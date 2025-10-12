Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Приседания
Приседания
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 3:50

Тренировка, где отдых длится меньше, чем вдох — и именно в этом секрет результата

Фитнес-тренер Идалис Веласкес представила интервальную тренировку для развития силы и выносливости

Интервальные тренировки давно зарекомендовали себя как один из самых эффективных способов развить силу, выносливость и улучшить общее физическое состояние. Они идеально подходят тем, кто не готов тратить часы на занятия, но хочет получить максимальную отдачу за короткое время. Фитнес-тренер Идалис Веласкес (Idalis Velazquez) создала серию упражнений, которые помогут укрепить корпус, улучшить координацию и сжечь немало калорий.

Суть интервальной тренировки

Интервальный метод заключается в чередовании активной работы и коротких периодов отдыха. Благодаря этому мышцы не успевают полностью восстановиться, что усиливает эффект и помогает ускорить метаболизм. Такая схема подходит как новичкам, так и продвинутым спортсменам — всё зависит от выбранного соотношения времени работы и отдыха. Новички могут начинать с 30 секунд активности и 30 секунд отдыха, а опытные — работать по схеме 50 на 10.

Тренировка Идалис построена на упражнениях с собственным весом, не требует оборудования и может выполняться где угодно — дома, в спортзале, на улице. Главное — не спешить и следить за техникой.

Основные упражнения комплекса

В программе семь движений, каждое из которых прорабатывает разные группы мышц и требует хорошей координации. Все упражнения выполняются одно за другим без длинных пауз.

  • Шаги вбок в полуприседе с выпрыгиваниями — включают ягодицы и бёдра, заставляют работать сердечно-сосудистую систему.

  • Касание коленей в планке с прыжком в полуприсед — развивает мышцы пресса и плеч, тренирует баланс.

  • Боковые выпады с подъёмом колена — активизируют внутреннюю и наружную поверхность бедра.

  • "Червь" с двойным отжиманием — укрепляет грудь, руки и спину, развивает гибкость.

  • "Скалолаз" накрест — помогает проработать пресс и повысить выносливость.

  • Прыжковые выпады — динамичное упражнение, которое усиливает работу ног и ягодиц.

  • "Медвежья" планка с касанием четырёх точек — задействует корпус, плечи и мышцы рук.

Каждое упражнение длится 30-50 секунд, затем следует короткий отдых. После всех семи движений сделайте минутную паузу и повторите круг ещё 2-3 раза.

Советы шаг за шагом

  1. Перед началом разминки уделите 5-7 минут лёгким движениям: махи руками, повороты корпуса, прыжки на месте. Это подготовит суставы и мышцы.

  2. Во время тренировки держите спину ровной, не сутультесь. Контролируйте дыхание — вдох на усилии, выдох при возвращении в исходное положение.

  3. Если чувствуете усталость, уменьшите темп, но не останавливайтесь. Постепенно организм адаптируется.

  4. После завершения комплекса выполните растяжку. Это поможет снять напряжение с мышц и ускорить восстановление.

  5. Чтобы повысить эффективность, добавляйте к занятию скакалку, фитнес-резинки или гантели — это увеличит нагрузку на мышцы.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: выполнение упражнений без разогрева.

  • Последствие: риск травмы коленей и поясницы.

  • Альтернатива: короткая разминка перед стартом, использование разогревающего крема для суставов.

  • Ошибка: игнорирование отдыха между подходами.

  • Последствие: переутомление и потеря эффективности.

  • Альтернатива: придерживайтесь временного интервала — отдыхайте 10-30 секунд.

  • Ошибка: неправильное положение корпуса в планке.

  • Последствие: нагрузка уходит с мышц кора на поясницу.

  • Альтернатива: держите корпус прямым, при необходимости выполняйте упражнение с колен.

А что если нет времени на полную тренировку?

Если день выдался насыщенным, можно выполнить короткую версию тренировки — выбрать любые три упражнения и сделать их по два круга. Такой мини-комплекс займёт всего 10 минут, но позволит сохранить активность и заряд энергии. Главное — выполнять движения осознанно и в хорошем темпе.

Плюсы и минусы интервальной тренировки

Плюсы:

  • развивает силу, гибкость и выносливость одновременно;

  • не требует оборудования и большого пространства;

  • ускоряет метаболизм и способствует жиросжиганию;

  • повышает тонус мышц и улучшает осанку.

Минусы:

  • требует концентрации и самоконтроля;

  • неподходит людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями без консультации врача;

  • в первые дни может вызывать сильную мышечную боль.

Несмотря на минусы, интервальные тренировки признаны одним из самых эффективных методов поддержания формы при минимальных временных затратах.

Часто задаваемые вопросы

Как часто выполнять тренировку?
Оптимально — 3-4 раза в неделю, чтобы тело успевало восстанавливаться.

Можно ли делать её по утрам?
Да, утренние занятия активизируют обмен веществ. Главное — не забывайте о разминке и лёгком завтраке.

Что делать, если нет сил закончить круг?
Сократите время работы до 20 секунд или уберите одно упражнение. Постепенно возвращайте полную нагрузку.

Помогает ли эта тренировка похудеть?
Да, особенно если сочетать её с правильным питанием и достаточным количеством сна.

Какие мышцы работают сильнее всего?
Основная нагрузка приходится на бёдра, ягодицы, пресс и плечевой пояс.

Мифы и правда

  • Миф: интервальные тренировки подходят только спортсменам.

  • Правда: они адаптируются под любой уровень подготовки — от новичков до профессионалов.

  • Миф: без спортивного оборудования результат будет слабым.

  • Правда: собственный вес тела даёт достаточно нагрузки для тонуса и рельефа.

  • Миф: заниматься можно без отдыха между днями.

  • Правда: без восстановления мышцы не успевают адаптироваться, и прогресс замедляется.

3 интересных факта

  1. Исследования показывают, что интервальные тренировки повышают уровень эндорфинов, улучшая настроение и уменьшая стресс.

  2. После 20-минутной интервальной сессии организм продолжает сжигать калории ещё несколько часов.

  3. Тренировки с короткими интервалами повышают чувствительность к инсулину и улучшают обмен веществ.

Эта тренировка Идалис Веласкес — отличный пример того, как можно совмещать кардио, силовую нагрузку и работу над координацией. Если выполнять её регулярно, уже через несколько недель вы почувствуете, как тело становится сильнее и выносливее, а энергия — стабильнее в течение дня.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Программа тренировок без инвентаря от фитнес-инструкторов: укрепляем мышцы и координацию сегодня в 1:10
Полчаса дома — и мышцы включаются, как после спортзала: программа для тех, кто не ищет оправданий

Для этой тренировки не нужно оборудование и спортзал. Разбираемся, как за полчаса дома проработать всё тело и почувствовать эффект полноценной нагрузки.

Читать полностью » Фитнес-тренер Таня Поппетт показала комплекс для укрепления корпуса без прыжков сегодня в 0:50
Спокойствие, от которого болят мышцы: секрет метода Тани Поппетт

Этот короткий комплекс без прыжков и оборудования укрепляет мышцы кора и улучшает контроль тела. Разбираемся, как правильно выполнять упражнения.

Читать полностью » Комплекс упражнений без оборудования за 11 минут повышает выносливость и тонус мышц сегодня в 0:10
Тело проснётся раньше вас: короткий комплекс, который заряжает на целый день

Всего 11 минут — и ваши ноги почувствуют настоящую работу. Разбираемся, как выполнить короткую, но мощную тренировку без оборудования.

Читать полностью » Men Today: похудеть можно без изнурительных тренировок благодаря методу LISS вчера в 23:26
Пульс в норме, жир уходит: режим, который врачи прописали бы всем

Оказывается, похудеть можно без марафонов и изнуряющих нагрузок. Рассказываем, как «антитренировки» LISS помогают мягко вернуть форму и энергию.

Читать полностью » Силовые тренировки после 30 лет повышают тестостерон и замедляют старение — Вакулина вчера в 22:28
30 лет — не приговор: упражнения, которые тормозят старение на гормональном уровне

После 30 лет тело начинает требовать другого подхода. Узнайте, как силовые тренировки помогают мужчинам сохранить здоровье, энергию и уверенность.

Читать полностью » Исследование Университета Сан-Паулу: сила мышц помогает быстрее восстановиться после COVID-19 вчера в 21:31
Сильные мышцы — сильный иммунитет: как физическая форма помогает восстановиться после COVID-19

Учёные выяснили, что сила мышц может повлиять на то, как быстро человек восстанавливается после COVID-19. Почему это работает — и как укрепить тело без перегрузок.

Читать полностью » Исследование показало: сплит и тренировки всего тела дают одинаковый прирост силы и мышечной массы вчера в 20:27
День ног или всё тело сразу? Исследования поставили точку в фитнес-споре

Как выбрать между сплит-тренировками и занятиями на всё тело? Разбираем, что эффективнее для набора массы, экономии времени и равномерного развития мышц.

Читать полностью » Эффективная домашняя тренировка без оборудования: советы и техника выполнения вчера в 19:50
Тридцать минут, которые заменят спортзал: универсальная тренировка для любого уровня

Эта функциональная тренировка без оборудования поможет укрепить мышцы и повысить выносливость. Разбираемся, как правильно её выполнять дома.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Fiat: версия Argo HGT остаётся востребованной спустя четыре года после снятия
Спорт и фитнес
Круговая тренировка для дома: комплекс упражнений для выносливости и тонуса
Дом
Специалисты предупредили, что личинки вредителей могут попасть в крупу ещё на производстве
Садоводство
Забор для частного дома должен быть выше полутора метров
Еда
Салат с копчёной курицей и сухариками сохраняет хрустящую текстуру при правильном приготовлении
Еда
Тушёная тыква с луком и зеленью получается нежной
Авто и мото
Эксперт Абрамов: несоблюдение давления в шинах сокращает их ресурс на 20%
Технологии
Apple удвоила максимальные выплаты по программе Security Bounty до 2 млн долларов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet