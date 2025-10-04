Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Приседания своим весом
Приседания своим весом
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 6:10

Тренировка, после которой организм продолжает сжигать калории сам

Фитнес-тренеры: приседания с приставлением ног и переходы с коленей в присед укрепляют мышцы всего тела

Упражнения с короткими, но интенсивными отрезками времени дают эффект, который сложно сравнить с обычными подходами на коврике. За счёт высокой нагрузки тело начинает работать на пределе, и каждая клетка включается в процесс. Вы не просто сжигаете калории — вы продолжаете это делать даже после тренировки благодаря ускоренному обмену веществ. Такой формат подойдёт всем, кто устал от рутины и хочет быстро увидеть результат.

Почему интервальные тренировки эффективны

Главное отличие интервального формата в том, что периоды работы и отдыха чередуются. Когда вы выкладываетесь в течение 30 секунд, организм запускает мощные механизмы выносливости. Во время отдыха мышцы восстанавливаются, но сердечно-сосудистая система продолжает работать на высоких оборотах. В результате повышается выносливость, сжигается больше калорий и укрепляются все группы мышц.

Многие фитнес-тренеры отмечают, что даже короткая тренировка в таком режиме может быть полезнее получасового равномерного кардио. А если добавить силовые элементы, эффект усиливается: тело становится не только выносливее, но и сильнее.

Советы шаг за шагом

Чтобы получить от тренировки максимум, придерживайтесь простых правил:

  1. Подготовьте таймер — удобно использовать фитнес-приложения на смартфоне.

  2. Перед занятием выполните разминку: вращения суставов, лёгкие приседания, прыжки на месте.

  3. Делайте каждое упражнение по 30 секунд с максимальной отдачей.

  4. Отдыхайте до конца минуты, затем переходите к следующему движению.

  5. После завершения круга сделайте паузу в 30 секунд и повторите ещё два раза.

  6. В финале проведите заминку: потяните мышцы ног, рук и спины.

Такой алгоритм подходит и для занятий дома, и для тренировок в зале. Минимум инвентаря, максимум пользы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Пренебрежение разминкой

  • Выполнение движений без усилия

  • Игнорирование правильного дыхания

Если пропустить разминку, риск травм и растяжений возрастает. Делайте хотя бы 5-7 минут простых движений: махи руками, вращения плечами, лёгкая пробежка на месте.
Если выполнять упражнения в полсилы, эффективность падает, а калории сгорают медленнее. Выкладывайтесь на максимум даже при усталости.
Если забыть о дыхании, появляется головокружение и быстрое утомление. Запомните простое правило: усилие — на выдохе, расслабление — на вдохе.

А что если…

А что если у вас нет времени даже на 20 минут? Можно сделать только один круг. Такой экспресс-вариант тоже даст толчок обмену веществ. А что если нет коврика? Подойдут даже обыкновенные кроссовки и немного свободного пространства. Главное — желание двигаться.

FAQ

  1. Сколько времени занимает такая тренировка?
    Полный комплекс с разминкой и заминкой займёт около 25 минут.

  2. Нужен ли инвентарь?
    Нет, достаточно кроссовок и удобной одежды.

  3. Что лучше: интервальная тренировка или кардио?
    Если цель — похудение и улучшение выносливости, интервальные занятия сжигают больше калорий за меньшее время.

  4. Можно ли заниматься каждый день?
    Нет, мышцам нужно восстановление. Оптимально — 3-4 раза в неделю.

Мифы и правда

  • Интервальные тренировки подходят только спортсменам

  • Короткая тренировка бесполезна

  • Без оборудования результат невозможен

На самом деле при правильной технике заниматься может даже новичок. Интенсивность компенсирует короткую продолжительность, а упражнения с собственным весом дают результат не хуже гантелей.

Сон и психология

Регулярные интервальные тренировки положительно влияют на нервную систему. После таких занятий тело вырабатывает эндорфины — гормоны радости, снижающие уровень стресса. Люди, практикующие такой формат, отмечают, что сон становится глубже, а пробуждение — легче. Вечерняя короткая сессия помогает снять напряжение после рабочего дня и настроиться на отдых.

3 интересных факта

  • Интервальные тренировки впервые применялись для подготовки легкоатлетов ещё в середине XX века

  • По исследованиям, сжигание жира после сессии может продолжаться до 24 часов

  • Многие фитнес-браслеты и смарт-часы имеют специальные режимы для HIIT, которые помогают отслеживать интервалы

Исторический контекст

  1. В 1950-х шведские тренеры начали использовать "фартлек" — переменный бег, ставший предшественником современных интервальных программ.

  2. В 1980-х на основе этого метода появились первые коммерческие аэробные тренировки в США.

  3. Сегодня интервальные тренировки — основа программ в фитнес-клубах, приложениях и онлайн-марафонах.

Упражнения комплекса

  • Воздушные броски в приседании с приставлением ног

  • Махи назад с подтягиванием колена к груди в позе собаки мордой вниз

  • Поочерёдное касание коленей в "звезде"

  • "Медвежья" проходка

  • Переход с коленей в приседание с руками за головой

Сделайте три круга, и вы почувствуете, как работает каждое мышечное волокно. Такой формат подарит бодрость и заметный прогресс уже через несколько недель.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Упражнения 7 на 7: бёрпи, отжимания и прыжки для силы и выносливости сегодня в 5:10

Семь кругов против усталости: тренировка, которая выбивает скуку из головы

Эта программа из семи упражнений поможет встряхнуться и вернуть энергию всего за 20 минут. Скука исчезнет после первого круга.

Читать полностью » Профессор Симоне Пеллигра: шесть упражнений на растяжку укрепляют спину сегодня в 4:25

Простая растяжка, которая меняет не только осанку, но и настроение

Простые упражнения на растяжку спины помогут снизить дискомфорт и сохранить подвижность. Разбираем техники, которые стоит включить в ежедневный ритуал.

Читать полностью » ВОЗ рекомендовала овощи, фрукты и бобовые вместо жёстких диет для снижения веса сегодня в 4:10

Обещали похудеть, но сорвались? Вот как избежать ошибок, которые ломают мотивацию

Хотите подтянуть тело и почувствовать силу? Мы собрали советы и проверенные инструменты, которые помогут встроить спорт и питание в вашу жизнь без надрыва.

Читать полностью » Medportal: ранние пробежки снижают стресс и повышают концентрацию на работе сегодня в 3:38

Неделя ранних подъёмов: что скрывает жизнь до рассвета

Неделя утренних тренировок изменила рутину автора и подарила неожиданные открытия. Почему ранние пробежки могут быть лучше вечерних — в материале.

Читать полностью » Артур Джонс в 1975 году ввёл термин metabolic conditioning: что это значит сегодня сегодня в 3:10

Армия, пожарные и бойцы ММА давно используют этот метод: теперь он доступен каждому

Метконы помогают прокачать тело и выносливость, ускоряют обмен веществ и делают спорт азартным. Разбираем, как встроить их в режим.

Читать полностью » Диетолог Ахуньянова заявила, что лёгкий спорт полезнее изнуряющих тренировок сегодня в 2:16

Тело после моря требует реванша: как мягко включить скрытые резервы

Вернуться к форме после отпуска проще, чем кажется. Десять шагов помогут восстановить энергию и привычный ритм, без крайних диет и стресса.

Читать полностью » Приседания и становая тяга признаны основными упражнениями для роста ног и ягодиц сегодня в 2:10

Рост мышц запрограммирован? Развенчиваем миф о плохой наследственности

Почему у одних мышцы растут быстро, а у других едва заметно? Разбираем главные причины и показываем рабочие способы ускорить прогресс.

Читать полностью » Врач-диетолог Ахуньянова: пилатес помогает снизить вес без кардио сегодня в 1:28

Кардио против пилатеса: результат удивит даже скептиков

5 простых упражнений, которые заменят кардио и помогут подтянуть фигуру. Узнайте, как пилатес способен менять тело всего за 15 минут в день.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Укроп быстрее растёт при замачивании семян и правильной заделке в подготовленную почву
Наука

Сердце мышей в космосе впервые исследовали на "Бион-М" - Александр Андреев-Андриевский
Еда

Рулет из печенья с творогом и мандаринами без выпечки сохраняет форму после охлаждения
Еда

Кабачки с сыром и чесноком сохраняют сочность при жарке
Туризм

Турфан в Синьцзяне: самый жаркий город Китая и виноградная столица страны
Авто и мото

BMW снизила продажи электрифицированных моделей в США в третьем квартале 2025 года
Красота и здоровье

Гастроэнтеролог Елена Пехотина: поздний ужин повышает риск ожирения и проблем с ЖКТ
Технологии

LinkedIn: работодатели всё чаще требуют навыков работы с искусственным интеллектом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet