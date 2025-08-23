Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Спиральная галактика
Спиральная галактика
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:55

Горячие нити в ледяном космосе: что связывает нас с другими мирами

Астрофизики подтвердили существование космических магистралей между звёздами

Что, если наша Солнечная система соединена с дальними уголками галактики невидимыми тоннелями? Учёные из Института Макса Планка обнаружили удивительные "межзвёздные туннели" — гигантские каналы горячей плазмы, связывающие нас с другими звёздными системами. Это открытие может полностью перевернуть представления о структуре космоса.

Рентгеновский взгляд на Вселенную

Прорыв стал возможен благодаря телескопу eROSITA, расположенному в точке Лагранжа L2. Этот инструмент, свободный от земных помех, зафиксировал мельчайшие детали мягкого рентгеновского фона. Анализ данных позволил создать самую точную карту межзвёздного пространства вокруг Солнца.

Мы живём внутри Местного горячего пузыря — области диаметром около 300 световых лет, заполненной раскалённой плазмой. Он образовался миллионы лет назад после череды взрывов сверхновых. Теперь учёные выяснили, что этот пузырь вовсе не однороден.

"Мы не знали о существовании межзвёздного туннеля к Центавру, который пробивает брешь в более холодной межзвёздной среде", — говорит доктор Майкл Фрейберг.

Где ведут космические туннели?

Исследователи обнаружили два ключевых канала:

  • к созвездию Центавра — к ближайшим звёздам, включая систему Альфа Центавра.
  • к созвездию Большого Пса — соединяющий нас с туманностью Гама в 1500 световых годах.

Эти структуры могут быть частью гигантской сети, связывающей области звездообразования.

Процесс, известный как "звёздная обратная связь", объясняет появление туннелей:

  • массивные звёзды взрываются, создавая ударные волны.
  • плазма разлетается, образуя каналы.
  • новые звёзды продолжают расширять эти пути.

"Солнце, должно быть, вошло в этот пузырь несколько миллионов лет назад — мгновение по космическим меркам", — отмечает соавтор исследования Габриэле Понти.

Что это значит для науки?

Открытие показывает:

  • межзвёздная среда динамична и структурирована.
  • элементы, рождённые в звёздах, могут распространяться по галактике через эти каналы.
  • телескопы нового поколения, такие как eROSITA, открывают неизвестные ранее аспекты космоса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Генетический ключ к мужественности: учёные открыли гены, определяющие пол у бородатых агам сегодня в 12:01

Они становятся женщинами от жары: революционное открытие в генетике рептилий — разгадка 40-летней тайны

Учёные расшифровали геном бородатых агам, обнаружив гены Amh и AMHR2, которые вместе с температурой определяют пол рептилий. Открытие объясняет, почему ящерицы с мужскими хромосомами ZZ могут стать самками при инкубации в жаре.

Читать полностью » Киборг-медузы: ученые превращают морских обитателей в биоразведчиков для изучения океана сегодня в 11:01

Биоразведчики из прошлого: медузы с чипами погружаются туда, куда не дотянутся роботы

Ученые создали киборг-медуз для изучения океанских глубин: как микроэлектроника помогает собирать данные о климате и экосистемах. Этичные технологии будущего!

Читать полностью » Зуб коровы из Стоунхенджа подтвердил теорию о транспортировке камней из Уэльса сегодня в 10:01

Тайна коровьего зуба из Стоунхенджа: как 400-летний свинец раскрыл секреты древних строителей

Анализ зуба коровы из Стоунхенджа показал: животное родилось в Уэльсе и, возможно, участвовало в транспортировке 4-тонных камней за 200 км. Изотопный анализ свинца и стронция раскрыл сезонный рацион, путь и ключевую роль скота в древней логистике.

Читать полностью » Учёные доказали: 56% новостей о внеземной жизни содержат преувеличения сегодня в 9:29

Спекуляции вместо науки: как пресс — релизы превращают гипотезы в сенсации — данные за 30 лет

Исследование Лейденского университета на основе 630 документов показало: СМИ и пресс-релизы в 5,8% случаев преувеличивают открытия о жизни на экзопланетах вроде K2-18b, тогда как учёные осторожны. Как это влияет на доверие к науке?

Читать полностью » 30 тысяч световых лет от Земли: как нейтронные звезды имитировали темную материю сегодня в 9:13

Млечный Путь лишился соседа: пересмотрено происхождение Ursa Major III — что это меняет для науки

Новое исследование доказало: объект Ursa Major III — не карликовая галактика с темной материей, а плотное скопление черных дыр и нейтронных звезд, что ставит под сомнение прежние теории.

Читать полностью » Учёные обнаружили истинный источник бирюзового свечения Южного океана сегодня в 8:29

Спутники обманули океанологов: что на самом деле светится в ледяных водах Антарктики

Учёные раскрыли 20-летнюю загадку бирюзового свечения в Южном океане: диатомовые водоросли с кремниевыми панцирями ошибочно принимали за кальцитовые организмы. Это открытие меняет подходы к спутниковому мониторингу и понимание экосистем.

Читать полностью » Польские археологи обнаружили 70,000-летнюю мастерскую неандертальцев в долине Золенки сегодня в 8:13

Древний инструмент в руках неандертальцев: находка, которая переписала учебники истории

В долине реки Золенка в Польше обнаружена уникальная 70-тысячелетняя мастерская неандертальцев. Сотни кремнёвых орудий и костей мамонтов раскрывают секреты их охоты и ремонта инструментов.

Читать полностью » Астрономы получили прямое доказательство слоистой структуры звездных недр сегодня в 7:29

Немыслимое зрелище: Хаббл поймал сверхновую, которая оголила сердце умирающей звезды

Телескоп Хаббл зафиксировал уникальную сверхновую SN2021yfj. Впервые астрономы смогли заглянуть в недра умирающей звезды, получив прямое доказательство слоистой структуры звездных недр, похожей на лук.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

NASA подключило Mars Reconnaissance Orbiter для изучения межзвёздного объекта с аномальной траекторией
Наука и технологии

Конгрессмен Майк Тернер предупредил об угрозе ядерного противоспутникового оружия России
Наука и технологии

Учёные обнаружили три новых вида хищных сумчатых в окаменелостях Австралии
Питомцы

Эксперты назвали основные причины, почему собаки сбегают от хозяев
Красота и здоровье

Офтальмолог перечислил продукты для профилактики катаракты и возрастных изменений зрения
Дом

Причины и профилактика плесени в квартире — рекомендации специалистов
Спорт и фитнес

Упражнения при артрозе тазобедренного сустава назвал физиотерапевт Грейсон Уикхэм
Садоводство

Как сделать сад красивым осенью: подбор растений для длительного цветения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru