Броски медбола и гребля в одном комплексе — неожиданный эффект этой комбинации поражает

Сегодняшняя тренировка построена на системе интервалов. Каждый раунд длится 8 минут, и чем быстрее вы справитесь с заданиями, тем больше времени останется на отдых. Это значит, что именно ваш темп определяет качество восстановления перед следующим раундом.

Основной вариант

Гребля: 800/1000 м

5 боковых бёрпи через гребной тренажёр

30 бросков медицинского мяча в стену

Снаряды:

женщинам — мяч 14 фунтов, цель — 9 футов

мужчинам — мяч 20 фунтов, цель — 10 футов

Отдыхайте до конца 8-минутного интервала. Оптимальная цель — минимум 1 минута восстановления, но при максимальной скорости реально получить и 2 минуты.

Средний вариант

Гребля: 600/750 м

15 боковых бёрпи

20 бросков мяча в стену

Снаряды:

женщинам — мяч 10 фунтов, цель — 9 футов

мужчинам — мяч 14 фунтов, цель — 10 футов

Для начинающих

Гребля: 400/500 м

10 бёрпи

15 бросков мяча в стену

Снаряды:

женщинам — мяч 6 фунтов, цель — 9 футов

мужчинам — мяч 10 фунтов, цель — 10 футов

Масштабирование под себя

Если дистанция на гребном тренажёре кажется слишком большой — сократите её. Броски можно адаптировать, снижая вес мяча или высоту цели.

Вместо боковых бёрпи через тренажёр используйте шаг через него или обычные бёрпи на месте.

При травмах допускается замена бёрпи на подъёмы вверх-вниз.

Если приседания даются тяжело — можно заменить их фронтальными приседаниями с медболом или жимовыми швунгами.

Для замены гребли: бег на 800 м или велотренажёр Echo на 1750/2500 м.

Стратегия выполнения

Главная цель — сохранять высокий темп на протяжении всей тренировки. Не стоит "экономить силы" внутри одного интервала. Каждый раунд — это шанс проверить свой предел.

Советы тренера

Чтобы увеличить скорость бросков в стену, не ждите, пока мяч полностью вернётся вниз. Ловите его в момент отскока и сразу направляйте в новое движение. Это позволит сохранить ритм и добавить динамики.