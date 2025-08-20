Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
гравитационные волны
гравитационные волны
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:46

Космические пути к богатству: что мы можем узнать из новых открытий

Ученые обнаружили новые данные о межзвёздных туннелях в космосе

Вы когда-нибудь задумывались, как выглядит космическое пространство вокруг нас? Учёные сделали прорывное открытие, которое кардинально меняет наше понимание Вселенной. Они обнаружили необычные "межзвёздные туннели", которые соединяют нашу Солнечную систему с отдалёнными звёздными регионами.

Новые горизонты в астрономии

Исследователи из Института Макса Планка создали карту этих космических каналов, используя данные, собранные с помощью рентгеновского телескопа eROSITA, который вращается вокруг точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля. Этот мощный инструмент предоставил учёным самое детализированное изображение мягкого рентгеновского фона, позволяя изучить структуру межзвёздного пространства без помех атмосферы и магнитосферы Земли.

Наша Солнечная система находится внутри огромной области, известной как Местный горячий пузырь, диаметром около 300 световых лет. Эта область заполнена плазмой с температурой в миллион градусов и образовалась в результате взрывов сверхновых, произошедших 10-20 миллионов лет назад.

Исследовательская группа, возглавляемая учеными из Института внеземной физики, проанализировала тысячи рентгеновских измерений, чтобы создать наиболее подробную карту этой локальной космической среды. Результаты показали, что Местный горячий пузырь не однороден по температуре и структуре.

Межзвёздные туннели: открытие и значение

Это открытие особенно важно, так как оно выявило туннели, простирающиеся от Местного горячего пузыря к определённым созвездиям. Эти каналы представляют собой области горячей плазмы, которые прокладывают пути через более холодное межзвёздное пространство.

Самый значимый туннель ведёт к созвездию Центавра, где находятся ближайшие звёздные соседи, включая систему Альфа Центавра. Эта космическая магистраль соединяет наш Местный горячий пузырь с далекими областями звездообразования.

Также был обнаружен туннель, ведущий к созвездию Большого Пса, который соединяет нашу Солнечную систему с туманностью Гама, находящейся примерно в 1500 световых годах от нас. Доктор Майкл Фрейберг, соавтор исследования, отметил, что они не знали о существовании межзвёздного туннеля к Центавру, который пробивает брешь в более холодной межзвёздной среде.

Влияние на понимание космоса

Эти туннели могут быть частью разветвлённой сети, соединяющей разные регионы звездообразования в нашей галактике. Исследователи предполагают, что эта система поддерживается взрывным рождением и смертью массивных звёзд, создавая мощные ударные волны и звёздные ветры, которые разносят газ и обломки в пространстве.

Процесс формирования этих туннелей демонстрирует "звёздную обратную связь", когда жизненные циклы массивных звёзд влияют на структуру целых галактик. Когда звёзды исчерпывают своё топливо и взрываются, они создают оболочки из перегретой плазмы, которые распространяются в космосе.

Космическое путешествие нашей Солнечной системы

Это открытие также проливает свет на путь нашей Солнечной системы. Габриэле Понти, соавтор исследования, подчеркнул, что солнце, должно быть, вошло в БП несколько миллионов лет назад, что довольно мало по сравнению с его возрастом.

Сеть космических туннелей представляет собой новый аспект галактической архитектуры, влияющий на перемещение материи и энергии. Исследователи обнаружили температурную дихотомию в этих путях, где южные регионы значительно жарче северных.

Беспрецедентная чувствительность телескопа eROSITA позволила обнаружить структуры, которые ранее оставались невидимыми. Это открытие открывает новые горизонты в астрономии и может изменить наше понимание формирования планетных систем в галактике.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные выявили связь между выходными и развитием социального апноэ сегодня в 18:22

Выходные, которые уводят вас в тень: как социальное апноэ влияет на здоровье

Исследование из Австралии раскрывает новый феномен в медицине сна — "социальное апноэ". Как выходные влияют на наше здоровье? Узнайте больше о рисках и рекомендациях!

Читать полностью » Норвежские исследователи раскрыли данные о климатических изменениях в Арктике 75 тысяч лет назад сегодня в 18:05

Тайна норвежских гор: что скрывает ледниковый период

В норвежских горах учёные обнаружили природный архив, который раскрывает тайны жизни Арктики 75 тысяч лет назад. Эта находка поднимает важные вопросы о климатических изменениях и уязвимости современных видов.

Читать полностью » Учёные доказали: дети восьми лет способны оценивать противоречивые мнения сегодня в 17:15

Как развить критическое мышление у ребёнка: уроки из научного исследования

Как дети учатся принимать решения? Новое исследование показало, что уже к восьми годам они способны анализировать противоречивые мнения и находить промежуточные решения. Узнайте, как развивается критическое мышление у ребёнка.

Читать полностью » Археологи обнаружили древние литофоны в Вьетнаме, возрастом 3500 лет сегодня в 17:02

Музыка, высеченная в камне: археологи нашли древний инструмент, который изменит историю

Археологи во Вьетнаме раскрыли тайны доисторической музыки, обнаружив уникальные литофоны и мастерские. Узнайте, как это открытие обогатит наше понимание древних культур.

Читать полностью » Учёные из Гарварда обнаружили связь между дефицитом лития и когнитивными нарушениями сегодня в 16:58

Удивительное открытие: как литий может изменить ваше восприятие старения мозга

Новое исследование показывает, что литий важен не только для настроения, но и для когнитивных функций. Узнайте, как восполнить его дефицит в рационе.

Читать полностью » Ученые раскрыли механизмы навигации бабочек-богонгов в Австралийских Альпах вчера в 16:09

Как бабочки-богонги могут научить нас секретам навигации в нашем мире

Как бабочки-богонги преодолевают тысячи километров? Ученые раскрыли секрет их навигации: звезды и магнитное поле Земли. Узнайте, как крошечные мотыльки совершают невероятные путешествия.

Читать полностью » Стэнфордский университет разработал солнечную установку для извлечения азота из мочи 21.08.2025 в 15:01

Когда унитаз становится фермой: как инженеры учат мир не выбрасывать богатства

Стэнфордские учёные создали установку, которая добывает азот из мочи с помощью солнечной энергии. Эффективность выросла на 60%, экономия — до $4,13/кг. Решает проблему загрязнения водоёмов и выпускает удобрения без химических заводов.

Читать полностью » Польские археологи нашли захоронение воина и готское ожерелье: что известно о находках сегодня в 14:21

Польские леса хранили молчание веками: сенсационная находка изменила учебники истории

В Польше археологи-любители обнаружили золотое ожерелье готов V века и клад монет. Сенсационная находка проливает свет на историю Польши и Великое переселение народов.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Интерес к готической одежде в России вырос на 158% после премьеры "Уэнсдэй"
Культура и шоу-бизнес

McDonald’s и BTS запустят коллекцию Happy Meal с 3 сентября
Питомцы

Ветеринары: укусы клещей у собак могут вызвать пироплазмоз и поражение органов
Красота и здоровье

Микробиологи: риск заразиться через сиденье общественного туалета почти нулевой
Садоводство

Садоводам рассказали, как превратить ботву картофеля в полезный ресурс
Авто и мото

Автомобилисты рискуют потерять ключи из-за стирки: рекомендации специалистов
Дом

Смесь соли и соды с эфирным маслом очищает и дезинфицирует унитаз
Красота и здоровье

Врач рассказал, сколько алкоголя безопасно пить мужчине и женщине в день
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru