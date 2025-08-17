Броски медбола и гребля в одном комплексе — неожиданный эффект этой комбинации поражает
Сегодняшняя тренировка построена на системе интервалов. Каждый раунд длится 8 минут, и чем быстрее вы справитесь с заданиями, тем больше времени останется на отдых. Это значит, что именно ваш темп определяет качество восстановления перед следующим раундом.
Основной вариант
- Гребля: 800/1000 м
- 5 боковых бёрпи через гребной тренажёр
- 30 бросков медицинского мяча в стену
Снаряды:
- женщинам — мяч 14 фунтов, цель — 9 футов
- мужчинам — мяч 20 фунтов, цель — 10 футов
Отдыхайте до конца 8-минутного интервала. Оптимальная цель — минимум 1 минута восстановления, но при максимальной скорости реально получить и 2 минуты.
Средний вариант
- Гребля: 600/750 м
- 15 боковых бёрпи
- 20 бросков мяча в стену
Снаряды:
- женщинам — мяч 10 фунтов, цель — 9 футов
- мужчинам — мяч 14 фунтов, цель — 10 футов
Для начинающих
- Гребля: 400/500 м
- 10 бёрпи
- 15 бросков мяча в стену
Снаряды:
- женщинам — мяч 6 фунтов, цель — 9 футов
- мужчинам — мяч 10 фунтов, цель — 10 футов
Масштабирование под себя
Если дистанция на гребном тренажёре кажется слишком большой — сократите её. Броски можно адаптировать, снижая вес мяча или высоту цели.
- Вместо боковых бёрпи через тренажёр используйте шаг через него или обычные бёрпи на месте.
- При травмах допускается замена бёрпи на подъёмы вверх-вниз.
- Если приседания даются тяжело — можно заменить их фронтальными приседаниями с медболом или жимовыми швунгами.
- Для замены гребли: бег на 800 м или велотренажёр Echo на 1750/2500 м.
Стратегия выполнения
Главная цель — сохранять высокий темп на протяжении всей тренировки. Не стоит "экономить силы" внутри одного интервала. Каждый раунд — это шанс проверить свой предел.
Советы тренера
Чтобы увеличить скорость бросков в стену, не ждите, пока мяч полностью вернётся вниз. Ловите его в момент отскока и сразу направляйте в новое движение. Это позволит сохранить ритм и добавить динамики.
