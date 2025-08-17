Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мужчина делает бёрпи
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:14

Броски медбола и гребля в одном комплексе — неожиданный эффект этой комбинации поражает

Интервальная тренировка: гребля, бёрпи и броски медбола в 8-минутных раундах

Сегодняшняя тренировка построена на системе интервалов. Каждый раунд длится 8 минут, и чем быстрее вы справитесь с заданиями, тем больше времени останется на отдых. Это значит, что именно ваш темп определяет качество восстановления перед следующим раундом.

Основной вариант

  • Гребля: 800/1000 м
  • 5 боковых бёрпи через гребной тренажёр
  • 30 бросков медицинского мяча в стену

Снаряды:

  • женщинам — мяч 14 фунтов, цель — 9 футов
  • мужчинам — мяч 20 фунтов, цель — 10 футов

Отдыхайте до конца 8-минутного интервала. Оптимальная цель — минимум 1 минута восстановления, но при максимальной скорости реально получить и 2 минуты.

Средний вариант

  • Гребля: 600/750 м
  • 15 боковых бёрпи
  • 20 бросков мяча в стену

Снаряды:

  • женщинам — мяч 10 фунтов, цель — 9 футов
  • мужчинам — мяч 14 фунтов, цель — 10 футов

Для начинающих

  • Гребля: 400/500 м
  • 10 бёрпи
  • 15 бросков мяча в стену

Снаряды:

  • женщинам — мяч 6 фунтов, цель — 9 футов
  • мужчинам — мяч 10 фунтов, цель — 10 футов

Масштабирование под себя

Если дистанция на гребном тренажёре кажется слишком большой — сократите её. Броски можно адаптировать, снижая вес мяча или высоту цели.

  • Вместо боковых бёрпи через тренажёр используйте шаг через него или обычные бёрпи на месте.
  • При травмах допускается замена бёрпи на подъёмы вверх-вниз.
  • Если приседания даются тяжело — можно заменить их фронтальными приседаниями с медболом или жимовыми швунгами.
  • Для замены гребли: бег на 800 м или велотренажёр Echo на 1750/2500 м.

Стратегия выполнения

Главная цель — сохранять высокий темп на протяжении всей тренировки. Не стоит "экономить силы" внутри одного интервала. Каждый раунд — это шанс проверить свой предел.

Советы тренера

Чтобы увеличить скорость бросков в стену, не ждите, пока мяч полностью вернётся вниз. Ловите его в момент отскока и сразу направляйте в новое движение. Это позволит сохранить ритм и добавить динамики.

