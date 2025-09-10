Межзвёздный визитёр: Оумуамуа раскрыл секреты планетарного хаоса в ранней Вселенной

Межзвёздный объект Оумуамуа, открытый астрономами в 2017 году, по-прежнему остаётся загадкой для науки. Его неожиданное появление и необычные характеристики заставили исследователей искать новые объяснения его природы. Последние выводы, опубликованные в Journal of Geophysical Research: Planets и представленные на конференции в США, предполагают: Оумуамуа может быть не кометой, а фрагментом ледяной экзопланеты, похожей на Плутон. Об этом сообщает портал Space.com.

Азотный лёд вместо водяного

По словам профессора Стива Деша из Университета Аризоны, все данные указывают на то, что объект состоял в основном из азотного льда. Такой же материал покрывает поверхность Плутона и некоторых других тел пояса Койпера. В отличие от привычных комет, богатых водяным льдом и углеродом, Оумуамуа содержал почти чистый азот.

Его вытянутая форма также выделяет его среди прочих межзвёздных путешественников, побывавших в пределах Солнечной системы. Учёные считают, что подобные обломки могли образоваться при столкновениях во время формирования планетарных систем, когда ледяные оболочки молодых миров выбрасывались в космос.

Планетарный хаос ранней Вселенной

Образование планет — процесс бурный и хаотичный. Первые миллионы лет после рождения звезды проходят в постоянной борьбе растущих тел за орбиту. В нашей Солнечной системе танец гигантов — Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна — привёл к выбросу огромного количества материала во внешние области.

Сегодня в поясе Койпера сохранились лишь остатки этого процесса. По оценкам, на ранних этапах там могло существовать до 2000 тел, сравнимых по массе с Плутоном, и ещё около 6000 более крупных карликовых планет. Большая их часть была утрачена: выброшена из системы или столкнулась с другими телами.

Подтверждения из химии комет

Косвенные доказательства гипотезы можно найти и в составе некоторых комет. Например, объект C/2016 R2 отличается высоким содержанием азота. По мнению исследователей, он мог быть обломком тела, подобного Плутону. Это говорит о том, что во Вселенной действительно могут существовать целые популяции подобных фрагментов.

Особенности движения Оумуамуа

Необычным оказалось и поведение межзвёздного странника. Его скорость была ниже ожидаемой для подобных объектов. По расчётам, это может означать, что он сформировался вокруг молодой звезды, которая двигалась медленнее других. Возраст Оумуамуа учёные оценивают в диапазоне от 500 миллионов до 2 миллиардов лет.

Азотный лёд делает такие объекты более заметными, чем привычные водяные кометы, но и менее долговечными. По подсчётам, к моменту наблюдений Оумуамуа утратил более 90% своей массы. Именно этот процесс испарения сделал его возможным для фиксации во время короткого визита в нашу систему.

Значение открытия

Если гипотеза подтвердится, Оумуамуа станет первым обнаруженным фрагментом экзопланеты за пределами Солнечной системы. Подобные находки помогут глубже понять процессы формирования планет и масштабы выброса материала из молодых звёздных систем.

Астрономы предполагают, что подобные обломки экзо-Плутонов могут быть довольно распространёнными во Вселенной. Их изучение откроет новое окно в исследовании эволюции планетарных систем и позволит по-новому взглянуть на историю нашей собственной.

Три интересных факта