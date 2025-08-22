Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Комета Понса-Брукса
Комета Понса-Брукса
© Wikimedia Commons by Nielander is licensed under CC0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:33

Загадочный объект пролетел через Солнечную систему — такого не ждали даже астрономы

Астроном Шохруз Кахаров: комета 3I/ATLAS стала третьим межзвёздным объектом в Солнечной системе

За последние десять лет человечество стало свидетелем удивительных открытий: три межзвёздных объекта пересекли границы нашей Солнечной системы. Среди них — загадочный 1I/Оумуамуа, замеченный в 2017 году, комета 2I/Борисов, открытая в 2019-м, и свежий "гость" — 3I/ATLAS, появившийся в июле 2025 года. Последний объект также оказался кометой.

Почему это важно

Астероиды и кометы — это своеобразные "капсулы времени", сохранившие материалы эпохи формирования планет. Их исследование позволяет понять, как развивались иные звёздные системы, и сравнить их с нашей.

"До открытия 1I/Oumuamua у нас не было прямых доказательств того, что объекты из других звёздных систем могут достигать нашей Солнечной системы. Эти гости предоставляют уникальные образцы материала из далёких планетных систем, которые мы не можем получить посредством дистанционных наблюдений. Они также служат естественными зондами межзвёздной среды и галактической динамики", — отметил астроном Шохруз Кахаров.

Откуда прилетели

Вместе с профессором Гарварда Абрахамом Лебом Кахаров рассчитал траектории всех трёх объектов. Учёные выяснили, что Оумуамуа, 2I/Борисов и 3I/ATLAS прилетели из разных частей диска Млечного Пути и принадлежат к разным поколениям звёздных популяций.

3I/ATLAS — старейший объект, его возраст оценивается в 4,6 млрд лет. Он зародился в толстом диске Галактики, где преобладают древние звёзды с низким содержанием металлов.
1I/Оумуамуа — напротив, "молодой" путешественник. Его возраст около 1 млрд лет, а родина — тонкий диск, где звёзды формируются до сих пор.
2I/Борисов — занимает промежуточное положение: около 1,7 млрд лет, также тонкий диск.

"Такое разнообразие говорит о том, что межзвёздные объекты выбрасываются из планетных систем на протяжении всей истории галактики, а не только из молодых, недавно образовавшихся систем", — подчеркнул Кахаров.

Как это выяснили

Чтобы установить происхождение небесных странников, исследователи провели десятки тысяч симуляций.

"Для каждого межзвёздного объекта мы создали 10 000 различных возможных траекторий, основываясь на неопределённостях их скоростей и неточностях движения Солнца. Затем мы проинтегрировали эти орбиты за миллиард лет, чтобы определить максимальные отклонения от галактической плоскости", — объяснил Кахаров.

Такой статистический подход позволил восстановить вероятные маршруты объектов и получить более надёжные оценки их параметров.

Что это значит для науки

Выяснилось, что межзвёздные "гости" не являются чем-то исключительным. Они регулярно проходят через нашу систему, принося с собой знания о происхождении и эволюции далёких планетных миров.

Определение их происхождения становится ключом к пониманию динамики Млечного Пути и процессов, формирующих звёздные популяции. А значит, каждый новый объект — это ещё одна страница в истории галактики, которую мы только начинаем читать.

