5×800 метров за тренировку: многие сдаются на третьем раунде
Сегодняшнее занятие обещает стать настоящим вызовом. Пять раундов по 800 метров — это не просто пробежка, а проверка выносливости и силы духа. Отдых между забегами составляет всего три минуты, так что настраиваться нужно серьёзно.
Организаторы предлагают сравнить результаты с предыдущей датой — 24 июня, чтобы оценить прогресс.
Стимул и стратегия
Полмили — одна из самых тяжёлых дистанций в лёгкой атлетике. Важно помнить свой прежний результат, чтобы правильно распределить силы. Главная цель — пробежать все интервалы максимально быстро и при этом постараться уложиться в одинаковое время.
Новичкам рекомендуется сократить дистанцию, чтобы каждый отрезок занимал меньше пяти минут. Спортсмены среднего уровня могут следовать инструкции полностью. И, конечно, не стоит забывать о главном — удовольствие от процесса.
Варианты нагрузки
Для разных уровней подготовки предусмотрены свои форматы:
- Rx'd (основной вариант): 5x800 м, отдых 3 минуты.
- Промежуточный вариант: тот же, что и основной.
- Новички: 4 раунда по 600 м, отдых 3 минуты.
- Масштабирование: при необходимости уменьшить дистанцию.
Если бег противопоказан из-за травмы, подойдут альтернативы:
- велотренировка Echo — 1750/2500 м;
- велотренировка C2 — 1600/2000 м;
- гребной тренажёр — 800/1000 м.
Советы тренера
Здесь важно не просто бежать, а работать над техникой.
"Во время каждой пробежки сосредоточьтесь на прямой осанке и движении бёдер. Чтобы увеличить скорость, наклоняйтесь вперёд всем корпусом", — советует тренер.
