Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бег
Бег
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:11

5×800 метров за тренировку: многие сдаются на третьем раунде

Бег 800 метров пять раундов с отдыхом 3 минуты: инструкция для спортсменов

Сегодняшнее занятие обещает стать настоящим вызовом. Пять раундов по 800 метров — это не просто пробежка, а проверка выносливости и силы духа. Отдых между забегами составляет всего три минуты, так что настраиваться нужно серьёзно.

Организаторы предлагают сравнить результаты с предыдущей датой — 24 июня, чтобы оценить прогресс.

Стимул и стратегия

Полмили — одна из самых тяжёлых дистанций в лёгкой атлетике. Важно помнить свой прежний результат, чтобы правильно распределить силы. Главная цель — пробежать все интервалы максимально быстро и при этом постараться уложиться в одинаковое время.

Новичкам рекомендуется сократить дистанцию, чтобы каждый отрезок занимал меньше пяти минут. Спортсмены среднего уровня могут следовать инструкции полностью. И, конечно, не стоит забывать о главном — удовольствие от процесса.

Варианты нагрузки

Для разных уровней подготовки предусмотрены свои форматы:

  • Rx'd (основной вариант): 5x800 м, отдых 3 минуты.
  • Промежуточный вариант: тот же, что и основной.
  • Новички: 4 раунда по 600 м, отдых 3 минуты.
  • Масштабирование: при необходимости уменьшить дистанцию.

Если бег противопоказан из-за травмы, подойдут альтернативы:

  • велотренировка Echo — 1750/2500 м;
  • велотренировка C2 — 1600/2000 м;
  • гребной тренажёр — 800/1000 м.

Советы тренера

Здесь важно не просто бежать, а работать над техникой.

"Во время каждой пробежки сосредоточьтесь на прямой осанке и движении бёдер. Чтобы увеличить скорость, наклоняйтесь вперёд всем корпусом", — советует тренер.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренер рассказала о минусах горячей йоги: нагрузка на сердце и тепловой удар вчера в 21:36

Йога в аду: почему сердце и сосуды не прощают такие тренировки

Эксперт рассказала о минусах горячей йоги: обезвоживание, нагрузка на сердце и риск теплового удара делают эту практику небезопасной.

Читать полностью » Двукратный чемпион мира по самбо Дмитрий Елисеев показал упражнения для укрепления спины вчера в 20:23

Бутылка воды против сутулости: неожиданный рецепт чемпиона

Чемпион мира по самбо Дмитрий Елисеев рассказал, как укрепить мышцы спины дома с помощью бутылки воды и эластичной ленты.

Читать полностью » Тренер рассказала, какие риски несут спортивные энергетики для здоровья вчера в 20:16

Чем заменить энергетики: простая формула питания для силы и выносливости

Фитнес-тренер объяснила, чем опасны спортивные энергетики и почему лучше восполнять энергию с помощью полноценного питания и правильного питьевого режима.

Читать полностью » Марк Шнайдер объяснил, как правильно составить HIIT тренировку для дома вчера в 19:50

HIIT ломает стереотипы: короткие тренировки сжигают больше, чем час в зале

Хотите результат за 20 минут? Узнайте, как построить HIIT-тренировку «под себя» и превратить обычное занятие в настоящую фитнес-приключение.

Читать полностью » Тренер Джен Вайдерстром представила комплекс упражнений для всего тела вчера в 19:10

Тренировка, в которой кардио и силовые перестают быть врагами

Тренировка, которая совмещает кардио и силовые, задействует всё тело и подходит для дома. Раскрываем секреты и советы от звёздного тренера.

Читать полностью » Винсент Метцо объяснил, как слаш-пайп укрепляет мышцы кора и плеч вчера в 18:50

Обычная труба, которая способна заменить штангу и гантели в спортзале

Секрет универсального тренажёра для дома кроется в простой трубе. Узнайте, что такое слаш-пайп, чем он полезен и как сделать его своими руками.

Читать полностью » Почему учащается сердцебиение во сне: данные Гарвардской медицинской школы вчера в 18:10

Сон как тренажёр: сердце работает иначе, чем мы привыкли думать

Почему сердце во сне то замедляется, то ускоряется, и чем REM-сон превращает сновидения в настоящее испытание для организма? Ответы — в тексте.

Читать полностью » Фитнес-тренер Даша Эйнхорн назвала безопасный вес утяжелителей для рук и ног вчера в 17:50

Маленькие браслеты, которые делают тело сильнее без спортзала

Современные утяжелители для ног и рук — стильные и удобные. Но как их использовать правильно, чтобы не навредить суставам и получить максимум пользы?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Терапевт Иван Ромасов: мокрые ноги вызывают спазм сосудов и ослабляют защиту слизистой
Питомцы

Эксперты: акита-ину и чау-чау относятся к наиболее независимым породам собак
Авто и мото

Более 3 млн машин выйдут на дороги Подмосковья в начале учебного года — Минтранс
Наука и технологии

Nature: площадь морского льда у побережья Антарктиды сократилась на 100 км с 2014 года
Дом

Каплина: хлорофитум, спатифиллум и замиокулькас подойдут даже начинающим цветоводам
Еда

Вафли с ванильным пудингом и бисквитный крем без выпечки: подборка десертов
Туризм

Поля роз и жасмина вокруг Грасса обеспечивают Францию сырьём для производства духов
Садоводство

Арбузы за рекордные сроки: технологии прогрева почвы и ранней рассады
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru