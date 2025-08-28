Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Иван Петровский Опубликована сегодня в 8:10

Кардио без рутины: тренировка, которая меняет тело за месяц

Тренер Nike Холли Рилинджер назвала пользу интервального кардио для похудения

Представьте себе тренировку, которая сжигает калории быстрее обычного кардио, требует меньше времени и при этом доставляет удовольствие. Речь идёт об интервальных тренировках — формате, который уже давно зарекомендовал себя как один из самых эффективных способов укрепить тело и улучшить выносливость. В отличие от привычного монотонного часа на беговой дорожке, интервалы держат вас в тонусе, заставляя чередовать высокую интенсивность и короткие паузы для восстановления.

Почему интервалы работают

По данным клиники Майо, такая методика позволяет не только расходовать больше калорий за меньшее время, но и продолжать их "сжигать" даже после окончания тренировки. Этот эффект называется afterburn. Тренер Nike и создатель программы The LIFTED Холли Рилинджер подчёркивает:

"Если вы действительно выкладываетесь в каждом интервале, результаты приходят быстрее. Главное — сконцентрироваться на конкретном отрезке, а не думать о всей тренировке сразу".

Ещё один плюс: интервальные схемы легко адаптируются под любой вид кардио. Это может быть скакалка, велосипед, бег или даже эллиптический тренажёр. Можно менять нагрузки каждую неделю, чтобы сохранить интерес и избежать рутины.

Подходит каждому

Главное преимущество интервалов — универсальность. Независимо от того, новичок вы или в отличной форме, программа будет работать. Всё дело в интенсивности: если ваша "десятка" на шкале усилий — это короткий спринт, то у новичка "десяткой" может быть быстрая ходьба.

Рилинджер советует:

"Если вы в отличной форме — эти тренировки помогут вам расти. Если начинаете с нуля — они помогут вам стартовать".

Осознанность как часть тренировки

Неожиданно, но прежде чем включить секундомер, стоит уделить пару минут медитации. Это помогает "выключить" посторонние мысли и сосредоточиться на движении. Рилинджер утверждает:

"Если мы присутствуем на тренировке лишь наполовину, это потерянное время. Лучше сначала очистить голову и только потом включаться в процесс".

Четырёхнедельная программа

Интервальные тренировки работают по принципу прогрессии: каждую неделю нагрузка чуть увеличивается.

Пример прогрессии:

  • Неделя 1 — короткие спринты по 10-20 секунд с длинными паузами.
  • Неделя 2 — спринты становятся длиннее (до 30 секунд), паузы сокращаются.
  • Неделя 3 — доходит до минутных рывков, требующих серьёзной концентрации.
  • Неделя 4 — чередование 30- и 60-секундных спринтов, после которых чувствуешь, что стал сильнее.

Ключ к успеху — держать себя в рамках: на спринте выйти хотя бы на "7 из 10" по усилиям, а на восстановлении снизить интенсивность до комфортного уровня.

Немного фактов

  • Интервалы ускоряют метаболизм до 24 часов после тренировки.
  • Учёные отмечают, что интервальные схемы эффективнее обычного кардио для улучшения работы сердца.
  • Даже 15-20 минут интервального кардио могут быть продуктивнее часа "ровной" нагрузки.

    Интервальное кардио — это способ сделать тренировку короче, но продуктивнее, внести разнообразие и ощутить реальные изменения в теле уже через месяц. Главное — честно работать в каждом интервале и помнить о балансе нагрузки и восстановления.

