоговый вычет: как предотвратить мошенничество

Взломанные аккаунты на "Госуслугах" становятся новой мишенью для мошенников, которые используют личные данные для кражи денег и манипуляций. Как защититься от угроз?

Читать полностью » Аварийное отключение электроснабжения затруднило жизнь более 500 домов в Новосибирске — ТАСС сегодня в 8:57
Мороз ударяет по Новосибирску: почему более 500 домов в Дзержинском районе остались без света

В Дзержинском районе Новосибирска более 500 домов остались без электричества из-за аварийного отключения. Восстановление планируется ко второй половине дня.

Читать полностью » Валерий Федоров: россияне начинают ограничивать потребление новостей из-за перегрузки сегодня в 8:57
Важность достоверных новостей в кризис: как россияне начали сознательно выбирать источники информации

В России растёт запрос на проверенные новости в условиях кризиса. Все больше людей ограничивают потребление новостей, стремясь избежать информационной перегрузки.

Читать полностью » Шумные вечеринки после Нового года приводят к штрафам — юрист Соловьев вчера в 22:38
Ночь, когда можно всё, длится до 5 утра: потом веселье превращается в протокол

Празднование Нового года может обернуться штрафом — даже если шум разрешён на новогоднюю ночь, после неё действуют общие правила.

Читать полностью » Медиапоток формирует общественные темы быстрее локальных событий — Валерий Федоров вчера в 8:49
Медиапоток крутит страну, как воронка: почему общественные темы меняются быстрее, чем мы замечаем

Информационные темы в России меняются стремительно: одни сюжеты вспыхивают в медиапространстве, другие исчезают, и эксперты объясняют, почему так происходит.

Читать полностью » Верховный суд рассмотрит жалобу по делу Ларисы Долиной о праве на жильё — Владислав Ватаманюк вчера в 8:49
Новая волна обсуждений: кто на самом деле должен платить за мошенничество при сделках с недвижимостью

Верховный суд готов пересмотреть громкое "дело Долиной", что может изменить подход к защите добросовестных покупателей жилья и повлиять на судебную практику.

Читать полностью » Министр здравоохранения Башкирии сообщил о снижении числа жалоб на лекарственное обеспечение — Айрат Рахматуллин 06.12.2025 в 16:34
Башкирия сокращает число жалоб на лекарства: секрет успеха в системном мониторинге и оперативных решениях

В Башкирии число жалоб на обеспечение лекарствами льготников снизилось на 31%. Причиной стали регулярные совещания и оперативные меры по улучшению ситуации.

Читать полностью »

Салат с форелью, томатами и сыром сохраняет форму — повар
Развитие эмпатии улучшает качество взаимодействия — психолог Метелина
Спрос на китайские автомобили вырос в России в 2025 году — Favorit Motors
MAC выпустила лимитированную линейку ярких помад Scarlet Ibis и Morange — бренд
Светлые оттенки расширяют пространство в маленькой прихожей — Litskevich Design
Клетчатка помогает контролировать вес у собак — ветеринары
Алгоритмы ИИ сокращают энергопотери в промышленности — учёные
В Крыму задержали иностранку по подозрению в поджоге дома соседей из-за неприязни
