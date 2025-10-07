Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка тренируется
Девушка тренируется
© Pravda.Ru by Елена Галабаева
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 8:50

Как превратить 20 минут в невероятную выносливость: новый тренд в тренировках

Эффективность растяжки: как избежать травм и улучшить спортивные показатели

Если ваша цель — не только укрепить мышцы, но и улучшить выносливость, этот комплекс упражнений станет отличным выбором. Он охватывает различные группы мышц, включая ноги, пресс, руки, плечи и сгибатели бедра, обеспечивая полноценную нагрузку. Хотя интенсивность таких тренировок не сравнима с тяжёлыми занятиями с гирями или штангой, они всё равно могут быть достаточно сложными для новичков. Главное — правильно подобрать нагрузку под свой уровень подготовки.

Одним из преимуществ данной тренировки является её способность улучшать кардио-показатели. Интервальный подход позволяет повышать выносливость не хуже, чем длительное кардио. За 30-40 минут интенсивных упражнений можно получить такой же эффект, как от пробежки трусцой, но с меньшей нагрузкой на суставы.

Упражнения для тренировки

Для выполнения комплекса вам нужно будет пройти шесть упражнений, которые можно выполнять в формате интервалов. Каждый подход следует выполнять с минимальными перерывами, чтобы повысить интенсивность.

  1. Приседания с прыжком вбок - укрепляют ноги и ягодичные мышцы.

  2. Ходьба в планке с разворотом корпуса - развивает плечи, спину и пресс.

  3. Пульсация в выпаде с чередованием ног - улучшает гибкость и укрепляет бедра.

  4. Отжимания с разворотом вбок и касанием стопы - активируют грудные и плечевые мышцы.

  5. Подъём с колен и прыжок из приседа - укрепляет бедра и ягодицы.

  6. Колено к локтю в упоре лёжа со сменой положений - тренирует пресс, плечи и спину.

Каждое упражнение выполняется в течение установленного времени, после чего следует отдых. Время работы и отдыха регулируется в зависимости от уровня вашей подготовки.

Как правильно подобрать время для интервалов?

Если вы только начинаете тренироваться, для вас идеально подойдёт схема "20 секунд работы — 40 секунд отдыха". Это даст вам возможность восстановить силы между подходами, не перегружая организм. Более опытным спортсменам можно попробовать схемы "30 секунд работы — 30 секунд отдыха" или "40 секунд работы — 20 секунд отдыха". Если вы готовы к серьёзной нагрузке, вариант "50 секунд работы — 10 секунд отдыха" даст вам возможность серьёзно проработать выносливость.

План тренировки

Для максимальной эффективности выполните все упражнения подряд, а затем отдохните. Повторите цикл 4-6 раз, в зависимости от вашей физической подготовки. Такой подход позволяет не только нарастить мышцы, но и значительно улучшить кардио-выносливость.

Мифы и правда

  • Миф: Интервальные тренировки не так эффективны для кардио, как долгие пробежки.

  • Правда: интервальная тренировка позволяет достигнуть того же кардио-эффекта, что и продолжительные пробежки, при этом с меньшей нагрузкой на суставы.

  • Миф: Такой комплекс подходит только для опытных спортсменов.

  • Правда: несмотря на интенсивность, упражнения можно адаптировать под любой уровень физической подготовки, начиная с самых простых вариантов.

  • Миф: Выносливость можно развивать только с помощью кардио-тренировок.

  • Правда: интервальные тренировки отлично развивают выносливость, сочетая кардио и силовую нагрузку.

А что если…

  • вам нужно улучшить не только выносливость, но и силу? В этом случае добавьте к вашему тренировочному плану упражнения с отягощениями или силовые тренировки, чтобы создать баланс между кардио и силовой нагрузкой.

FAQ

  1. Как выбрать подходящий вариант тренировки для меня?
    — Начинающим лучше начать с схемы "20 секунд работы — 40 секунд отдыха". С каждым разом увеличивайте продолжительность работы, уменьшив время отдыха.

  2. Сколько времени нужно для восстановления после такой тренировки?
    — Время восстановления зависит от вашего уровня подготовки, но обычно хватает 1-2 дней для полноценного восстановления.

  3. Какие упражнения стоит добавлять к этому комплексу для улучшения результата?
    — Для большего эффекта добавьте упражнения с весом, такие как приседания с гантелями или становая тяга.

Исторический контекст

Впервые интервальные тренировки были популяризированы в 1970-х годах в Японии, когда учёные и тренеры начали исследовать их влияние на выносливость и здоровье. Сегодня они активно используются в спортивной медицине и фитнесе по всему миру.

Интересные факты

  1. Интервальные тренировки с высокой интенсивностью могут сжигать до 30% больше жира по сравнению с обычным кардио.

  2. За 15 минут интенсивной тренировки можно сжигать больше калорий, чем за 30 минут медленного бега.

  3. Исследования показывают, что интервальные тренировки улучшают кровообращение и укрепляют сердечно-сосудистую систему.

Такая тренировка станет отличным дополнением к любому фитнес-плану и поможет вам не только улучшить выносливость, но и развить силу и выносливость мышц.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Интенсивная тренировка для ног: выпрыгивание из приседа и подъём с выносом колена сегодня в 4:50
Почему тренировки с интенсивным отдыхом могут стать вашей лучшей привычкой

Тренировка для повышения выносливости и сжигания жира с короткими интервалами работы и отдыха. Разбираемся, как это помогает достичь лучших результатов.

Читать полностью » Спортивный физиолог заявил, что приседания активируют почти все крупные мышцы тела сегодня в 4:22
Одно движение — и в работу включается всё тело: сила начинается с приседа

Приседания со штангой укрепляют ноги, ягодицы и спину, активируют гормон роста и формируют спортивную осанку. Но их эффект зависит от правильной техники.

Читать полностью » Как упражнение Пожарный гидрант помогает активировать ягодичные мышцы сегодня в 4:10
Не верите в разминку? Откроется ужасная правда о том, что происходит с вашим телом

Тренировка с высокоинтенсивными интервалами, направленная на проработку всех мышечных групп, помогает улучшить выносливость и сжигать жир. Разбираемся, как правильно подготовиться к интенсивной нагрузке.

Читать полностью » Болгарский сплит-присед с гантелей: эффективное упражнение для ягодиц и бёдер сегодня в 3:50
Эффективность этих упражнений ошеломит вас: секреты идеальных бёдер и ягодиц

Этот комплекс упражнений поможет прокачать ягодицы и бёдра. Разбираемся, какие движения нужно включить в программу для быстрого результата.

Читать полностью » Спортивный врач: при болях в пояснице гиперэкстензия может быть противопоказана сегодня в 3:26
Гиперэкстензия укрепляет спину — или разрушает её? Всё решает один нюанс

Гиперэкстензия укрепляет спину, улучшает осанку и формирует красивые ягодицы. Но важно знать: одно неверное движение может превратить пользу в вред.

Читать полностью » Суперсеты на антагонисты и одну группу мышц: что выбрать для роста мышц сегодня в 3:10
Вы всё делаете не так: как суперсеты могут изменить вашу тренировку.

Суперсеты — это один из самых эффективных методов тренировки, который помогает не только сэкономить время, но и усилить результаты. Разбираемся, как они работают и кому подойдут.

Читать полностью » Силовые тренировки с чемоданом: комплекс для ног, спины и рук сегодня в 2:50
Тренировка, которую нельзя пропустить: чемодан вместо гирь и штанг

Комплекс упражнений с чемоданом помогает развить все основные группы мышц и улучшить выносливость. Разбираемся, как правильно его выполнить.

Читать полностью » Спортивный врач Жиль Тесту: пилатес эффективен при терапии позвоночника сегодня в 2:15
Когда дыхание совпадает с шумом волн: спорт по-корсикански

В Аяччо пилатес стал больше, чем просто спортом — это стиль жизни, объединяющий здоровье, эстетику и осознанность. Почему он завоевал сердца жителей Корсики?

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Исследования показали: у большинства взрослых кошек непереносимость лактозы
Садоводство
Денежное дерево требует света, редкого полива и сбалансированных удобрений — Ольга Лисовская
Технологии
Автономные хирургические системы провели первые операции без управления человеком
Спорт и фитнес
Ошибки при отжиманиях: как избежать травм и повысить эффективность
Садоводство
Фэн-шуй объясняет: количество стеблей бамбука определяет сферу удачи в доме
Наука
Физики обнаружили расхождение между движением Солнечной системы и диполем реликтового фона
Еда
Картофельное пюре с грибами сохраняет нежную текстуру при правильном приготовлении
Еда
Курица в духовке целиком сохраняет сочность благодаря правильному температурному режиму
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet