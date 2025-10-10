Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Фитнес
Фитнес
© flickr.com by PTPioneer is licensed under CC BY 2.0.
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 3:50

Всего один круг — и организм просыпается: секрет мини-тренировок, которые реально работают

Пяти минут интенсивных упражнений достаточно для активации обмена веществ — Семир Ясаревич

Прелесть интервальных тренировок в их гибкости: вы сами решаете, сколько времени посвятить занятию. Даже если на спорт остаются считанные минуты, один круг упражнений уже даст ощутимый эффект. Когда тело разогреется и дыхание ускорится, захочется продолжить, но если не выйдет — ничего страшного. Главное, что вы двинулись с места.

Пять минут активной работы поднимут пульс, заставят мышцы включиться в полную силу и подарят заряд бодрости. Сердце начнёт работать активнее, кровоток ускорится, и настроение подтянется вместе с уровнем энергии.

Основной комплекс

В этой короткой, но насыщенной тренировке всего пять упражнений. Каждое из них задействует крупные мышечные группы, улучшает координацию и помогает быстрее сжечь калории.

  • Приседания с махом и выпрыгиванием.

  • Вынос ноги вбок из "медвежьей" планки.

  • Двойная пульсация в выпаде со сменой ног.

  • Отжимания и шагающая планка.

  • Бег с высоким подниманием бедра.

Работайте по 40 секунд, а затем отдыхайте оставшиеся 20. Если хочется пройти больше одного круга, сделайте паузу на полторы минуты и начинайте снова.

"Делайте пять-шесть кругов, если есть время и мотивация — так вы получите максимум пользы", — отметил фитнес-тренер Семир Ясаревич (Semir Jasarevic).

Советы шаг за шагом

  1. Подготовьте пространство. Освободите пару квадратных метров и постелите коврик, чтобы не скользить.

  2. Настройте таймер — в телефоне или через фитнес-приложение вроде Interval Timer.

  3. Начинайте с лёгкой разминки: махи руками, вращения суставов, прыжки на месте.

  4. После каждого круга не садитесь резко — походите, восстановите дыхание.

  5. По завершении тренировки сделайте растяжку, особенно для ног и плеч.

Если добавить к этому лёгкий завтрак с белком и углеводами, например овсянку с орехами или смузи из банана и йогурта, тело быстрее восстановится.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: делать упражнения на холодные мышцы.

  • Последствие: риск растяжения или боли в коленях.

  • Альтернатива: 3-5 минут разминки, включая лёгкий бег на месте.

  • Ошибка: слишком быстро переходить от одного упражнения к другому.

  • Последствие: сбившееся дыхание, падение техники.

  • Альтернатива: используйте секундомер, чтобы контролировать интервалы отдыха.

  • Ошибка: выполнять движения на скользком полу.

  • Последствие: травмы голеностопа и запястий.

  • Альтернатива: нескользящий коврик или кроссовки с цепкой подошвой.

А что если времени совсем нет?

Даже короткая активность лучше, чем ничего. Можно заменить круг ускоренной ходьбой, приседаниями у стула или планкой. Пять минут движения активируют обмен веществ и улучшают концентрацию. Главное — регулярность.

Мифы и правда

  • Миф: короткие тренировки не дают результата.

  • Правда: интервальные нагрузки с высокой интенсивностью сжигают больше калорий, чем длинные сессии низкой интенсивности.

  • Миф: без оборудования прогресса не будет.

  • Правда: собственный вес — идеальный инструмент для домашних тренировок.

  • Миф: тренироваться надо каждый день.

  • Правда: достаточно трёх-четырёх раз в неделю, если соблюдать ритм и следить за восстановлением.

FAQ

Как часто делать эту тренировку?
Три раза в неделю достаточно, чтобы почувствовать изменения уже через пару недель.

Что лучше — больше кругов или дольше отдых?
Если цель — выносливость, добавляйте круги. Для силы и тонуса — оставляйте больше пауз между подходами.

Можно ли выполнять её утром?
Да, но обязательно разомнитесь и выпейте стакан воды. Утренние интервальные тренировки пробуждают тело лучше кофе.

Интересные факты

  1. Интервальные нагрузки ускоряют метаболизм на сутки после тренировки.

  2. Даже один интенсивный круг стимулирует выработку эндорфинов — "гормонов радости".

  3. Такая тренировка помогает сердцу адаптироваться к стрессу и делает сосуды эластичнее.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • занимает мало времени;

  • не требует оборудования;

  • улучшает выносливость и тонус;

  • подходит для домашних условий.

Минусы:

  • новичкам может быть тяжело без адаптации;

  • при неправильной технике возможны травмы суставов;

  • требует самоконтроля — без него легко сбиться с ритма.

Эта короткая программа доказывает, что для пользы телу не нужны часы в спортзале — достаточно нескольких решительных минут, чтобы почувствовать силу и живость в каждом движении.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренер по функциональному тренингу рассказал о пользе принципа сегодня в 4:15
Программа без зала и штанги: как две команды мышц делают тело сильным

Метод "Тяни/Толкай" помогает сбалансировать тело, улучшить осанку и повысить силу без сложных программ. Узнайте, как выстроить тренировки правильно.

Читать полностью » Интервальная тренировка для ног и ягодиц помогает укрепить мышцы и улучшить выносливость сегодня в 4:10
Формула крепких бёдер: короткие интервалы, максимум результата

Короткая, но мощная интервальная тренировка, которая укрепит ноги и ягодицы, разгонит пульс и поможет держать тело в форме без сложного инвентаря.

Читать полностью » Биохимик и атлет Джефф Ниппард разработал систему домашних тренировок с научным подходом сегодня в 1:10
Джефф Ниппард доказал: научный подход способен заменить железо и стероидами не пахнет

Научно обоснованная программа Джеффа Ниппарда поможет накачать мышцы дома без спортзала и дорогостоящего оборудования.

Читать полностью » Как преодолеть лень и начать тренироваться: советы психологов и тренеров сегодня в 0:50
Хотим быть здоровыми, но выбираем диван: как мозг саботирует наше желание двигаться

Самое трудное в спорте — не упражнения, а борьба с собой. Разбираемся, как перестать искать оправдания и сделать тренировки привычкой.

Читать полностью » Интервальные тренировки доказали эффективность для снижения веса и укрепления сердечно-сосудистой системы сегодня в 0:10
После третьей минуты начинается магия: почему тело вспыхивает, как двигатель на форсаже

Эта интервальная тренировка за 22 минуты заставит работать всё тело и сердце на пределе. Разбираемся, как провести её безопасно и с максимальной пользой.

Читать полностью » Мостик укрепляет спину и ягодицы, улучшая осанку и кровообращение вчера в 23:57
Офис убивает спину, а одно упражнение спасает: мостик возвращает телу жизнь

Мостик — не только эффектное, но и терапевтическое упражнение. Рассказываем, как освоить его безопасно и почему он полезен для спины, плеч и ягодиц.

Читать полностью » Исследование Martin Army Community Hospital показало: восстановление физической формы после родов занимает до трёх лет вчера в 22:50
Американское исследование показало: вернуть форму после родов сложнее, чем пройти армию

Новое исследование американских военных показало, что возвращение физической формы после родов занимает куда больше времени, чем принято думать.

Читать полностью » Исследование Brigham Women’s Hospital показало связь утренних тренировок с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний вчера в 21:46
Утренние тренировки под ударом: новое исследование перевернуло привычные правила спорта

Новое исследование показало, что вечерние тренировки могут быть безопаснее и эффективнее утренних. Почему именно — рассказываем подробно.

Читать полностью »

Новости
Еда
Салат Оливье с языком получается нежным
Культура и шоу-бизнес
Deadline: Скарлетт Йоханссон может сыграть Матушку Готель в ремейке "Рапунцель" от Disney
Спорт и фитнес
Эксперты: короткие интервальные тренировки повышают выносливость и ускоряют метаболизм
Туризм
Что посмотреть в Переславле-Залесском: монастыри, Кремль и исторический центр города
Авто и мото
ГАИ назвала девять скрытых функций автомобилей, повышающих безопасность и комфорт
Технологии
Минцифры выставит частоты 4800–4990 МГц на аукцион для развертывания 5G в России
Садоводство
Морозостойкие сорта граната выдерживают до минус семнадцати градусов — агроном Кожевникова
Авто и мото
Mercedes-Benz: завод в Сан-Бернарду-ду-Кампу выпустил 2,5 млн автомобилей за 70 лет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet