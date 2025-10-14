Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Комета 3I/ATLAS
Комета 3I/ATLAS
© NASA, ESA by David Jewitt (UCLA), oseph DePasquale (STScI) is licensed under CC BY-SA 3.0 IGO
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:16

Он летит быстрее света наших представлений: что скрывает 3I/ATLAS

Гарвардский астрофизик Лёб: масса кометы 3I/ATLAS превышает 33 млрд тонн

Астрономы снова заглянули в бездонную тьму космоса и обнаружили там нечто поистине грандиозное — объект под названием 3I/ATLAS. Это всего лишь третий в истории межзвёздный странник, посетивший Солнечную систему после знаменитых "Оумуамуа" (2017) и "Борисова" (2019). Но на этот раз масштаб открытий заставил учёных всерьёз задуматься — откуда прилетел этот колосс и что он скрывает.

Что известно о новом госте

Обнаружить 3I/ATLAS удалось благодаря автоматическим телескопам, сканирующим небо в поисках движущихся объектов. Первые наблюдения показали, что перед нами комета, но поведение тела не вписывается в привычные закономерности.

Комета выделяет аномально большое количество углекислого газа, её хвост меняет структуру, а орбита не подчиняется обычным гравитационным моделям. Скорость движения поражает — она настолько велика, что объект не связан гравитацией Солнца и, миновав нашу систему, продолжит путь в глубины Галактики.

Гигант среди межзвёздных тел

По расчётам специалистов, масса 3I/ATLAS превышает 33 миллиарда тонн, а диаметр оценивается более чем в 5 километров. Для сравнения — предыдущие два межзвёздных объекта были в десятки и сотни раз меньше. Если бы этот монстр столкнулся с Землёй, последствия можно было бы сравнить с падением астероида, уничтожившего динозавров. К счастью, этого не произойдёт.

Анализ Гарвардской группы

Особое внимание новому страннику уделил астрофизик из Гарварда Ави Лёб. Совместно с коллегами Ричардом Клоэте и Питером Вересом он провёл расчёты, изучив траекторию, скорость и потерю массы объекта.

"3I/ATLAS может быть от тысячи до ста тысяч раз массивнее предыдущих межзвёздных тел", — заявил астрофизик Ави Лёб.

Эта оценка поставила перед исследователями новые вопросы: как объект такого размера смог преодолеть гравитационные барьеры других звёздных систем и не распасться?

Сравнение с другими межзвёздными объектами

Объект Год обнаружения Диаметр Масса Особенности поведения
Оумуамуа 2017 примерно 0,4 км примерно 100 млн т Не имел хвоста, изменял траекторию без видимых причин
2I/Борисов 2019 примерно 1 км примерно 300 млн т Вела себя как типичная комета, с активным выбросом пыли
3I/ATLAS 2025 >5 км >33 млрд т Аномально высокая скорость, необычный газовый состав, зелёный оттенок

Цвет, который удивил всех

Во время последних наблюдений 3I/ATLAS неожиданно позеленел. Учёные объясняют это выделением углекислого газа и водяного пара при нагревании ядра. Однако интенсивность цвета и форма газового облака не похожи ни на одну известную комету. Некоторые специалисты не исключают, что на поверхности есть редкие соединения, например циановодород, придающие телу изумрудный оттенок.

А что если…

Что, если 3I/ATLAS — вовсе не природное тело? Ави Лёб не раз поднимал идею, что некоторые объекты могут иметь искусственное происхождение. Возможно, это древний фрагмент инопланетного корабля или зонд, заброшенный другой цивилизацией. Научное сообщество воспринимает гипотезу с осторожностью, но признаёт: необычное поведение объекта даёт пищу для воображения.

Возможна ли опасность для Земли

Несмотря на внушительные размеры и скорость, объект не представляет угрозы. Его траектория пройдёт на расстоянии 2,68 миллиона километров от орбиты Марса — по космическим меркам, это довольно близко, но безопасно. С Земли наблюдать 3I/ATLAS можно будет с помощью крупнейших телескопов, а также камеры HiRISE на орбитальном аппарате NASA.

Плюсы и минусы изучения межзвёздных объектов

Плюсы Минусы
Расширяют представление о происхождении планетных систем Доступны для наблюдения ограниченное время
Помогают изучать состав материи за пределами Солнечной системы Требуют сложной и дорогой аппаратуры
Могут содержать органические соединения Высокая скорость не позволяет отправить к ним зонд
Дают шанс проверить теории о межзвёздных путешествиях Не всегда удаётся точно рассчитать траекторию

FAQ

Что такое межзвёздный объект?
Это тело, пришедшее из-за пределов нашей Солнечной системы, не связанное с Солнцем гравитацией.

Можно ли увидеть 3I/ATLAS с Земли?
Невооружённым глазом — нет. Но астрономы наблюдают его через телескопы и спутники, фиксируя изменения яркости и цвета.

Откуда он прилетел?
Пока неизвестно. Учёные предполагают, что он мог быть выброшен из другой звёздной системы при столкновении крупных тел.

Почему он зелёный?
Из-за химического состава — выбросов углекислого газа и, возможно, циановодорода, которые светятся под действием солнечного излучения.

Может ли он столкнуться с планетой?
Нет, по текущим расчётам его путь безопасен и не пересекает орбиты Земли или других планет.

Мифы и правда

  • Миф: 3I/ATLAS — инопланетный корабль.
    Правда: никаких прямых подтверждений этому нет, хотя гипотеза обсуждается в научных кругах.

  • Миф: объект может врезаться в Землю.
    Правда: расчёты показывают, что его траектория безопасна.

  • Миф: он единственный в своём роде.
    Правда: это уже третий межзвёздный гость, и, по мнению учёных, в будущем мы встретим ещё больше.

Исторический контекст

До 2017 года человечество даже не знало, что межзвёздные объекты могут проникать в Солнечную систему. Открытие "Оумуамуа" стало революцией, показав, что космос полон странствующих тел. Спустя два года комета Борисова подтвердила, что такие гости — не случайность. А теперь 3I/ATLAS окончательно доказал: межзвёздные путешественники — не редкость, а часть естественных космических процессов.

Три интересных факта

  1. Скорость 3I/ATLAS превышает 100 км/с — быстрее большинства астероидов и комет в Солнечной системе.

  2. Его масса эквивалентна примерно 30 миллиардам тонн железа — столько используется на Земле за десятилетие.

  3. Если бы он прошёл ближе к Земле, его свечение можно было бы увидеть невооружённым глазом.

Почему это открытие важно

Каждый межзвёздный гость помогает понять, как устроена Галактика и какие процессы происходят за её пределами. 3I/ATLAS стал новым вызовом для науки — ведь теперь исследователям предстоит выяснить, почему он так отличается от всех, что мы знали ранее. Возможно, именно этот гигант даст ответ на вопрос, как рождаются и умирают звёздные системы.

