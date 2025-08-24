Упражнения простые, но эффект мощный: схема на выносливость из 3 шагов
Три раунда по восемь минут — именно столько займёт эта программа, которая проверит на прочность и силу воли. Чем быстрее удастся выполнить каждое задание, тем больше времени останется на отдых перед следующим раундом. Но расслабляться рано: цель — выдержать темп до конца.
Основная схема
В течение каждого восьмиминутного интервала нужно пройти три испытания:
- гребля на 800/1000 метров,
- 15 боковых бёрпи через гребной тренажёр,
- 30 бросков медбола в стену.
Отдых длится оставшееся время интервала.
Нормы для бросков:
- женщины — мяч 14 фунтов, цель на высоте 9 футов;
- мужчины — мяч 20 фунтов, цель на высоте 10 футов.
Стратегия и стимул
Тренировка построена так, чтобы заставить тело работать на пределе. Чем быстрее выполняются задания, тем дольше отдых и тем выше шанс качественно отработать следующий раунд. Оптимальная пауза — не меньше минуты, но при хорошем темпе можно "заработать" и больше двух минут отдыха. Главное — не экономить силы, а работать в полную мощь.
Масштабирование под уровень подготовки
Если объём кажется слишком большим, нагрузку можно адаптировать:
- уменьшить дистанцию на гребном тренажёре;
- сократить количество бросков медбола;
- заменить боковые бёрпи на более щадящие варианты — шаги через тренажёр или
- обычные бёрпи на месте.
Альтернативы при травмах или ограничениях:
- подъёмы вверх-вниз вместо бёрпи,
- фронтальные приседания или жимовые швунги с медболом,
- велотренажёр Echo (1750/2500 м) или бег на 800 м вместо гребли.
Упрощённые варианты
Средний уровень:
- гребля 600/750 м,
- 15 боковых бёрпи,
- 20 бросков медбола.
- Мячи: женщины — 10 фунтов, мужчины — 14 фунтов.
Начинающие:
- гребля 400/500 м,
- 10 бёрпи,
- 15 бросков медбола.
- Мячи: женщины — 6 фунтов, мужчины — 10 фунтов.
Совет тренера
Чтобы ускорить броски мяча в стену, важно не ждать его падения. Хватайте снаряд на отскоке и сразу тяните вниз для следующего повторения — это позволит держать высокий темп без лишних пауз.
