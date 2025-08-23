Горячие нити в ледяном космосе: что связывает нас с другими мирами

Что, если наша Солнечная система соединена с дальними уголками галактики невидимыми тоннелями? Учёные из Института Макса Планка обнаружили удивительные "межзвёздные туннели" — гигантские каналы горячей плазмы, связывающие нас с другими звёздными системами. Это открытие может полностью перевернуть представления о структуре космоса.

Рентгеновский взгляд на Вселенную

Прорыв стал возможен благодаря телескопу eROSITA, расположенному в точке Лагранжа L2. Этот инструмент, свободный от земных помех, зафиксировал мельчайшие детали мягкого рентгеновского фона. Анализ данных позволил создать самую точную карту межзвёздного пространства вокруг Солнца.

Мы живём внутри Местного горячего пузыря — области диаметром около 300 световых лет, заполненной раскалённой плазмой. Он образовался миллионы лет назад после череды взрывов сверхновых. Теперь учёные выяснили, что этот пузырь вовсе не однороден.

"Мы не знали о существовании межзвёздного туннеля к Центавру, который пробивает брешь в более холодной межзвёздной среде", — говорит доктор Майкл Фрейберг.

Где ведут космические туннели?

Исследователи обнаружили два ключевых канала:

к созвездию Центавра — к ближайшим звёздам, включая систему Альфа Центавра.

к созвездию Большого Пса — соединяющий нас с туманностью Гама в 1500 световых годах.

Эти структуры могут быть частью гигантской сети, связывающей области звездообразования.

Процесс, известный как "звёздная обратная связь", объясняет появление туннелей:

массивные звёзды взрываются, создавая ударные волны.

плазма разлетается, образуя каналы.

новые звёзды продолжают расширять эти пути.

"Солнце, должно быть, вошло в этот пузырь несколько миллионов лет назад — мгновение по космическим меркам", — отмечает соавтор исследования Габриэле Понти.

Что это значит для науки?

Открытие показывает: