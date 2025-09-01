Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Звезда J0804+5740
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Наука и технологии
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:26

Новый межзвездный объект шокирует учёных: никель без железа — что это

NASA: Новый объект в Солнечной системе излучает никель без железа

Уникальный межзвездный объект 3I/ATLAS, который недавно пересек нашу Солнечную систему, привлек внимание астрофизиков благодаря необычным химическим выбросам. Этот объект излучает никель в таком количестве, которое не наблюдалось ни в одном природном кометном теле. Ранее никель всегда выбрасывался вместе с железом, но в случае с 3I/ATLAS железо отсутствует, что ставит под сомнение его происхождение.

Необычные выбросы и химический состав

Объект был зарегистрирован с помощью специализированного телескопа в Чили. Оказавшись на орбите Солнечной системы, он стал источником большого интереса у ученых. 3I/ATLAS выбрасывает около 5 граммов никеля и 20 граммов цианида каждую секунду, причём эти количества увеличиваются по мере приближения объекта к Солнцу. Подобное поведение не соответствует физическим процессам, которые обычно наблюдаются у природных комет.

Традиционно кометы, приближаясь к Солнцу, выбрасывают газы, такие как вода, углекислый газ и угарный газ, а также никель в сочетании с железом. Однако 3I/ATLAS выбрасывает только никель. Это наблюдение привело ученых к гипотезе о возможном искусственном происхождении объекта. Ожидается, что такие выбросы могут быть результатом процессов, подобных тем, что происходят при промышленной обработке металлов, а не природных химических реакциях.

Теория профессора Ави Лёба

Одним из первых, кто высказал предположение об искусственном происхождении объекта, стал профессор Ави Лёб из Гарвардского университета. Он обратил внимание на химический "отпечаток", который оставляет 3I/ATLAS, и предположил, что это может быть признаком технологического артефакта.

"Может ли это быть признаком того, что 3I/ATLAS — искусственный элемент, а не созданный естественным образом?" — написал ученый в своем посте.

Лёб сослался на данные, которые показывают, что химический синтез, происходящий на объекте, может быть связан с карбонилом никеля — химическим соединением, которое используется в производстве металлов. Он также подчеркнул, что аномалии в выбросах объекта усиливают теорию о его технологическом происхождении.

Новые данные и поддержка гипотезы

Недавние исследования, основанные на наблюдениях с телескопов SPHEREx и James Webb, подтвердили необычный химический состав 3I/ATLAS. В отличие от типичных комет, которые в основном состоят из воды, 3I/ATLAS содержит углекислый газ, а вода составляет лишь 5%. Это открытие привлекло ещё больше внимания к объекту. Ученые предположили, что его яркость обусловлена пылевым облаком вокруг объекта, а не его ядром, что также отклоняется от обычных закономерностей для комет.

Необычные характеристики и теории о происхождении

Необычные химические выбросы и отсутствие железа в составе объекта приводят к размышлениям о его происхождении. Некоторые исследователи начинают рассматривать возможность того, что 3I/ATLAS может быть остатком высокоразвитой технологии, возможно, инопланетного происхождения. Эта гипотеза вызывает широкие дискуссии в научном сообществе, и даже вызвала критику со стороны некоторых ученых, например, астронома Криса Линтотта из Оксфордского университета, который назвал теорию Лёба "заблуждением".

Новые открытия и загадки

3I/ATLAS был впервые замечен в июле 2025 года с помощью телескопов ATLAS, которые специально настроены для обнаружения объектов, угрожающих Земле. Однако ранние снимки, сделанные в обсерватории Веры К. Рубин в Чили, не позволили точно определить его природу. На тот момент ученые не могли оценить объект должным образом.

Тем не менее, недавно объект стал объектом пристального внимания, поскольку его размеры и странные выбросы говорят о том, что 3I/ATLAS может не быть обычной кометой. Это открытие продолжает будоражить научное сообщество, вызывая новые вопросы о происхождении этого загадочного объекта.

